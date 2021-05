Oblast očí žádá speciální péči. Bojujte proti vráskám i unavenému vzhledu

Dříve si ženy možná vystačily s jedním krémem nebo zmíněným sádlem, jenže je potřeba přihlédnout k důležitému faktu. V dobách minulých nebyla populace vystavována tomu, čemu čelí dnes. Stres, zhoršené klima a ovzduší, ztenčená ozónová vrstva, nezdravý životní styl, nedostatek pohybu. A to je jen drobný výčet negativních vlivů.

Ať se nám to líbí, nebo ne, dnešní svět si žádá vylepšenou péči v mnoha ohledech. Pokrok nejde zastavit. Stále vylepšované kosmetické receptury míří přímo na potřeby pokožky a jsou klíčem mladistvého i zdravého vzhledu.



Citlivá krása

Stačí si lehce přejet prstem po obličeji, nevynechat jedinou část tváře, a hned budete znát odpověď na otázku, proč věnovat péči očnímu okolí. Pokožka očních partií je na rozdíl od ostatních míst těla mimořádně citlivá a velmi jemná.

Pleť v okolí očí neobsahuje téměř žádné mazové ani potní žlázy, proto je sušší, křehčí a zranitelnější. Snadno ztrácí vodu a je náchylná k dehydrataci. Ta způsobuje, že se pokožka kolem očí začne ztenčovat a rychleji vznikají drobné vrásky.

„Oční oblast je až třikrát tenčí než na zbytku obličeje. Proto se právě v těchto místech také velice rychle projeví vyčerpání, únava, nevyspání i nemoc,“ vysvětluje Hana Modrá, odborná kosmetická konzultantka značky Nivea.

„Pleť obličeje je navíc neustále pod náporem negativních vlivů vnějšího prostředí, jako je chlad, vítr či slunce, a mimikou tváře. To všechno je příčinou, proč se první příznaky stárnutí projeví právě okolo očí. Ať už jako jemné linky, drobné vrásky, váčky či otoky a tmavší kruhy pod očima. Stárnutí sice nelze nijak zastavit, ale pomocí správné péče a kombinací účinných přípravků lze jeho projevy viditelně zmírnit a pleti dopřát vše, co pro zdraví a krásu potřebuje,“ dodává.



Oční okolí si žádá speciální péči. Začít s jeho hýčkáním se doporučuje již od 20 let.

Co možná nevíte: Tmavé kruhy pod očima vznikají praskáním křehkých mikrocévek v očním okolí. To se zabarvuje do modra, oči jsou vpadlé a vyvolávají smutný pohled.



Jak vybrat oční krém?

V první řadě je podstatné, aby byl přípravek skutečně vyvinut pro tuto část obličeje. Ideální je, když bude daný produkt dermatologicky a oftalmologicky testován a bez parfemace.

Oční okolí a věk Krémy na oční okolí by se měly začít používat už od 20 let. Tehdy postačí obyčejný hydratační produkt. Je-li vám více než 30 let, tak vybírejte krémy s vyšším obsahem výživných látek. Po 40. roce vrásek přibývá a jsou hlubší, pleť bývá sušší a ztrácí svou elasticitu, je tedy potřeba začít používat přípravky, které navíc pomáhají obnovovat strukturu a pevnost pleti. Zhruba od 50. roku se potom doporučují krémy s „liftingovým“ účinkem, které oční okolí nejen zvláčňují, ale také vypínají a zbavují otoků.



Není až tak podstatné, jestli zvolíte hutnější krém, fluid, či gel. Namísto konzistence se raději zaměřte na problém, který chcete řešit, samozřejmě přihlédněte ke svému věku.

Chybný manévr

Mnohdy ženy nevědí, jak jednotlivé druhy péče vrstvit a kam speciální prostředky aplikovat. Je to však jednoduché. Začínejte vždy pleťovým sérem. Po jemném vmasírování séra přichází na řadu oční krém, teprve potom klasický denní či noční produkt. Ideální je start se o pleť dvakrát denně, ovšem nutností je především večerní aplikace.

Co se týče očních krémů, ty je potřeba nanášet ne těsně pod oko, jak se často děje, ale přímo na podočnicovou kost. Stačí jen velmi malé množství.

Skvělým pomocníkem jsou masky a polštářky pod oči. Během chvilky vás zbaví otoků a kruhů pod očima, navíc hydratují citlivou část tváře.

Nikdy při roztírání krému silně netlačte, tím jeho účinek nezesílíte, ba naopak. Jemnou kůži můžete poškodit a vrásky se budou tvořit rychleji. Krém jemně ukazováčkem vmasírujte kolem oči až ke spánkům, k obočí a do vnějšího koutku oka.

Tip: Před aplikací očního krému oči i pleť pečlivě zbavte líčidel a vyčistěte pomocí odličovacích přípravků. Zaručíte tím optimální účinek péče a lepší vstřebávání aktivních složek.