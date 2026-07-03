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Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu

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Letní pionýrský tábor, 23. července 1973. Po skončení školního roku nastoupily... Pionýrský tábor na Želivce. Pionýrské tábory najdete po celé republice, v... Pionýrský tábor na Želivce. Pionýrské tábory najdete po celé republice, v... Pod vedením ředitele Dětského domova v Nemyšlu Jiřího Výstupa a sedmi... Mezinárodní pionýrský tábor v Seči oslaví 10.výročí svého založení. Letos v I.... Na pozvání Městské odborové rady v Brně prožívá už třetív rekreačním pionýrském... Pionýrský tábor Závodů Jana Švermy Brno (1965) Na pozvání Městské odborové rady v Brně prožívá už třetí týden 39 jugoslávských... Ze společné iniciativy celozávodního výboru KSČ, Závodního výboru ROH a vedení... Program byl na ROH rekreacích opravdu bohatý. V kempu prostějovského Agrostroje... Ze společné iniciativy celozávodního výboru KSČ, Závodního výboru ROH a vedení... Účastníci setkání Svazu klubů mládeže v Kryštofově Údolí u Liberce si vaří...
Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali dobrodružství v přírodě, první lásky a první velká přátelství. Pojďte se vydat na cestu do minulosti a zavzpomínat na oběd z ešusu, spaní ve stanu a léto bez mobilu.

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