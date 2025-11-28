Párty sezona bez filtrů: 3 hi-tech ošetření, která vám viditelně zpevní pleť i tělo

Podzim a zima už dávno neznamenají jen šaty s flitry a nový odstín rtěnky. Jestli chcete, aby vás letošní večírková sezona našla o pár centimetrů výš v obličeji, s pevnějším tělem a sjednocenou pletí, bude potřeba zapojit techniku. Sofistikované přístroje dokážou během několika týdnů změnit to, jak vypadáte i jak se cítíte. Redakce Harper’s Bazaar vybírá tři ošetření, která přinášejí viditelné výsledky a zvládnete je stihnout ještě před první vánoční párty.

Ilustrační fotografie | foto: Getty Images

Sofwave: lifting obočí a ostřejší kontury bez jehly

Sofwave patří do kategorie neinvazivních ultrazvukových ošetření, která si berou na mušku to nejcennější v pleti – kolagen. Ruční hlavice přístroje směruje energii přesně do vrstvy, kde probíhá jeho obnova, a vytváří v ní řízené teplotní „mikro-traumata“. Tělo na ně reaguje tím, co umí nejlépe: spustí regenerační procesy, začne tvořit nový kolagen i elastin a během několika měsíců pleť postupně zhoustne a vypne se.

Na rozdíl od starších generací podobných přístrojů je Sofwave rychlejší, cílenější a pro většinu pacientů snesitelnější. Standardní ošetření obličeje a krku trvá zhruba tři čtvrtě hodiny a nevyžaduje žádnou rekonvalescenci, takže mezi dopolední schůzkou a večerní večeří vás nikdo neodhalí.

Efekt není okamžitý, ale o to přirozenější. V průběhu tří až čtyř měsíců se obrysy obličeje jemně zpevní, jemné vrásky změknou a typicky velmi dobře reaguje oblast obočí, dolní čelisti a krku. Lékaři mluví o průměrném zvednutí obočí o několik milimetrů, což na fotografiích působí jako decentní otevření pohledu.

Diamanty hrají prim v péči o krásu. Zdobí úsměv, vlasy a zkrášlují pleť

Novou kapitolou jsou kombinace Sofwave s exosomovou péčí, například ve formě třífázových protokolů, které se používají před ošetřením, v den zákroku i po něm. Exosomy z rostlinných zdrojů zlepšují komunikaci mezi buňkami, podporují tvorbu kolagenu, kyseliny hyaluronové i elastinu a fungují jako zesilovač výsledků. V praxi to znamená, že pleť nezačne být jen pevnější, ale získá i kvalitnější texturu a rovnoměrnější tón.

Po ošetření může být pleť pár hodin zarudlá, ale make-up ji spolehlivě zamaskuje a není třeba měnit program. Skutečné kouzlo přichází až s odstupem, když se k vám vracejí reakce typu „vypadáš nějak odpočatě“ a vy sami cítíte, že pokožka je pevnější a pružnější.

Kde: IEM SPA

Emsculpt a Emface: posilovna na lehátku pro tělo i mimické svaly

Pokud chcete do párty sezony vstoupit nejen s lepší pletí, ale i s výraznějším svalovým tonusem, stojí za pozornost nová generace technologie Emsculpt. Přístroj kombinuje vysokointenzivní elektromagnetickou energii s řízeným zahříváním tkáně a pomocí aplikačních nástavců cíleně stimuluje břišní svaly, hýždě, stehna nebo paže.

Během dvacetiminutového sezení svaly provedou tisíce kontrakcí, které nelze běžným cvičením dosáhnout. Po čtyřech sezeních s týdenním odstupem se většina klientů dostane na úroveň, kterou by jinak budovala dlouhé týdny v posilovně. Jako bonus se v ošetřované oblasti snižuje podíl tukové tkáně.

Na obličej míří „sesterský“ přístroj Emface. Využívá kombinaci radiofrekvenčního zahřátí a elektrické stimulace, která posiluje mimické svaly a současně podporuje tvorbu kolagenu v kůži. Výsledkem je pozvolné zvednutí obočí, plnější tváře, jasnější kontury a menší viditelnost jemných vrásek. Ošetření trvá kolem dvaceti minut, probíhá bez jehel i anestetik, cítíte jen rytmické stahování a příjemné teplo. Je to typický treatment, který zvládnete během obědové pauzy; po sezení můžete okamžitě zpět do práce nebo na schůzku.

