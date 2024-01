Žena se chlubí panenstvím, muži jí za něj nabízejí miliony dolarů

Každý den dostává žena stovky nabídek na rande nebo sex. Muže její obnovená panenská blána fascinuje stejně jako její krása. Mnozí ji přirovnávají k modelce a podnikatelce Kylie Jennerové. Julie dokonalého vzhledu dosáhla díky plastikám a doufá, že právě díky své kráse najde muže svých snů. Její požadavky však nejsou jen tak obyčejné. Žádný chlapík s nulovým kontem u ní šanci nemá.

„U panenství mi však rozhodně nejde o to, abych za něj dostala co nejvyšší částku. Nechala jsem si panenskou blánu obnovit kvůli opravdové lásce. Chci mít sex s mužem, kterého si pak i vezmu. Musí to být ten pravý a chvíli bude samozřejmě trvat, než si každého muže prověřím. Nemám v plánu hned přistoupit k sexu,“ uvedla na Instagramu, kde ji aktuálně sleduje přes sto tisíc lidí.

Juliin nápadník toužící po sexu s ní pochází z Dubaje a údajně se jedná o jednoho z místních velmi vlivných mužů. Ani to ji však nepřesvědčilo o tom, aby za ním na rande vyrazila. „Ta nabídka mě naprosto šokovala. Ale pokud to nebude muž mých snů, do kterého se zamiluji, nemá zkrátka šanci. Samozřejmě se moc těším na to, až o panenství opětovně přijdu. Ale právě po zkušenostech s mým prvním sexem, které nebyly nejlepší, chci nyní všechno napravit a neudělat chybu,“ doplnila.