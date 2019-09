Madonna

Největší popová ikona 20. století promění vše, na co sáhne, ve zlato. Momentálně má dvě dámské vůně, které uvedla na trh v roce 2012, a to Truth or Dare a Truth or Dare Naked. Obě vznikly ve spolupráci s parfumérem Stephenem Nielsenem, který je známý pro své gurmánské vůně. Dříve spolupracoval třeba s Marcem Jacobsem a dnes vytváří parfémy pro značku Six Scents Parfums.