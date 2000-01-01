náhledy
V Česku je známý jako kastrůlek, bonbon nebo kennedyovka – byl totiž oblíbeným doplňkem americké první dámy Jackie Kennedyové. Patří do kategorie klobouků, kterým se říká toka. Nemá krempu, vyrábí se nejčastěji z plsti, ale třeba i z kůže či slámy. A právě teď slaví velký návrat.
Autor: Profimedia.cz
Tzv. pillbox hat má v oblibě i princezna Kate. V rámci „královského“ dress codu ho barevně ladí k oblečení a dává přednost britskému designu. Fialový klobouk, který měla letos v květnu na oslavách Dne vítězství v Evropě, byl od londýnské modistky Jane Taylor.
Jedním ze základních kousků v jejím šatníku je červený klobouk klasického střihu od britské designérky Giny Foster. Princezna z Walesu ho oblékla už několikrát, naposledy letos v březnu na mši ve Westminsterském opatství.
Velkou fanynkou tohoto stylu byla také princezna Diana. Mezi její ikonické modely patřil i růžový kostýmek z dílny Versace, který v roce 1995 doplnila kloboukem od svého dvorního modisty Philipa Sommervilla.
Princezna Diana s rodinou. Opět v roce 1995, opět s „kastrůlkem“ od Philipa Sommervilla. Tentokrát ovšem v pastelově modrém.
„Lady Di“ se nebála ani extravagantnějších doplňků, jako byl tento pillbox hat s výraznou třásní.
Ještě jednou princezna Diana. Tentokrát v klobouku, který se více blížil námořnickému stylu – tzv. lodičce.
Klasický kastrůlek si mnozí spojují zejména s Jacqueline Kennedyovou Onassisovou, známou také jako Jackie O. Bílý klobouk, který v roce 1961 oblékla na prezidentskou inauguraci Johna F. Kennedyho, pomohl odstartovat hvězdnou kariéru jeho autora – módního návrháře Halstona.
Ikonickému stylu Jackie O zůstala věrná i Ruth E. Carterová, kostýmní výtvarnice filmu Komorník (2013). První dámu ve filmu hrála Minka Kelly.
Tento typ klobouku neodmyslitelně patřil také ke stylu herečky Audrey Hepburnové. Bílou variantu měla například v roce 1964 na sérii portrétů k filmu Paříž, když to hoří.
Extra vysokou verzi klobouku oblékla Audrey Hepburnová v muzikálové komedii Funny Face (1957). Film byl výstředními modely nabitý, odehrával se totiž v prostředí módního byznysu. Hepburnová v něm ztvárnila prodavačku z knihkupectví, která se souhrou okolností stane modelkou.
A jak vypadá pillbox hat v současném pojetí? Vlastně podobně. V kolekci Chloe pro jaro a léto 2025 se objevil v bílé, jen o něco romantičtější variantě.
V kolekci Alaïa pro podzim a zimu 2024 měly tyto klobouky zcela klasickou podobu – byly plstěné, minimalisticky tvarované a v neutrálních barvách.
Tradiční pojetí je často k vidění také u publika na týdnech módy. Námořnický styl, jaký nosívala i Lady Di, oblékla mexická bloggerka a designérka Fer Millán Delaroière na loňském fashion weeku v Paříži.
Černý, jednoduše tvarovaný, posazený lehce ke straně. Nadčasové pojetí klobouku podle norské stylistky Niny Sandbechové. Svůj look à la Jackie O předvedla v lednu na týdnu módy v Kodani.
Podobně jako v době Audrey Hepburnové se však nosí i výraznější, „oversized“ klobouky. Tento zvolila návštěvnice pařížského týdne módy v září 2024.
Stylistka a influencerka Cindy Reyesová loni na milánském fashion weeku sáhla po kožené variantě, kterou navíc zkombinovala s elegantním šátkem.
Letní varianta ze srpna 2024 v podání stylistky Valerie Shkyra. Na kodaňský týden módy vyrazila ve slaměné verzi pillbox hat.
