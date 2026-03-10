Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Autor:
Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují. Někdy nenápadné, jindy provokativní – třeba jako legendární „nipple dress“ v podání zpěvačky Chappell Roan.
Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách... Piercingu se nezalekla ani americká krasobruslařka Alysa Liu, jedna z hvězd... K nejvýraznějším piercingovým trendům posledních let patří septum piercing –... Septum piercing u ní často doplňuje jednoduchý styling a přirozený make-up. Na... S piercingy experimentuje i North Westová, dcera Kim Kardashianové a rapera Ye.... Herečka a zpěvačka Cynthia Erivo patří mezi dlouhodobé propagátorky septum... Také influencerka a televizní osobnost Serena Page nosí septum piercing už... Septum piercing si oblíbili i mnozí muži – nosí ho například zpěvák Adam... Beauty influencerka Snitchery patří mezi ty, kdo se nebojí kombinovat víc typů... Influencerka Emma Raimi kombinuje hned několik piercingů najednou – kromě... Zpěvačka FKA twigs patří mezi celebrity, které piercingy nosí dlouhodobě, bez... Na přehlídce amerického módního návrháře Ricka Owense pro sezonu podzim–zima...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ

Generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák přijal 5. března 1981...

Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Helena (27) na začátku Extrémních proměn vážila 171 kilogramů. Již dlouho...

Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...

Brazilská kráska Juliana Nalu: Z náctileté modelky mezi světovou špičku

Dokonalé tělo modelky nepotřebuje „vylepšovat“ plastikami.

Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli...

Ženu posílali domů s bolestmi, v břiše však měla několik nádorů

Žena měla břicho plné nádorů.

Šestatřicetiletá učitelka Lea Caroline Padmore z Velké Británie chodila přes sedm let k lékaři s opakovanou bolestí břicha, kvůli které několikrát i zkolabovala. Vždy ji poslali domů s tím, že nejde...

10. března 2026  10:52

Když děti celebrit skončí ve vězení. Tyto slavné hvězdy to zažily

Když se děti rozhodnou pro rebélii, máloco je zastaví.

Slavné hvězdy mají možná zdánlivě pohádkový život, ale zatopit jim umí jejich vlastní potomci. Několik hollywoodských ikon muselo řešit, že se jejich potomek dostal do vězení a za mřížemi si nějaký...

10. března 2026  8:35

Roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, říká pacient

Ilustrační fotografie

Diagnóza roztroušené sklerózy bývá pro mnoho lidí šokem. Michal Janků ji ale vnímá jako zlom, který mu paradoxně pomohl změnit život k lepšímu. Po stanovení diagnózy zhubl, začal víc pečovat o své...

10. března 2026

Sýr, smoothie, pesto nebo losos. Toto jsou skryté kalorické bomby

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Snažíte se stravovat vyváženě, ale vaše váha i přes všechnu snahu neklesá? Pak je nejspíš váš jídelníček plný potravin, které jsou skrytou kalorickou pastí. Pojeďme je najít

10. března 2026

V čem vykročit do jara? Hlavní je pohodlí, letos nezapomeňte na zdobení

Deichmann, cena 1099 Kč

I když to tak za okny možná ještě nevypadá, zaklepe na dveře dřív, než se nadějete. A nastane čas vyměnit kozačky za novou obuv. Už ji doma máte, nebo se necháte inspirovat?

10. března 2026

Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách...

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....

10. března 2026

Kde se stala chyba? Mladí muži z generace Z odmítají rovnost a chtějí moc

Ilustrační snímek

Nový globální průzkum ukazuje, že mezi mladými muži a chlapci vzrůstá znepokojující trend. Zastávají tradičnější a konzervativnější názory na genderové role než starší generace. Téměř třetina z...

10. března 2026

Za oblečení ve virtuálním světě jsou lidé ochotni dát tisíce, popisuje odbornice

Premium
Julie Slavík je absolventka oborů sociologie, ekonomie a veřejná a sociální...

Digitální svět plný avatarů, kteří chodí na nákupy a ve volném čase bojují s draky. Prostor, kde můžete být princeznou i houbičkou na nádobí. Jestli se ve virtuální realitě někdo vyzná, je to Julie...

9. března 2026

Transgender žena tetuje vážně nemocné, lidé jsou nadšení

Lily Lu

Vzhled transgender tatérky Lily Lu mnohé děsí. Kdo ji zná, ví, že je to dobrá duše. Ráda pomáhá lidem, kteří jsou například po rakovině prsu a potřebují tetovat bradavky. Často tetuje zadarmo a...

9. března 2026  10:53

Sexy dvojčata dobývají svět, bodují ve světě fitness

Sexy dvojčata díky svým postavám válí.

Dvojčata Jen a Lu Westovy z Velké Británie sdílí se svými fanoušky cestu za lepším já, která už je lemovaná mnoha jejich úspěchy. Než se obě vypracovaly a sklízely úspěchy na soutěžích v...

9. března 2026  8:25

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Proč vitamín D nestačí? Klíčem k imunitě i zdravým cévám je správná synergie

Ve spolupráci
Vitamín D3 a K2 patří k sobě.

V posledních letech se o něm mluví jako o zázraku, přesto se odhaduje, že naprostá většina populace v našem podnebném pásmu trpí stavem, který označujeme jako nedostatek vitamínu D. Tento nutrient...

9. března 2026

Týdenní horoskop od 9. března: Komu hrozí hádka a kdo zažije románek

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

9. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.