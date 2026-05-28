Po padesátce se cítím mnohem lépe než ve třiceti, říká Pavlína Němcová

Renato Salerno
S topmodelkou, producentkou a designérkou Pavlínou Němcovou jsme se potkali při příležitosti vyhlášení castingové výzvy Pure Model, která má věkovou hranici 16 až 99 let. Povídali jsme si proto nejen o vztahu věku a půvabu, ale také o mateřské lásce, vnitřních pochybnostech krásných žen a stinných stránkách modelingu.

Ve kterém věku je podle vás člověk na vrcholu půvabu?
To je opravdu strašně individuální. Já musím říct, že s věkem zjišťuji, že ten půvab je úplně někde jinde než navenek. V mých padesáti čtyřech letech se dnes cítím mnohem lépe než ve třiceti. Na stárnutí je krásné, že člověk opravdu ví, kdo je, a umí říkat ne na spoustu věcí. To je právě ta svoboda, krása a půvab života.

Pavlína Němcová
Pavlína Němcová (16. června 2021)
Dnes nám sociální sítě pořád něco radí a mnoho lidí se stále s někým porovnává. Když se ohlédneme do analogové éry, kdy jste byla mladou modelkou, měla jste taky o sobě pochyby? I když si všichni mysleli: ona je ta nejkrásnější…
To si zaprvé nemysleli. (smích) Nicméně samozřejmě pochybnosti o sobě jsem měla vlastně už od dětství a svým způsobem v určitých ohledech stále mám. Ale to už nejsou pochybnosti, to už je takové to prozření. Nikdo není dokonalý a vy už znáte i své mínusy a negativa. Takže to nejsou pochybnosti, to je spíš takové konstatování reality.

Pavlína Němcová (54)

Úspěšná česká topmodelka, herečka, producentka a designérka patří k první generaci českých modelek, které po roce 1989 dobyly světový modeling.

V Paříži pracovala pro nejprestižnější značky (Christian Dior, Yves Saint Laurent, Cartier) a zdobila obálky světových časopisů jako Vogue či Elle.

Vystudovala mezinárodní práva na pařížské Sorbonně a mluví pěti světovými jazyky.

Navrhuje vlastní šperky, věnuje se kosmetickým projektům a prostřednictvím své nadace pomáhá dětem z dětských domovů.

Má syna Alaina, kvůli němuž v minulosti podstoupila ve Francii mediálně sledovaný soudní boj o opatrovnictví. Aktuálně žije v Praze.

Pomohlo vám do života to, že jste se brzy stala maminkou? Měla jste priority jinak seřazené než vaše vrstevnice?
Určitě to mělo svůj vliv. Díky tomu mě vlastně ten povrchní svět „pozlátka“ a modelingu nepohltil a nepropadla jsem tomu. Myslím si, že jsem na život nahlížela s nohama takzvaně pevně na zemi.

Když se vrátíme na pole modelingu, krásy a módy, proč podle vás je v zahraničí tendence křečovitě zastavovat čas, ale tady se oslavuje i zralost?
Já bych řekla, že už se ta zralost oslavuje i venku. Samozřejmě záleží na tom, v jakých kruzích se pohybujete, ale ta éra umělého zastavování času už naštěstí pomíjí. Ženy tady u nás i venku už nechtějí tak křečovitě zastavovat čas a naopak si váží roků, které jim život nadělil, a umí ho reprezentovat trošku jiným způsobem.

V životě jsou důležité i lásky. Když to teď zrekapitulujete, jaká láska pro vás byla ta stěžejní, životní?
Jednoznačně ta synova láska a láska k synovi. Protože to je ta jedinečná, jediná a bezpodmínečná láska, kterou člověk v životě má.

A máte díky tomu, že věkový rozdíl mezi vámi a synem není tak veliký, lepší vztah?
Určitě! My máme neskutečně blízký vztah.

Vnímala jste v mládí, že nás vás muži koukají nejspíš jako na atraktivní potenciální partnerku do života plus jedna?
Musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem byla mladou maminkou a byla jsem ta plus jedna, tak to mé partnerské vztahy rozhodně ovlivnilo. A možná i díky tomu jsem se už nikdy ani nevdala a neměla další rodinu. Nebo jsem spíš neměla to štěstí, abych potkala toho pravého partnera, s kterým bych tu rodinu měla.

Když už jste se naučila projít v životě i tím zlým a máte zkušenosti, je pro vás dnes bytí lehčí?
Naprosto. Je mnohem lehčí a i takové veselejší. Protože člověk se opravdu cítí dobře ve svých teniskách, jak se říká. Takže jo, musím říct, že jo.

