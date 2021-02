Rebelka a dědička hotelového impéria Paris Hiltonová oslavuje čtyřicítku. Slavná blond kráska ráda provokuje nejen svými činy, ale i outfity. Moc často nehledí na trendy a nosí zkrátka to, co jí zrovna padne do oka. Sama si také oblečení navrhuje. Podívejte se do galerie na její extra kousky.

Autor: koláž iDNES.cz