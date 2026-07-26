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KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?
Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...
Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let
Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...
Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...
Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...
Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí
Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...
Krém ženě zničil kůži, bolesti ji málem dohnaly k sebevraždě
Šestatřicetiletá Amy Wilsonová z Velké Británie se zhruba od čtyř let potýkala s ekzémem. Pravidelně si pokožku mazala krémem, který jí předepsal lékař, ale po třiceti letech užívání se rozhodla krém...
Tyto slavné hvězdy prorazily až po čtyřicítce. Kdo mezi ně patří?
Máte pocit, že vám v životě ujel vlak a už vás nic zásadního nečeká? Možná se mýlíte a vaše sláva a úspěch na vás ještě čekají. Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které se dočkaly uznání a...
Mluvte jako řečníci. Procvičte mluvidla, logoped vám pomůže i v dospělosti
Máte pocit, že vás lidi málo poslouchají? Chtěli byste víc zabodovat v komunikaci, lépe oslovit ostatní? Pracujte i se svým hlasem, logoped vám pomůže.
Jen plavky nestačí. Pohrajte si s módou a outfit ozdobte sebevědomím
Výlet k vodě má své jedinečné kouzlo a k prázdninovému lenošení patří jako slunce a pohoda. Koupel vás příjemně ochladí a pomůže vám kvalitně si odpočinout.
Sbírala Oscary i politické body. Jak chudá dívka dobyla britský parlament
Prožila dětství ve velké chudobě, což ji navždy ovlivnilo. Celý život tíhla k levici. Britská herečka Glenda Jacksonová získala dva Oscary, ale aktivně se věnovala i politice, proslula hlavně jako...
Jedna nateklá noha po dovolené? Tento příznak může znamenat trombózu
Letní dovolená bývá symbolem odpočinku, ale dlouhé hodiny strávené v autě nebo letadle mohou představovat zátěž pro naše žíly. Horko, nedostatek pohybu i dehydratace zvyšují riziko otoků a v...
Žena se až v dospělosti dozvěděla krutou pravdu o svém původu
Dnes sedmdesátiletá Diana Hochbergová z USA se až v důchodu dozvěděla, že ji nevychovávali její biologičtí rodiče. Ještě víc šokující byl pro ni ale fakt, že ji vlastní matka prodala na černém trhu....
Akupunktura má vědecký základ. Zjistěte, kde čínská medicína opravdu funguje
Boj s dlouhodobými zdravotními potížemi bývá vyčerpávající a lidé často hledají cestu v koordinovaném propojení západních postupů a metod, jako je tradiční čínská medicína. Pokud má být ale takový...
Štíhlá díky ledovému čaji. Dejte si letní sklenku vždy mezi jídly
Zdravé osvěžení v kombinaci s dalšími triky vám odčaruje tukové polštářky. Jde to jednoduše, a brzy tak můžete být bez námahy klidně o pár kilo lehčí.
Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí
Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...
Pozemek 6.354 m2, obec Loučná pod Klínovcem, kat. území Háj u Loučné pod Klínovcem
Loučná pod Klínovcem - Háj, okres Chomutov
2 223 900 Kč
Večerní sklenička. Kdy jde ještě o relax a kdy už o problém
Víno po práci či pivo u televize. Chvíle pohody a odpočinku, která se ale může nenápadně změnit v závislost. Zkuste si představit večer bez skleničky. Jde to ještě snadno?
Krupička, nudle s mákem, buchtičky. Z dětského talíře na menu trendy bister
Jako děti jsme je milovali a ve školní jídelně si chodili přidávat, dneska už ale po sladkých obědech nijak extra netoužíme. Řízek je prostě řízek, o tom žádná. Přesto se z dětského talíře hity naší...