Pocit během Emsculpt mnoho lidí popisuje jako sérii velmi intenzivních, ale ne bolestivých stahů svalů. Nejnáročnější bývá první návštěva a ošetření břicha, velmi rychle si ale zvyknete na rytmus kontrakcí a většina pacientů postupně snese vyšší intenzitu. Viditelné změny v tonusu se objevují už po druhé až třetí návštěvě, a pokud výsledek podpoříte rozumným pohybem a stravou, vydrží měsíce.

Emface funguje podobně, jen jemněji – svalový „trénink“ probíhá v horní části obličeje, takže se zvedne střed obličeje i obočí a tváře působí, jako byste se po dlouhé době doopravdy vyspali.

Kde: Emsculpt - Inka Beauty Clinic,Emface - Bomton Clinic

Kombinace laserů proti pigmentacím, zarudnutí a rozšířeným pórům

Třetí kategorií, která dává v předvánočním období smysl, je takzvaný laser stacking, tedy cílené vrstvení různých světelných a laserových ošetření v jednom protokolu. Zatímco dříve se řešil každý problém zvlášť, dnes špičkoví dermatologové kombinují několik technologií tak, aby najednou zasáhli pigmentace, rozšířené žilky, texturu i jemné vrásky.

Typický přístup vypadá třeba tak, že se nejprve použije laser BBL (broadband light) ke zklidnění zarudnutí a sjednocení barvy, na to naváže šetrná frakční technologie typu Moxi, která zjemní povrch pleti a póry, a v případě potřeby se přidá silnější frakční laser typu Halo, který pracuje hlouběji na pigmentu a kolagenu.

Výhodou je, že v jednom sezení trvajícím zhruba půl hodiny až hodinu můžete řešit celé spektrum obtíží a nečekáte měsíce, než se jednotlivé procedury vystřídají. BBL většinou nevyžaduje žádnou rekonvalescenci, pleť je jen krátce lehce zarudlá. U silnějších frakčních laserů musíte počítat s několika dny zarudnutí a hrubší texturou, výsledkem je ale dlouhodobě hladší, pružnější a rovnoměrněji zabarvená pokožka, která vypadá neskutečně svěže i bez make-upu.

Zkušený lékař vždy přizpůsobí kombinaci typu pleti a fototypu, u citlivé a reaktivní pokožky volí mírnější nastavení, u odolnější pleti může jít do intenzivnějších režimů a zároveň laserem ošetřit i krk, dekolt nebo hřbety rukou, které prozrazují věk nejrychleji.

Kde: INFOKRÁSA Beauty Clinic

Domácí laser

Pro ty, kteří chtějí výsledky z ordinace prodloužit nebo zatím na profesionální ošetření sbírají odvahu, se objevila nová generace domácích zařízení. Příkladem je Lyma Laser, který využívá nízkoenergetické studené laserové světlo podobné tomu, které se používá v ordinacích. Přístroj se přikládá na pleť denně na patnáct minut a postupně podporuje tvorbu kolagenu, zjemňuje pigmentace i drobné žilky.

Pleť jako Miranda Kerrová, oči jako Lady Gaga. Celebrity lákají na kosmetiku

Efekt se neobjeví přes noc, ale při pravidelném používání během několika měsíců pleť skutečně působí pevnější, klidnější a světlejší. Nejde o náhradu za silný frakční laser, spíše o nástroj, který udržuje výsledky mezi sezeními nebo představuje první krok pro ty, kteří chtějí s hi-tech přístroji začít pozvolna.

Kde: Perexta

Ať už zvolíte lifting pomocí ultrazvuku, posilovnu na lehátku nebo sofistikovanou kombinaci laseru a světla, vždy platí, že klíčovým krokem je konzultace s lékařem, který zná váš typ pleti, zdravotní stav i časový plán.

Ideální je začít několik měsíců před největšími akcemi, aby měl kolagen čas pracovat a případné zarudnutí dávno zmizelo. Párty sezona pak nebude o tom, jak nedostatky schovat pod make-up, ale jak si ji užít s pocitem, že vaše pleť a tělo jsou v nejlepší možné formě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?

