|
Pes jako módní doplněk? Trend sezony má čtyři nohy a ladí s majitelkou
Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic
Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...
Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky
Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...
Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu
Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...
Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly
Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Hvězdy, které mají za sebou extrémní počet plastických operací
Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže...
Není nutné dělat za dítě úkoly, když mu to nejde. Bez zklamání narazí, říká pedagožka
Zvoní. Ve třídách – a bohužel občas i na Lince pro rodinu a školu 116 000. V loňském roce strávili její pracovníci hovory bezmála čtrnáct set hodin „Nejčastěji nám volají rodiče. Ale i učitelé jsou...
Díky své profesi jsem lepší matkou, říká profesionální společnice
Elizabeth Romanovová z Velké Británie se živí prací v eskortních službách už více než deset let a na své profesi miluje nejen svobodu rozhodování. Pracuje jen kdy chce a s kým chce. A právě díky tomu...
Celý outfit v jednom kompletu. Overal se hodí vždycky
Hledáte nadčasový kousek oblečení, ke kterému nebudete muset vymýšlet žádné kombinace a uděláte v něm parádu? Zvolte overal, který sluší téměř všem typům postavy a hodí se pro kdejakou příležitost.
Ještě se chystáte k moři? Tyto kousky si s sebou určitě zabalte
Počasí si hraje, ale jistě nám ještě nadělí pár letních dnů. A možná že některé z vás se za sluncem do teplejších krajů teprve chystají. Máme pár tipů, v čem vyrazit.
Brusinky, knäckebrot, sleď. Proč severský jídelníček patří mezi nejzdravější
Žitný chléb, ovesná kaše, lesní plody, nakládané ryby a zelenina. To jsou základní pilíře severského jídelníčku, který odborníci považují za jeden z nejzdravějších. Co o něm říkají výzkumy – a má...
Chuť končícího léta a hedvábný příslib podzimu. Ostružiny podle foodblogerek
Když léto pomalu ztrácí na síle a dny začínají vonět podzimem, nastává čas ostružin. Toto temně fialové, sladkokyselé ovoce patří k nejpůsobivějším darům přírody – a zároveň k nejoblíbenějším...
Zapomeňte na drahé kabelky – největším módním trendem je teď pes. Z nejlepšího přítele člověka se v poslední době stal i nejlepší přítel návrhářů, stylistů a influencerů. Psy se to na týdnech módy...
Kuře na paprice
Střední
70 min
Snadný a rychlý tip na vaření.
Počítač v druhé třídě, mobil nejdřív ve čtvrté. Expertka na digitální výchovu radí
Každé dítě zhruba od devíti let věku hledá vlastní identitu. Důležitější než dříve je pro něj parta vrstevníků, do níž se často snaží začlenit nápodobou toho, co se děje v okolním světě. I to může...
Celebrity a jejich temná minulost. Jaké prohřešky jim lidé odpustili?
Prohřešky z mládí se s mnohými hvězdami nesou celý život a lidé od nich dávají ruce pryč. Někomu ale i ty nejšílenější věci odpustili. Podívejte se do naší galerie, co někteří slavní udělali, ale...
Láska na houpačce emocí. ADHD dokáže vztah pořádně zamíchat
Život s partnerem s ADHD může být plný energie a originality, ale zároveň přináší chaos, impulzivitu a emoční výkyvy. Vztah pak často vyžaduje více trpělivosti i porozumění z obou stran. Odborníci i...
Jak přivyknout dítě na školní režim? Začněte hned, věnujte se i jídlu
Prázdniny jsou pryč a nový školní rok začal. Co dělat, aby si vaše dítko zvyklo na brzké vstávání a plnění studijních povinností co nejpřirozeněji a co nejdříve?