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Píseň Runaway Train zachránila 21 dětí. Teď inspirovala českou policii

Petra Barochová
Píseň Runaway Train slaví 33 let

Píseň Runaway Train slaví 33 let | foto: Koláž AI/Petra Barochová/Getty Images

Naděje na návrat. Příběhy pohřešovaných dětí
Saudkem podepsané album Grave Dancers Union kapely Soul Asylum.
Příběhy pohřešovaných dětí - Jan Nejedlý
Příběhy pohřešovaných dětí - Jan Štefuca
11 fotografií
Když v roce 1993 odvysílala MTV videoklip k písni Runaway Train, šlo o přelomovou událost. Nejen hudební. Z několikaminutového videoklipu se stal jeden z nejúspěšnějších pátracích projektů v dějinách popkultury. Díky fotografiím pohřešovaných dětí, které se ve skladbě objevily, se některé z nich skutečně vrátily domů. Nyní se touto písní inspirovala i česká policie.

V historii populární hudby vzniklo jen několik skladeb, které změnily víc než jen hudební žebříčky. Runaway Train americké skupiny Soul Asylum je jednou z nich. Pomohla totiž najít pohřešované děti.

Původní americký klip má jednu velmi výraznou českou stopu.

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