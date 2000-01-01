náhledy
Ze záměrně „ošklivých“ bot se v posledních letech stal módní standard, bez kterého se neobejde žádná sezona. Světové značky ani tentokrát nezklamaly: podívejte se na nejbizarnější obuvní kreace z kolekcí pro jaro a léto 2026.
Období balletcore střídá jiná taneční inspirace – šněrovací boty, které připomínají jazzovou éru. Verze na vysokém podpatku se objevila už v podzimní kolekci značky Céline.
Na jaře se ovšem budou podpatky výrazně snižovat. Přibyly také zářivé barvy a často i lakovaný nebo metalický finiš. Modré šněrovací boty jsou z kolekce Jil Sander.
Ještě jednou boty od německé značky Jil Sander. Tentokrát v hráškově zelené barvě, která na jaře také oslaví nečekaný návrat.
Také nízký a úzký podpatek, tzv. kačenka, se stal znovuobjeveným favoritem mnoha designérů. Oblíbila si ho i Chemena Kamali, kreativní ředitelka francouzského módního domu Chloé.
Kačenka, vojenská khaki barva a k tomu štras? Takto bizarní kombinaci si může dovolit snad jen Miuccia Prada, která si v posledních několika kolekcích vědomě pohrává s tématem „ošklivosti“.
Z kolekce Prada pochází také nazouvací pár s mohutnými „tkaničkami“, který na milánském fashion weeku obula herečka Felicity Jones.
Nazouvací boty s plnou špičkou, tzv. mules, budou jedním z hitů následujících sezon. Na přehlídce Jil Sander je doplnili kontrastními pásky.
Žhavým trendem jara je kombinace nazouvacích bot a vysokých punčoch nebo ponožek, která ovládla přehlídková mola, ale i „pouliční“ styl na týdnech módy. Tento model je z přehlídky Maison Margiela.
Nízké nazouvací pantofle se ovšem nosí i bez ponožek. Jako na přehlídce italské značky Bottega Veneta.
Podobným trendem jsou i „děravé“ boty – opět s vysokými ponožkami. Jedno z mnoha možných pojetí bylo k vidění na londýnské přehlídce Simone Rocha.
Máte náladu na něco vyššího? Nosit se budou i dřeváky a sandály na platformě. V tomto případě platí, že čím robustnější, tím lepší. Hnědý pár je z jarní kolekce italského módního domu Moschino.
Nosily se už v předchozích sezonách a rozhodně nikam neodcházejí: dědečkovské pantofle. Pohodlí na prvním místě hlásá i jarní kolekce Miu Miu.
Někdo se inspiruje u dědečka, jiný zase v botnících našich babiček. Semišové lodičky s lemováním z lakované kůže pocházejí z jarní kolekce Chanel. Jsou ošklivé, elegantní, nebo tak trochu oboje?
Každopádně už tento pár stihl zazářit na hollywoodském červeném koberci. Na premiéru filmu Jay Kelly v něm vyrazila herečka Riley Keoughová.
I tento nepřehlédnutelný model je od Chanelu. Hranatá špička, atypické průstřihy, výrazná přezka a retro nálada – to všechno odpovídá aktuálním trendům.
Kozačky na jaro? Nepravděpodobné, ale trendy. Zvlášť velký návrat slaví ty extra široké a pokrčené v duchu boho chic. Tmavohnědý pár je z jarní kolekce australské značky Zimmermann.
Nic tak nekřičí „boho” jako pokrčené kozačky s patinou. Tyto se objevily na přehlídce Miu Miu, podobných párů nejspíš uvidíme ještě mnoho – a to i v letních měsících.
Jedny z nejvýraznějších „ošklivek“ nové sezony: sytě modré přiléhavé kozačky z haute couture kolekce francouzského módního domu Céline.
Chlupaté pantofle nejsou na módní scéně žádnými nováčky, v nadcházející sezoně ovšem budou ještě mohutnější. Tento červený model je od značky Bottega Veneta.
Na novou úroveň trend posunul Adrian Appiolaza, kreativní ředitel značky Moschino, který modelky obul do extra chlupatých „mopů“.
Jste spíš „tým tenisky“? V dámských i pánských kolekcích dominují nízké a přiléhavé modely. Často v překvapivých barevných kombinacích nebo metalickém provedení jako na přehlídce Simone Rocha.
Ani teniskám se nevyhnul štras, výrazné přezky nebo třpytivé zdobení. I tento pár se stříbrnými aplikacemi, kamínky a perlami je z dílny Simone Rocha.
Chybu určitě neuděláte ani s teniskami ve veselých neonových barvách. Zcela v duchu tzv. dopamine dressing – trendu, který má hlavně dělat nositeli radost. A to je v módě nakonec nejdůležitější.
