Zapomeňte na drahé kabelky – největším módním trendem je teď pes. Z nejlepšího přítele člověka se v poslední době stal i nejlepší přítel návrhářů, stylistů a influencerů. Psy se to na týdnech módy jen hemží. Ovládli přehlídková mola, první řady i samotné kolekce.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z vrcholů psího trendu byla akce návrhářek Susan Alexandry a Rachel Antonoff na newyorském fashion weeku. Modelky a jejich čtyřnozí společníci spolu samozřejmě dokonale ladili.
Autor: Profimedia.cz
Designérky svou akci pojaly jako kombinaci psí výstavy a klasické módní přehlídky. Jednotlivé pejsky bylo možné adoptovat a výtěžek z benefice šel na podporu newyorských útulků pro zvířata.
Autor: Profimedia.cz
Psi se v uplynulých sezonách objevovali i na tradičních přehlídkových molech. Doprovodili například modelky na přehlídce udržitelné newyorské značky Collina Strada.
Autor: Profimedia.cz
Pejsek nechyběl ani na přehlídce italského módního domu Giorgio Armani pro jaro a léto 2025. Pochopitelně dokonale ladil s outfitem modelky.
Autor: Profimedia.cz
Hvězdou přehlídek Moschino se zase v posledních letech stala Nena – francouzský buldoček kreativního ředitele značky Adriana Appiolaza.
Autor: Profimedia.cz
Appiolazova láska k buldočkům inspirovala také některé kousky v kolekcích Moschino. Psí potisk je ostatně žhavým módním trendem – a platí to nejen pro chovatele psů.
Autor: Profimedia.cz
Další kousek, který – možná překvapivě – udává trendy. Šaty z jarní kolekce značky Loewe nemají jen zvířecí potisk; portrét psa je ručně vyšitý z korálků. lnspirací pro tuto kolekci byla umělecká díla z 18. století.
Autor: Profimedia.cz
Ještě o kousek dál posunuli trend na pařížské haute couture přehlídce Ashi Studio. Živé pejsky tu vystřídali plyšáci, samozřejmě perfektně sladění se zbytkem outfitu.
Autor: Profimedia.cz
S kombinací chlupatého kamaráda a ještě chlupatějšího kožichu ovšem zaujmete i v reálném světě. Takhle trend pojala jedna z návštěvnic týdnu módy v Miláně.
Autor: Profimedia.cz
A takhle svoje outfity vyladili influencerka Urszula Makowska a její trpasličí špic Mochi na newyorském fashion weeku.
Autor: Profimedia.cz
Svého pejska Popeye na newyorském týdnu módy „vyvenčila“ také módní návrhářka a televizní osobnost Jenna Lyonsová.
Autor: Profimedia.cz
Další dokonalé sladění: modelka a stylistka Iulianna Shilova a její čtyřnohý kamarád na přehlídce Dolce & Gabbana v Miláně.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvnice pařížského fashion weeku se celá oblékla do Chanelu. A zdá se, že i její pes dostal šátek stejné značky.
Autor: Profimedia.cz
Pejsci jednoduše nemůžou chybět na žádném z týdnů módy. Tento doprovázel německého „Bachelora“ Dennise Griese na fashion weeku v Berlíně.
Autor: ČTK
Na molech ovšem psi úplnými nováčky nejsou. Tento například zazářil na přehlídce francouzského designéra Jean-Paula Gaultiera v roce 2006.
Autor: Profimedia.cz
Tato dvojice se zase objevila na londýnské přehlídce značky Mulberry pro podzim a zimu 2010. Inspirace pro tuto kolekci přitom pocházela ze 60. let. Ladit se svým psím doprovodem je jednoduše nadčasová záležitost.
Autor: Profimedia.cz