Mexický lékař používal při plastice lepicí pásku, žena zůstala zohyzděná

Žena chtěla odstranit tuk z břicha a přála si větší ňadra. Už předtím podstoupila jednu operaci prsou a také měla zákrok v oblasti pupíku. Věděla, co to obnáší a neměla strach z toho, že by mohly nastat komplikace. Bohužel přišly už krátce po operaci.

„Volala jsem své sestře, že bych potřebovala odstranit pásky, kterými mi chirurg zalepil jizvy. Byla to obyčejná černá lepenka, kterou používáte, když potřebujete doma něco rychle spravit. Cítila jsem, jak mě kůže pod nimi štípe a pálí a na okrajích bylo znatelné výrazné začervenání a otok. Když sestra pásky začala sundavat, šly s nimi i kusy mého masa, bylo to strašné,“ zavzpomínala žena v pořadu Botched, kam přijela, aby se jí dostalo nápravné operace.

Všude, kde byla páska, zůstaly Jessice nevzhledné jizvy, které se postupem času roztahovaly. Její ňadra i břicho vypadaly, jako by v minulosti propadla sklem. Výsledek nebyl takový, jaký si vysnila.

Svůj příběh odhalila lékaři Terrymu Dubrowovi, který operuje na klinice v Los Angeles a dává do pořádku pacienty, kteří za sebou mají nepovedené zákroky. „Zůstal jsem jako opařený, když jsem to viděl, neměl jsem slov. Vůbec jsem nerozuměl tomu, proč lékař v případě Jessicy takto postupoval. Výsledek operace byl katastrofální. Kdykoli se dá taková páska na ránu, vznikne na kůži reakce, která je podobná popáleninám, je to průšvih,“ sdělil Dubrow. Navíc měl hned jasno v tom, že ženu nečeká jeden zákrok.

Na klinice byla posledních devět měsíců jako doma. Podstoupila pět operací v oblasti prsou a břicha. Po jedné se objevily komplikace v podobě infekce a lékař musel vyjmout implantát, který vložil do ňader. Teprve po několika měsících je mohl umístit zpět. S výsledky operací je žena spokojená. Lituje svého původního rozhodnutí odjet na plastiku do Mexika.