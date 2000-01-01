náhledy
Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují. Někdy nenápadné, jindy provokativní – třeba jako legendární „nipple dress“ v podání zpěvačky Chappell Roan.
Autor: ČTK
Piercingu se nezalekla ani americká krasobruslařka Alysa Liu, jedna z hvězd letošních olympijských her. Nosí tzv. smiley piercing – šperk ve tvaru podkovy pod horním rtem, který je vidět hlavně při úsměvu.
Autor: Profimedia.cz
K nejvýraznějším piercingovým trendům posledních let patří septum piercing – kroužek v nosní přepážce. Nosí ho i vycházející herecká hvězda Odessa A’zion, známá například ze seriálu Grand Army nebo hororu Hellraiser.
Autor: Profimedia.cz
Septum piercing u ní často doplňuje jednoduchý styling a přirozený make-up. Na červeném koberci ho nechává vyniknout například v kombinaci s výraznými náušnicemi.
Autor: Profimedia.cz
S piercingy experimentuje i North Westová, dcera Kim Kardashianové a rapera Ye. Na sociálních sítích se několikrát objevila s falešným septum piercingem i dočasnými tetováními na obličeji.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Cynthia Erivo patří mezi dlouhodobé propagátorky septum piercingu. Výrazný kroužek nosí už několik let a stal se součástí její charakteristické image.
Autor: Profimedia.cz
Také influencerka a televizní osobnost Serena Page nosí septum piercing už delší dobu a často ho ukazuje i na společenských akcích. Drobný kroužek v nose u ní působí jako nenápadný, ale výrazný detail.
Autor: Profimedia.cz
Septum piercing si oblíbili i mnozí muži – nosí ho například zpěvák Adam Lambert. Výrazný doplněk dobře zapadá do jeho typické glam-rockové image.
Autor: Profimedia.cz
Beauty influencerka Snitchery patří mezi ty, kdo se nebojí kombinovat víc typů piercingů najednou – právě to je jeden z výrazných trendů. Kroužek v nosní přepážce u ní doplňují další piercingy a ozdoby na tváři i ve vlasech.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Emma Raimi kombinuje hned několik piercingů najednou – kromě kroužku v nosní přepážce má i piercing v nosní dírce a několik náušnic.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka FKA twigs patří mezi celebrity, které piercingy nosí dlouhodobě, bez ohledu na trendy. Kromě kroužku v nosní přepážce má i několik piercingů v uších a horním rtu.
Autor: Profimedia.cz
Na přehlídce amerického módního návrháře Ricka Owense pro sezonu podzim–zima 2025 hrály výraznou roli piercingy – většinou šlo o stylizované nebo falešné šperky rozmístěné po obličeji. Extravagantní detaily podtrhovaly typickou temně futuristickou estetiku značky.
Autor: Profimedia.cz
Provokativní šaty „zavěšené“ na piercing v bradavkách proslavil módní dům Mugler už v 90. letech pod vedením Thierryho Muglera. Nedávno se na přehlídkové molo vrátily.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Chappell Roan si „nipple dress“ z dílny Mugler vyzkoušela v únoru na předávání cen Grammy. Ne tak docela na vlastní kůži – její stylistka přidala transparentní top se vzory připomínajícími tetování a falešným piercingem.
Autor: Profimedia.cz
Shiloh Jolie, devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta, vrátila do hry klasiku, kterou nosily už generace před ní: piercing ve spodním rtu.
Autor: Profimedia.cz
Pokud extravaganci neholdujete, možná vás potěší návrat minimalistických piercingů. Drobný kamínek v nose si oblíbila i jihoafrická zpěvačka Tyla.
Autor: Profimedia.cz
Stejný typ nenápadného piercingu nosí i britská influencerka Kaci Conderová, známá z rodinného YouTube kanálu Dad V Girls.
Autor: Profimedia.cz
K méně radikálním verzím současného trendu patří piercingy v netradičních částech ucha nebo vrstvené „ear cuffs“ – náušnice, které se nasazují na okraj ucha. První variantu má v oblibě i britská zpěvačka Raye, která je velkou fanynkou piercingů a tetování.
Autor: Profimedia.cz
Vrstvené ear cuffs si oblíbila také zpěvačka Dua Lipa. Jemné kovové kroužky měla například letos na filmovém festivalu Berlinale, kde doplnily její elegantní večerní look.
Autor: ČTK
Americká herečka a zpěvačka Dove Cameronová sází na velmi čistou a minimalistickou verzi trendu. Drobný piercing v horní části ucha působí nenápadně, ale stylově.
Autor: Profimedia.cz
Ear cuffs se objevily také na přehlídce Fendi pro sezonu jaro–léto 2026. Značka je zařadila mezi hlavní šperky kolekce – zlaté a smaltované náušnice tvořily zajímavý kontrast k minimalistickým lookům.
Autor: Profimedia.cz