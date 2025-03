Návrat hollywoodského šarmu. Modely z Oscarů, které stojí za povšimnutí

Karolína Snellgrove , pro iDNES.cz

Hollywood se pokouší navrátit ke kořenům, k půvabu a eleganci třicátých let. Letošní předávání Oscarů bylo plné jednoduchých rób, pozornost přitahovaly hlavně blýskavé šperky. Co to znamená pro svět módy? Výrazně nudnější podívanou, než tomu bylo v minulých letech, ale také méně trapasů. Co nejvíce zaujalo naši módní redaktorku?