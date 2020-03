OBRAZEM: Petra Kvitová slaví třicet, tak s ní šel čas

Dvojnásobná wimbledonská šampionka tenistka Petra Kvitová slaví třicetiny. Tenisová královna posledních let má za sebou tolik úspěchů, kolik by za život zvládl jen málokdo. Podívejte se do galerie na fotky z kurtu i soukromí, kde Petra volí místo sportovního oblečení spíš ležérní a elegantní styl.