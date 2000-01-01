Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali dobrodružství v přírodě, první lásky a první velká přátelství. Pojďte se vydat na cestu do minulosti a zavzpomínat na oběd z ešusu, spaní ve stanu a léto bez mobilu.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Den na pionýrském táboře tradičně začínal rozcvičkou a vztyčením vlajky. Na snímku z roku 1960 je tábor na Želivce.
Autor: ČTK / Šaroch Jindřich, ČTK
Na tomto táboře se děti činily nejen na sportovišti, ale také v kuchyni. Na snímku vidíte dva malé táborníky, jak pod dohledem soudružky vedoucí připravují povidlové knedlíky pro své kamarády.
Autor: ČTK / Šaroch Jindřich, ČTK
Společný oběd v táborové jídelně ve stanovém táboře u mlýna Suchomel pod Bečicemi na Lužnici v roce 1962.
Autor: ČTK / Nosek Josef, ČTK
Některé pionýrské tábory, například ten v Seči, měly i mezinárodní účast – na snímku vidíte pionýrky z Finska, ČSSR a Mongolska v roce 1963.
Autor: ČTK / Finda Jiří, ČTK
V roce 1965 postihly jugoslávský Záhřeb velké povodně. Některé děti z postižených oblastí proto trávily léto na rekreačním pionýrském táboře Závodů Jana Švermy Brno v Baldovci.
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Ve stejném roce se tábor stal útočištěm také pro děti ze zatopeného Komárna.
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Oblíbenou zábavou na pionýrských táborech bylo zkoušení různých netradičních sportů. třeba chůze na chůdách.
Autor: ČTK
Připravovat jídlo na ohni chtělo trochu šikovnosti a zkušeností. Ty zřejmě nechyběly účastníkům setkání Svazu mládeže v Kryštofově údolí u Liberce v roce 1969.
Autor: Jindřich Šaroch , ČTK
Sportování malých táborníků v dětském táboře Radost u Bohdalova na Českomoravské vrchovině v roce 1970
Autor: ČTK / Bican Emil, ČTK
Děti tehdy na táboře neměly k dispozici žádné technologické hračky, ale trávily čas v přírodě a se svými vrstevníky. Někdy se těm menším sice zastesklo po mamince, ale smích nad slzičkami většinou převážil.
Autor: ČTK
Kluci z Brna, kteří jsou na táboře Malý rybník nedaleko Telče, připravují oběd pro ostatní táborníky. Snímek je z roku 1972.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Mezi nejoblíbenější aktivity na táboře patřily i před více než padesáti lety vodácké puťáky. Na snímku z roku 1973 z tábora u Vysočan na řece Želetavce nacvičují nafukování a přenášení kajaku.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Děti ze severní Moravy, NDR a Polska si hrají s míčem na Pionýrském táboře v Domašově nad Bystřicí v červenci 1975.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Čím praštěnější byly hry, které vedoucí vymysleli, tím víc to děti bavilo.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Hlavně, když svítilo sluníčko a nemusely vytáhnout pláštěnky a holínky.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Ranní nástup k rozdílení denních úkolů na pionýrském táboře Radost v Černé Vodě v Jeseníkách v roce 1975
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Když bylo součástí tábora i koupaliště nebo řeka, bylo trávení volného času jasné. Když svítilo sluníčko, šlo se blbnout do vody.
Autor: ČTK
Žáci prvního a druhého ročníku odborného učiliště Elektrotechnických závodů Julia Fučíka Brno na letní stanové základně v překrásném prostředí u rybníka Strážov v Brodcích nedaleko Jihlavy v roce 1978
Autor: ČTK / Pavlíček Radko, ČTK
Chvíle s písničkou před stanem patřily k nejkrásnějším zážitkům z tábora. (1978)
Autor: ČTK / Pavlíček Radko, ČTK
Některé pionýrské tábory se zaměřovaly na brannou tematiku, jako ten, který v Nových Hradech pořádal Svazarm. Děti se učily hod granátem, Morseovu abecedu, topografii, orientaci pomocí buzoly, první pomoc nebo střelbu ze vzduchovky. (1982)
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK
Přetahovaná na pionýrském táboře Butov na Hracholuské přehradě v roce 1983
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Zpívání před chatkou na letním pionýrském táboře ROH v Olešnici v Orlických horách v roce 1983
Autor: ČTK / Matička Petr, ČTK
Stany, nebo chatky? Co jste měli na táboře raději? Na snímku z roku 1984 je pionýrský tábor Dopravák u řeky Střely v Plasích.
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Letní pionýrský tábor Mladých ochránců přírody v Žumberku u Nových Hradů v Jihočeském kraji (1984)
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK
Jeden z tematických táborů pořádal také Státní statek rybářství Blatná v obci Blatenka na Strakonicku. Snímek je z roku 1986.
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK
Putovní vodácké tábory bavily malé i větší děti. Snímek je z roku 1985 z Vyššího Brodu.
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK
Po celodenním pádlování si všichni rádi vychutnali nějakou táborovou dobrotu z tradičního ešusu.
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK
Největší zábavou na táboře byly celotáborové hry. Na snímku děti v pionýrském táboře Brandýských strojíren a sléváren v Častoboři na Slapské přehradě v roce 1987.
Autor: ČTK / Matička Petr, ČTK
Koncem osmdesátých let získaly velkou oblibu i příměstské tábory. Některé byly věnované sportu, jiné dalším zájmovým aktivitám.
Autor: ČTK / Zehl Igor, ČTK
Často je pořádaly krajské domy pionýrů a mládeže. Na tomto českobudějovickém táboře si děti mohly vyzkoušet práci s hrnčířským kruhem (1989)
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK
Na letním táboře pro děti z výtvarných kroužků si kluci a holky vyzkoušeli i kreslení pod širým nebem v nádherné šumavské přírodě v Zátoni u Lenory (1989).
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK