náhledy
Máte pocit, že vám v životě ujel vlak a už vás nic zásadního nečeká? Možná se mýlíte a vaše sláva a úspěch na vás ještě čekají. Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které se dočkaly uznání a velkých úspěchů až po čtyřicítce. Nikdy není pozdě začít a plnit si sny. Některé VIP jsou toho důkazem.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Morgan Freeman se proslavil v pozdějším věku díky svému charismatickému hlasu a ztvárnění moudrých postav. Zlom v jeho kariéře nastal až ve věku dvaapadesáti let. V roce 1989 získal velkou pozornost ve filmu Řidič slečny Daisy. V roce 1990 zazářil ve snímku Mafiánská spojka. Hned na to v roce 1994 následovala jeho nejslavnější role vězně Reda ve filmu Vykoupení z věznice Shawshank.
Autor: AP
Návrhářka Vera Wang se proslavila ve věku čtyřiceti let. Zlom nastal v roce 1990. Tehdy se vdávala a nemohla najít svatební šaty podle svých představ. Rozhodla se proto, že si navrhne vlastní. Úspěch jí pak přineslo otevření vlastního butiku v New Yorku a tvorba luxusních svatebních šatů. Před tímto úspěchem pracovala šestnáct let jako módní editorka v časopise Vogue a poté jako návrhářka pro značku Ralph Lauren.
Autor: Reuters
Britská herečka Judi Dench se celosvětově proslavila až v pozdějším věku, konkrétně v jednašedesáti letech. Zlom v její kariéře nastal v roce 1995, kdy získala dvě přelomové role. Jednalo se o bondovku Zlaté oko a film Paní Brownová. Do té doby byla uznávanou herečkou, ale celosvětový úspěch přišel opravdu až po šedesátce.
Autor: AP
Herečka a komička Jane Lynchová se celosvětově proslavila až ve svých devětačtyřiceti letech. Zlom v její kariéře nastal v roce 2009 díky roli bezohledné trenérky roztleskávaček Sue Sylvester v seriálu Glee.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Margo Martindale se celosvětově proslavila až ve svých devětapadesáti letech. Zlom v její kariéře přišel v roce 2011. Získala tehdy svou první cenu Emmy za roli Mags Bennettové, šéfky zločineckého gangu, ve druhé řadě seriálu Justified.
Autor: AP
Americká herečka Linda Gray se proslavila až ve čtyřiceti letech díky své ikonické roli Sue Ellen Ewingové v legendárním seriálu Dallas.
Autor: AP
Herečka Connie Brittonová se proslavila až ve svých čtyřiceti letech. Průlom v její kariéře přinesla role v seriálu Světla páteční noci (Friday Night Lights) z roku 2006.
Autor: Profimedia.cz
Herec F. Murray Abraham se proslavil až ve svých pětačtyřiceti letech. Bylo to díky roli skladatele Antonia Salieriho ve slavném filmu Amadeus režiséra Miloše Formana.
Autor: www.janmaly.cz
Herečka Phylicia Rashadová se celosvětově proslavila díky roli matky a právničky Clair Huxtable v legendárním sitcomu The Cosby Show. V této roli zářila, když jí bylo čtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Herec Gene Hackman se proslavil až po čtyřicítce díky průlomové roli lupiče Bucka Barrowa ve filmu Bonnie a Clyde. To jeho kariéru značně nastartovalo. Tehdy uvedl, že už ani nepomýšlel na to, že by jednou mohl být hollywoodskou hvězdou.
Autor: AP
Herec Michael Emerson získal celosvětovou pozornost a slávu až v sedmačtyřiceti letech, kdy vyhrál svou první cenu Emmy. Bylo to díky seriálu Advokáti.
Autor: Profimedia.cz
Herec Samuel L. Jackson se stal celosvětovou hvězdou v pětačtyřiceti letech díky roli nájemného vraha Julese Winnfielda ve filmu Pulp Fiction z roku 1994.
Autor: AP
Herečka Kathy Batesová se proslavila po celém světě až ve dvaačtyřiceti letech díky roli vyšinuté fanynky Annie Wilkesové ve filmu Misery.
Autor: AP
Julia Childová se stala celosvětově známou šéfkuchařkou až ve věku jednapadesáti let díky své průlomové kuchařce a následné televizní show o vaření. Do té doby si myslela, že větší úspěch už v jejím životě přijít nemůže.
