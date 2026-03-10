|
Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě
Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ
Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...
Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár
Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...
Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?
Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...
Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo
Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...
Brazilská kráska Juliana Nalu: Z náctileté modelky mezi světovou špičku
Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli...
Ženu posílali domů s bolestmi, v břiše však měla několik nádorů
Šestatřicetiletá učitelka Lea Caroline Padmore z Velké Británie chodila přes sedm let k lékaři s opakovanou bolestí břicha, kvůli které několikrát i zkolabovala. Vždy ji poslali domů s tím, že nejde...
Když děti celebrit skončí ve vězení. Tyto slavné hvězdy to zažily
Slavné hvězdy mají možná zdánlivě pohádkový život, ale zatopit jim umí jejich vlastní potomci. Několik hollywoodských ikon muselo řešit, že se jejich potomek dostal do vězení a za mřížemi si nějaký...
Roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, říká pacient
Diagnóza roztroušené sklerózy bývá pro mnoho lidí šokem. Michal Janků ji ale vnímá jako zlom, který mu paradoxně pomohl změnit život k lepšímu. Po stanovení diagnózy zhubl, začal víc pečovat o své...
Sýr, smoothie, pesto nebo losos. Toto jsou skryté kalorické bomby
Snažíte se stravovat vyváženě, ale vaše váha i přes všechnu snahu neklesá? Pak je nejspíš váš jídelníček plný potravin, které jsou skrytou kalorickou pastí. Pojeďme je najít
V čem vykročit do jara? Hlavní je pohodlí, letos nezapomeňte na zdobení
I když to tak za okny možná ještě nevypadá, zaklepe na dveře dřív, než se nadějete. A nastane čas vyměnit kozačky za novou obuv. Už ji doma máte, nebo se necháte inspirovat?
Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....
Kde se stala chyba? Mladí muži z generace Z odmítají rovnost a chtějí moc
Nový globální průzkum ukazuje, že mezi mladými muži a chlapci vzrůstá znepokojující trend. Zastávají tradičnější a konzervativnější názory na genderové role než starší generace. Téměř třetina z...
Za oblečení ve virtuálním světě jsou lidé ochotni dát tisíce, popisuje odbornice
Digitální svět plný avatarů, kteří chodí na nákupy a ve volném čase bojují s draky. Prostor, kde můžete být princeznou i houbičkou na nádobí. Jestli se ve virtuální realitě někdo vyzná, je to Julie...
Transgender žena tetuje vážně nemocné, lidé jsou nadšení
Vzhled transgender tatérky Lily Lu mnohé děsí. Kdo ji zná, ví, že je to dobrá duše. Ráda pomáhá lidem, kteří jsou například po rakovině prsu a potřebují tetovat bradavky. Často tetuje zadarmo a...
Sexy dvojčata dobývají svět, bodují ve světě fitness
Dvojčata Jen a Lu Westovy z Velké Británie sdílí se svými fanoušky cestu za lepším já, která už je lemovaná mnoha jejich úspěchy. Než se obě vypracovaly a sklízely úspěchy na soutěžích v...
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...
Proč vitamín D nestačí? Klíčem k imunitě i zdravým cévám je správná synergie
V posledních letech se o něm mluví jako o zázraku, přesto se odhaduje, že naprostá většina populace v našem podnebném pásmu trpí stavem, který označujeme jako nedostatek vitamínu D. Tento nutrient...
Týdenní horoskop od 9. března: Komu hrozí hádka a kdo zažije románek
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?