- Poslední večeře Páně. Nešťastný pátek třináctého má podle všeho hodně společného s křesťanstvím a zejména poslední večeří Krista, kde byl Jidáš třináctým u stolu. Kromě toho byl Ježíš ukřižován na Velký pátek. Naproti tomu například v judaismu nemá třináctka žádné negativní konotace, bývá spojována s láskou, jednotou a božím milosrdenstvím.
- Smrt u stolu severských bohů. Kromě Poslední večeře existuje také severský mýtus spojený s třináctkou. Na velkou hostinu ve Valhalle prý bylo pozváno 12 bohů. Objevil se tam ovšem nečekaně nezvaný 13. host. Hostina skončila tak, že slepý bůh Höd, zmanipulovaný lstivým Lokim, zasáhl šípem z jmelí boha Baldera, čímž do světa bohů poprvé vstoupila smrt. Právě z tohoto mýtu se zrodila pověra, že třináctý host u stolu přináší neštěstí, což se později v křesťanském světě symbolicky propojilo i s Poslední večeří Páně, kde byl Jidáš rovněž třináctým stolovníkem.
- Děsivý konec templářů. Jedna z legend, které také bývají spojovány s oním nešťastným datem, se váže ke dvoru francouzského krále Filipa IV. Sličného. Ten byl hluboce zadlužen u templářského řádu, proto nechal v ranních hodinách pátku 13. října 1307 pozatýkat tisíce rytířů po celé Francii a jejich majetek dal zabavit. Tato událost dala vzniknout děsivé pověsti, kterou v roce 1314 u hranice umocnil poslední velmistr řádu Jacques de Molay, když krále i papeže proklel – a oba skutečně do roka zemřeli.