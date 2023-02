Transplantace či výhra v genetické loterii? Co stojí za účesem Petra Pavla

Za novou kšticí do Turecka Podle trichologa Lukáše Rossbacha by se měla transplantace vlasů ideálně zvažovat až po 35. roce života, kdy začne klesat mužský hormon testosteron. Ten se zhruba po tomto milníku začíná přeměňovat na dihydrotestosteron, který miniaturizuje vlasové váčky v oblasti koutů a pleše. Velká část zájemců o transplantaci ji v současnosti podstupuje v Turecku. „Zřejmě tam budou mít velkou praxi, ale ne vždy se to podaří tak, aby výsledek vypadal skutečně esteticky,“ přibližuje Lukáš Rossbach. Problém tkví podle něj v tom, že se štěpy často kladou pravidelně vedle sebe, což může působit umělým dojmem, tak trochu jako vlasy panenky. „Někdo to má však naopak rád, protože tím dává najevo, že je na tom natolik dobře, aby si mohl nechat udělat transplantaci,“ dodává.