Tyto krásky zářily v českých filmech před desítkami let.

V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

Slavní, kteří absolutně propadli scientologii

Slavní propadli scientologii. A nejvíc je jim věrný herec Tom Cruise.

Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...

Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...

Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu

Kráska Gia Skova se stále může pyšnit neskutečně skvělou postavou.

Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...

Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře

Klára Novopacká otevřeně mluví o období studií na taneční konzervatoři v Praze....

Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....

28. listopadu 2025

Se zeleným čajem zhubnete. Efekt podpořte dalšími přísadami

Zelený čaj prospívá, věda to ověřila mnoha výzkumy.

Je to jako zázrak, zahřeje a ještě vás zbaví přebytečných kil... a když k němu přimícháte ty správné přísady, bude jeho účinek ještě silnější.

28. listopadu 2025

ADHD nemají jen děti. Poruchu pozornosti můžete mít i v dospělosti

Řada dospělých, kteří trpí úzkostmi či depresemi, netuší, že jejich potíže...

U dětí se okolí s touto poruchou celkem snadno vyrovná. U zralých jedinců ale bývá nepochopená a často netolerovaná. Jak se projevuje ADHD u dospěláků?

28. listopadu 2025

Hlava na plný plyn. Overthinking může vést k depresím, jak jej zkrotit?

Ilustrační snímek

Od rána do večera a v noci taky trochu. Stáváte se často vězněm vlastních myšlenek? Jede vám hlava na plné obrátky od ranního kuropění až do hluboké noci, kdy vám přemýšlení brání usnout?...

28. listopadu 2025

Párty sezona bez filtrů: 3 hi-tech ošetření, která vám viditelně zpevní pleť i tělo

Ilustrační fotografie

Podzim a zima už dávno neznamenají jen šaty s flitry a nový odstín rtěnky. Jestli chcete, aby vás letošní večírková sezona našla o pár centimetrů výš v obličeji, s pevnějším tělem a sjednocenou...

28. listopadu 2025

KVÍZ: Jak dobře rozumíte mužskému zdraví? Otestujte se a vyhrajte holicí strojek

Ilustrační fotografie

Prostata, hormony, plodnost i prevence – mužské zdraví se týká nejen mužů samotných, ale i jejich blízkých. Otestujte si, kolik toho víte o tématech, která mají vliv na život mužů v každém věku....

vydáno 28. listopadu 2025

Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty

Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty
Recept

Střední

90 min

Uvařte si italské jídlo od základů.

Fibrilaci síní by mohli v celé EU brzy léčit českým systémem, líčí kardiolog Neužil

Premium
Petr Neužil

Čeští lékaři se postarali o malou revoluci v léčbě poruch srdce, protože vyvinuli nový typ katétru pro rychlejší a šetrnější zákroky, který se navíc umí přizpůsobit tvaru srdce. „Jde o průlom české...

27. listopadu 2025

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

27. listopadu 2025  12:21

Slavní, kteří mají pohádkové jmění

Jsou slavní a jsou bohatí. Ale jejich jmění zdaleka slavné hvězdy nezískaly jen...

Jsou slavní a jsou bohatí. Ale své jmění zdaleka slavné hvězdy nezískaly jen díky práci. Stojí za tím i jejich předci, kteří jim do vínku dali slušný peněžní základ. Podívejte se do naší galerie,...

27. listopadu 2025  11:05

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Vytahané bříško žena hrdě ukazuje a zbavovat se ho nechce, jde příkladem

Mladá maminka odmítá zahalovat bříško, které jí zůstalo po těhotenství. Nestydí...

Jessica Routová z Velké Británie hrdě ukazuje své bříško. Po porodu jí v oblasti břicha zůstalo hodně vytahané kůže, ale v žádném případě se jí pomocí plastik nechce zbavovat. Naopak se ukazuje...

27. listopadu 2025  8:21

Oči si zaslouží víc než tabuli písmen. Prevence je dnes otázkou pár minut

Advertorial
Jedny brýle na všechno – na čtení, na počítač i na dálku

Mnoho lidí si myslí, že kontrola zraku je jen čtení písmen na tabuli. Moderní vyšetření ale odhalí i skrytá onemocnění. Navíc často dříve, než se projeví. Oční specialista Roman Heinz upozorňuje, že...

27. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.