Autor: Rick Friedman / Polaris, Profimedia.cz
I spisovatel J. R. R. Tolkien si na svou opravdovou slávu musel počkat. Proslavil se v roce 1937 ve svých pětačtyřiceti letech. Celosvětový věhlas mu zajistilo vydání knihy Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Úspěch mu přinesl propracovaný fantasy svět Středozemě plný elfštiny a mytologických příběhů, který původně vymyslel pro své děti.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Susan Boyle se proslavila v osmačtyřiceti letech. Celosvětový úspěch jí přineslo vystoupení v soutěži Britain’s Got Talent. V dubnu 2009 ohromila porotu i diváky písní „I Dreamed a Dream“. Její vystoupení na YouTube se stalo okamžitě hitem.
Autor: AP
Hudebník Seasick Steve se proslavil v pětašedesáti letech. Jeho průlom nastal na Silvestra v roce 2006, kdy vystoupil v populární britské hudební show Later... with Jools Holland. Svojí syrovou hrou na podomácku vyrobené kytary si tehdy okamžitě získal srdce milionů diváků.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Herec Christoph Waltz se proslavil ve dvaapadesáti letech, a to díky roli plukovníka Hanse Landy ve filmu Hanebný pancharti (Inglourious Basterds) z roku 2009. Před tímto přelomovým úspěchem v Hollywoodu byl dlouholetým divadelním a televizním hercem v Evropě.
Autor: Reuters
Komik Ken Jeong (na fotografii vlevo) se proslavil v roce 2009 díky roli excentrického gangstera Leslieho Chowa ve filmu Pařba ve Vegas a roli šíleného učitele Bena Changa v seriálu Community. V té době mu bylo čtyřicet let.
Autor: AP
Herečka a komička Melissa McCarthy se celosvětově proslavila ve čtyřiceti letech díky své průlomové roli Megan ve filmu Ženy sobě (Bridesmaids) z roku 2011. První velkou vlnu popularity však zažila už ve svých třiceti letech díky roli svérázné kuchařky Sookie v seriálu Gilmorova děvčata (Gilmore Girls), který se začal vysílat v roce 2000.
Autor: Reuters
Herec Steve Carell se celosvětově proslavil ve věku dvaačtyřiceti let. Zlom v jeho kariéře nastal v roce 2005, kdy zazářil v hlavní roli komedie 40 let panic a také jako svérázný šéf Michael Scott v americkém sitcomu The Office.
Autor: HBO Max
Herec Bryan Cranston se celosvětově proslavil ve svých čtyřiačtyřiceti letech díky roli zmateného otce Hala v komediálním seriálu Malcolm v nesnázích. Ještě větší, přelomový úspěch a status legendy mu pak vynesla role Waltera Whitea v kultovním dramatu Perníkový táta, kterou začal natáčet ve svých dvaapadesáti letech.
Autor: Profimedia.cz
Martha Stewartová se celosvětově proslavila v jednapadesáti letech, kdy v roce 1993 spustila svůj vlastní úspěšný televizní pořad Martha Stewart Living Martha Stewart.
Autor: Profimedia.cz
Herec Danny Trejo se poprvé objevil před kamerou v roce 1985 ve filmu Splašený vlak. Bylo mu jednačtyřicet let. Na natáčení dorazil původně jako protidrogový poradce. Filmaři si ho ale všimli a nabídli mu roli vězně a boxera. V mládí totiž Trejo boxoval během výkonu trestu.
Autor: AP
Herec Patrick Stewart se celosvětově proslavil ve věku sedmačtyřiceti let. Jeho velký zlom přišel v roce 1987, kdy získal roli kapitána Jean-Luca Picarda v seriálu Star Trek: Nová generace.
Autor: Reuters
Herečka Helen Mirrenová měla několik zlomů ve své kariéře. Ve dvaadcaeti letech (1967) se proslavila v divadle rolí Kleopatry. Jako filmová herečka prorazila v pětatřiceti letech ve filmu Dlouhý velký pátek. Celosvětovou ikonu z ní udělal seriál Hlavní podezřelý, tehdy jí bylo šestačtyřicet let. Největší slávu získala v jednašedesáti letech za film Královna, za který dostala Oscara.
Autor: Profimedia.cz
Herec Peter Dinklage se poprvé výrazně prosadil v nezávislém filmu Přednosta v roce 2003. To mu bylo čtyřiatřicet let. Celosvětovou slávu a status hvězdy mu ale přinesla až role Tyriona Lannistera v seriálu Hra o trůny, kterou začal hrát v roce 2011 ve věku jednačtyřiceti let.
