Velká pásková revoluce přichází. Zaostřeno na přehlížený módní doplněk

Pásek byl původně vytvořen k tomu, aby držel oděv tam, kde má být. Dnes ho však dámy nosí především jako dekorativní prvek. Má dodat outfitu šmrnc a rozzářit ho.

Pokud chcete dodat modelu neotřelý, leč působivý punc, vsaďte na zvířecí motivy. Ty byly obrovským hitem na podzim a v zimě loňského roku. V letním čase jejich sláva pohasla, ale v nadcházející sezoně se opět budou hřát na výslunní. Především pak hadí vzor.

Veselé baevy, zvířecí motivy a zajímavé spony - pásky budou na podzim hrát prim.

Módní tip: Kromě pásku se zvířecí tématikou by vám neměl chybět ani ten v kovbojském stylu. Inspirace westernem si v módním světě začíná získávat obrovské sympatie. Kromě pásků budou v kurzu také kozačky do špičky na nízkém zkoseném podpatku a kabelky s třásněmi.

Inspirace westernem

Opasky přes saka a kabáty

Pásky přes svrchní oděvy v Česku nemají takovou tradici, ale věřte, že jde o velmi chytrý a působivý detail.

Přepásat sako či kabát by měly hlavně ty z vás, jež nemají nápadné ženské křivky. Vhod přijde hlavně chlapeckým postavám. Díky prolnutí v pase zvýrazníte horní a dolní část, získáte tak atraktivní linie přesýpacích hodin.

Když navíc zvolíte kombinaci elegantního saka a pouzdrové sukně, model doplníte o široký kožený pásek, kreace získá na atraktivitě. Pomyslnou třešničkou na dortu se stanou lodičky na vysokém jehlovém podpatku.

Přepásané sako v podání módní ikony Victorie Beckhamové

Pokud by pro vás tato forma přepásání byla až příliš extravagantní, sáhněte po zdobené šňůrce. I naprosto obyčejná tkanička ve spojení se sakem působí zajímavým dojmem. Zvláště v případě minimalistického business looku.

Pásek, nebo šňůrka?

Nadčasová klasika

Nesmrtelným spojením zůstává pásek se šaty a sukněmi. Nutností je u oděvů, které jsou v moderním volném střihu. Zkuste vyměnit úzký pásek za ten s masivní zdobnou sponou. Nebojte se po něm sáhnout i v kombinaci s výstředními kousky. Módní divočina bude jedním z dalších hitů podzimních dní. Kromě výrazných potisků budou dominovat právě originální doplňky a šperky.

Nebojte se zdobnosti.

Pásek jako šperk

Zpět do devadesátek, tak by se dal popsat návrat retro doplňků v podobě zdobených řetízků a štrasových pásků. Dlouhou dobu o nich nebylo slyšet, ale jak to tak vypadá, návrháři se rozhodli, že z nich znovu udělají trend.

Jen se oproti dobám minulým už nebudou nosit na holém těle, ale dekorují přímo oděvy. Uvidíme, zdali se záměr módních tvůrců uchytí u široké veřejnosti.