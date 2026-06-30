Když v roce 1993 odvysílala MTV videoklip k písni Runaway Train, šlo o přelomovou událost. Nejen hudební. Z několikaminutového videoklipu se stal jeden z nejúspěšnějších pátracích projektů v dějinách popkultury. Díky fotografiím pohřešovaných dětí, které se ve skladbě objevily, se některé z nich skutečně vrátily domů. Nyní se touto písní inspirovala i česká policie.
V historii populární hudby vzniklo jen několik skladeb, které změnily víc než jen hudební žebříčky. Runaway Train americké skupiny Soul Asylum je jednou z nich. Pomohla totiž najít pohřešované děti.
Původní americký klip má jednu velmi výraznou českou stopu.