Autor: AP
Herečka Viola Davisová se stala hvězdou světového formátu v roce 2008 ve věku třiačtyřiceti let. A to díky filmu Doubt (Pochyby). Její silný výkon jí vynesl první nominaci na Oscara.
Autor: Reuters
Méderátor Larry David se celosvětově proslavil ve svých dvaačtyřiceti letech jako spolutvůrce a hlavní scenárista legendárního sitcomu Seinfeld, který měl premiéru v roce 1989.
Autor: Profimedia.cz
Americká komička a moderátorka Joy Beharová se proslavila až v pozdním věku, konkrétně ve svých čtyřiapadesáti letech. Ačkoliv s kariérou v showbyznysu a se stand-up komedií začala kolem čtyřiceti, celonárodní slávu a status kulturní ikony jí přinesl až rok 1997, kdy se stala jednou z původních moderátorek úspěšné ranní talk show The View na televizní stanici ABC.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Estelle Getty (na snímku vpravo) se proslavila ve dvaašedesáti letech. Její průlomová a nejslavnější role byla prostořeká sicilská matka Sophia Petrillo v sitcomu Zlaté holky (The Golden Girls) z roku 1985.
Autor: © Universal Pictures
Herec Anthony Hopkins se celosvětově proslavil ve svých třiapadesáti letech. Zlom v jeho kariéře nastal v roce 1991. Tehdy ztvárnil slavného sériového vraha ve filmu Mlčení jehňátek. Za tento výkon získal svého prvního Oscara.
Autor: Profimedia.cz
Herec Louis de Funès se proslavil až ve svých padesáti letech. Od mládí hrál v divadle. Od roku 1946 hrál více než 15 let jen malé vedlejší role ve stovkách filmů. Zlom přišel v roce 1964. Tehdy zazářil ve filmu Četník ze Saint-Tropez.
Autor: Česká televize
Rodney Dangerfield se proslavil ve svých šestačtyřiceti letech díky průlomovému vystoupení v pořadu The Ed Sullivan Show v roce 1967. Celosvětovou filmovou superstar se pak stal ve svých šedesáti letech díky kultovní komedii Caddyshack z roku 1980.
Autor: Profimedia.cz
Herečla Adrienne Barbeau se proslavila až okolo čtyřiceti let. Stala se hvězdou a sexsymbolem kultovních hororů a sci-fi.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lucille Ballová se celosvětově proslavila v roce 1951 díky slavnému sitcomu I Love Lucy. V té době jí bylo čtyřicet let. Před tímto úspěchem pracovala dlouhé roky jako modelka a hrála pouze menší role ve filmech.
Autor: Profimedia.cz
Herec John Mahoney se celosvětově proslavil rolí otce Martina Cranea v legendárním seriálu Frasier. Této životní slávy dosáhl ve věku třiapadesáti let, když v roce 1993 začal tento populární televizní pořad natáčet.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Jayne Houdyshellová se proslavila poměrně pozdě. Hrála pětadvacet let v malých regionálních divadlech, než ve svých třiapadesáti letech zazářila. Průlom přišel v roce 2004 v divadelní hře Well v The Public Theater. Hra se v roce 2006 přesunula na Broadway a vynesla jí první nominaci na Tony Award.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Kathryn Joostenová začala s herectvím velmi pozdě. Původně pracovala jako psychiatrická sestra. Herecké kariéře se začala naplno věnovat až ve dvaačtyřiceti letech. Celosvětově se proslavila o něco později, ve svých šedesáti letech, díky roli sekretářky v seriálu Západní křídlo.
Autor: Profimedia.cz
Herec James Earl Jones se proslavil ve čtyřiceti letech díky filmu The Great White Hope z roku 1970. Za roli boxera v tomto dramatu získal nominaci na Oscara. Celosvětovou ikonu z něj pak udělal hlas Dartha Vadera ve Star Wars (1977), kdy mu bylo šestačtyřicet let.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec a zpěvák Danny Burstein se proslavil ve svých dvaačtyřiceti letech. Zlom v jeho kariéře nastal v roce 2006, kdy získal svou první nominaci na prestižní cenu Tony Award za roli Adolpha v muzikálu The Drowsy Chaperone.
Autor: Profimedia.cz