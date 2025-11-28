Párty sezona bez filtrů: 3 hi-tech ošetření, která vám viditelně zpevní pleť i tělo

Sofwave: lifting obočí a ostřejší kontury bez jehly
Sofwave patří do kategorie neinvazivních ultrazvukových ošetření, která si berou na mušku to nejcennější v pleti – kolagen. Ruční hlavice přístroje směruje energii přesně do vrstvy, kde probíhá jeho obnova, a vytváří v ní řízené teplotní „mikro-traumata“. Tělo na ně reaguje tím, co umí nejlépe: spustí regenerační procesy, začne tvořit nový kolagen i elastin a během několika měsíců pleť postupně zhoustne a vypne se.
Na rozdíl od starších generací podobných přístrojů je Sofwave rychlejší, cílenější a pro většinu pacientů snesitelnější. Standardní ošetření obličeje a krku trvá zhruba tři čtvrtě hodiny a nevyžaduje žádnou rekonvalescenci, takže mezi dopolední schůzkou a večerní večeří vás nikdo neodhalí.
Efekt není okamžitý, ale o to přirozenější. V průběhu tří až čtyř měsíců se obrysy obličeje jemně zpevní, jemné vrásky změknou a typicky velmi dobře reaguje oblast obočí, dolní čelisti a krku. Lékaři mluví o průměrném zvednutí obočí o několik milimetrů, což na fotografiích působí jako decentní otevření pohledu.
Novou kapitolou jsou kombinace Sofwave s exosomovou péčí, například ve formě třífázových protokolů, které se používají před ošetřením, v den zákroku i po něm. Exosomy z rostlinných zdrojů zlepšují komunikaci mezi buňkami, podporují tvorbu kolagenu, kyseliny hyaluronové i elastinu a fungují jako zesilovač výsledků. V praxi to znamená, že pleť nezačne být jen pevnější, ale získá i kvalitnější texturu a rovnoměrnější tón.
Po ošetření může být pleť pár hodin zarudlá, ale make-up ji spolehlivě zamaskuje a není třeba měnit program. Skutečné kouzlo přichází až s odstupem, když se k vám vracejí reakce typu „vypadáš nějak odpočatě“ a vy sami cítíte, že pokožka je pevnější a pružnější.
Kde: IEM SPA
Emsculpt a Emface: posilovna na lehátku pro tělo i mimické svaly
Pokud chcete do párty sezony vstoupit nejen s lepší pletí, ale i s výraznějším svalovým tonusem, stojí za pozornost nová generace technologie Emsculpt. Přístroj kombinuje vysokointenzivní elektromagnetickou energii s řízeným zahříváním tkáně a pomocí aplikačních nástavců cíleně stimuluje břišní svaly, hýždě, stehna nebo paže.
Během dvacetiminutového sezení svaly provedou tisíce kontrakcí, které nelze běžným cvičením dosáhnout. Po čtyřech sezeních s týdenním odstupem se většina klientů dostane na úroveň, kterou by jinak budovala dlouhé týdny v posilovně. Jako bonus se v ošetřované oblasti snižuje podíl tukové tkáně.
Na obličej míří „sesterský“ přístroj Emface. Využívá kombinaci radiofrekvenčního zahřátí a elektrické stimulace, která posiluje mimické svaly a současně podporuje tvorbu kolagenu v kůži. Výsledkem je pozvolné zvednutí obočí, plnější tváře, jasnější kontury a menší viditelnost jemných vrásek. Ošetření trvá kolem dvaceti minut, probíhá bez jehel i anestetik, cítíte jen rytmické stahování a příjemné teplo. Je to typický treatment, který zvládnete během obědové pauzy; po sezení můžete okamžitě zpět do práce nebo na schůzku.
Pocit během Emsculpt mnoho lidí popisuje jako sérii velmi intenzivních, ale ne bolestivých stahů svalů. Nejnáročnější bývá první návštěva a ošetření břicha, velmi rychle si ale zvyknete na rytmus kontrakcí a většina pacientů postupně snese vyšší intenzitu. Viditelné změny v tonusu se objevují už po druhé až třetí návštěvě, a pokud výsledek podpoříte rozumným pohybem a stravou, vydrží měsíce.
Emface funguje podobně, jen jemněji – svalový „trénink“ probíhá v horní části obličeje, takže se zvedne střed obličeje i obočí a tváře působí, jako byste se po dlouhé době doopravdy vyspali.
Kde: Emsculpt - Inka Beauty Clinic,Emface - Bomton Clinic
Kombinace laserů proti pigmentacím, zarudnutí a rozšířeným pórům
Třetí kategorií, která dává v předvánočním období smysl, je takzvaný laser stacking, tedy cílené vrstvení různých světelných a laserových ošetření v jednom protokolu. Zatímco dříve se řešil každý problém zvlášť, dnes špičkoví dermatologové kombinují několik technologií tak, aby najednou zasáhli pigmentace, rozšířené žilky, texturu i jemné vrásky.
Typický přístup vypadá třeba tak, že se nejprve použije laser BBL (broadband light) ke zklidnění zarudnutí a sjednocení barvy, na to naváže šetrná frakční technologie typu Moxi, která zjemní povrch pleti a póry, a v případě potřeby se přidá silnější frakční laser typu Halo, který pracuje hlouběji na pigmentu a kolagenu.
Výhodou je, že v jednom sezení trvajícím zhruba půl hodiny až hodinu můžete řešit celé spektrum obtíží a nečekáte měsíce, než se jednotlivé procedury vystřídají. BBL většinou nevyžaduje žádnou rekonvalescenci, pleť je jen krátce lehce zarudlá. U silnějších frakčních laserů musíte počítat s několika dny zarudnutí a hrubší texturou, výsledkem je ale dlouhodobě hladší, pružnější a rovnoměrněji zabarvená pokožka, která vypadá neskutečně svěže i bez make-upu.
Zkušený lékař vždy přizpůsobí kombinaci typu pleti a fototypu, u citlivé a reaktivní pokožky volí mírnější nastavení, u odolnější pleti může jít do intenzivnějších režimů a zároveň laserem ošetřit i krk, dekolt nebo hřbety rukou, které prozrazují věk nejrychleji.
Domácí laser
Pro ty, kteří chtějí výsledky z ordinace prodloužit nebo zatím na profesionální ošetření sbírají odvahu, se objevila nová generace domácích zařízení. Příkladem je Lyma Laser, který využívá nízkoenergetické studené laserové světlo podobné tomu, které se používá v ordinacích. Přístroj se přikládá na pleť denně na patnáct minut a postupně podporuje tvorbu kolagenu, zjemňuje pigmentace i drobné žilky.
Efekt se neobjeví přes noc, ale při pravidelném používání během několika měsíců pleť skutečně působí pevnější, klidnější a světlejší. Nejde o náhradu za silný frakční laser, spíše o nástroj, který udržuje výsledky mezi sezeními nebo představuje první krok pro ty, kteří chtějí s hi-tech přístroji začít pozvolna.
Kde: Perexta
Ať už zvolíte lifting pomocí ultrazvuku, posilovnu na lehátku nebo sofistikovanou kombinaci laseru a světla, vždy platí, že klíčovým krokem je konzultace s lékařem, který zná váš typ pleti, zdravotní stav i časový plán.
Ideální je začít několik měsíců před největšími akcemi, aby měl kolagen čas pracovat a případné zarudnutí dávno zmizelo. Párty sezona pak nebude o tom, jak nedostatky schovat pod make-up, ale jak si ji užít s pocitem, že vaše pleť a tělo jsou v nejlepší možné formě.