Jak na úpravu intimních partií bez podráždění

Holení je disciplína plná překvapení. Zatímco pokožka na nohou bývá odolná, v intimních oblastech se chová zcela po svém. Je mnohem tenčí, citlivější a neustále v pohybu. Pokud nástroj vyvíjí na kůži přílišný tlak, tělo okamžitě reaguje. Zarůstající chloupky nebo zánětlivé tečky nejsou otázkou nešikovnosti, ale znamením, že si tyto partie zaslouží mnohem jemnější přístup, než na jaký jsme byli zvyklí.
Dnes už existují způsoby, jak si dopřát pocit upravenosti bez kompromisů. Technologie se posunuly směrem k principu „bezpečné blízkosti“. Philips OneBlade Intimate v tomto bodě nabízí systém břitu SkinProtect. Díky zaobleným hranám a speciální ochranné vrstvě břit nepracuje v přímém kontaktu s kůží, ale těsně nad ní. Výsledkem sice není úplně hladká pokožka jako v případě použití klasické žiletky, ale vzhled je precizně upravený a kůže zůstává v klidu, bez nepříjemných projevů podráždění.
Když úprava přestane být „operace“
Největší rozdíl se projeví v každodenní rutině. Philips OneBlade Intimate si poradí s úpravou kdykoliv – ať už dáváte přednost holení na sucho bez použití pěny či gelů, nebo pohodlí při holení přímo ve sprše. Celý proces je rychlý, intuitivní, bez nutnosti následného zklidňování pokožky.
Pokud nechcete jít úplně do krátké úpravy, stačí nasadit zastřihovací hřeben. Ten umožňuje ponechat chloupky v délce 3 mm a upravit je rovnoměrně do přirozeného vzhledu, který je čistý a upravený, aniž by kůže trpěla holením těsně u povrchu.
Koupelna bez arzenálu, aneb je i pro muže
A právě tady se láme zažitá představa, že každý potřebuje v koupelně svůj vlastní arzenál. Philips OneBlade Intimate totiž funguje jako „koupelnový diplomat“. Často to dopadá tak, že si ho pořídí jeden, ale po pár dnech už ho v koupelně potkáváte v ruce partnera. Není to nic divného; chlapi, kteří se doteď prali se žiletkami a zarůstajícími chloupky, velmi rychle ocení, že se ráno nemusí škrábat. Společná domácnost zase ocení, že na poličce nepřibývají další zbytečné pomůcky.
Břit navíc vydrží při běžném používání několik měsíců, takže odpadá nutnost častých výměn nebo dokupování příslušenství v podobě náhradních hlavic. V praxi to znamená, že se z toho nestává další „úkol navíc“, ale součást běžné rutiny. Ráno není potřeba nic dohledávat ani řešit – vezmete přístroj, který už v koupelně máte, a během chvíle je hotovo.
Rychlý přehled: Co Philips OneBlade Intimate zvládne