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Opálení je u mladých zase in. Lékaři varují před trendem zvaným tanmaxxing

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Bronzová pokožka je opět v módě, na sociálních sítích se šíří videa propagující opalování a každý pátý mladý člověk říká, že je pro něj opálení důležitější než prevence rakoviny kůže. Odborníci upozorňují, že tentokrát nejde o neškodný módní trend – jde o zdraví.

Ještě před několika lety se zdálo, že éra cíleného opalování definitivně skončila. Do popředí se dostala až nábožná péče o pleť a každodenní používání vysokého ochranného faktoru (SPF) se stalo standardem napříč generacemi.

Letos se na sociálních sítích objevuje opačný trend. Mladí lidé sdílejí videa z lehátek, plánují pobyt na slunci podle UV indexu a chlubí se opálenou kůží. Někteří dokonce tvrdí, že opalovací krémy jsou zbytečné nebo škodlivé. Dermatologové přiznávají, že je tento vývoj překvapil. Ne proto, že by mladší generace zdraví neřešila – právě naopak.

Bronzová pleť jako symbol krásy?

Na TikToku i Instagramu se objevují tisíce videí označovaných jako tanmaxxing nebo tan lines. Influenceři radí, jak dosáhnout co nejtmavšího opálení, doporučují různé „urychlovače“ nebo sdílejí záběry ze solárií. Někteří otevřeně přiznávají, že ochranný faktor SPF používají minimálně nebo ho úplně vynechávají. Bojí se prý, že by s ním nechytli dostatečný bronz.

kingswaydermatology

#TanMaxxing? That's a hard no from us.

The latest viral trend encourages people to maximize their tan in the pursuit of the "perfect glow." Unfortunately, it's also encouraging something else...

☀️ More UV damage.
Premature aging.
⚠️ An increased risk of skin cancer.

In this reel, Dr. Poulos explains why #TanMaxxing is one trend she definitely doesn't recommend—and why there's no such thing as a "safe" tan.

#TanMaxxing #Dermatologist #SkinCancerPrevention #SunSafety #SkinHealth

10. července 2026 v 21:57, příspěvek archivován: 14. července 2026 v 10:58
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Podle dermatologů přitom nejde jen o neškodný trend. Opálení se znovu stává estetickým ideálem, podobně jako tomu bylo v 80. nebo 90. letech. Opálená pokožka dnes na sociálních sítích často působí jako symbol zdraví, atraktivity nebo aktivního životního stylu.

Průzkum amerického Orlando Health Cancer Institute už před dvěma lety ukázal, že téměř třetina dospělých považuje opálenou pokožku za zdravější. Přestože medicína dlouhodobě upozorňuje na souvislost mezi ultrafialovým (UV) zářením ze slunečních paprsků a rakovinou kůže, estetický efekt u mnoha lidí stále vítězí.

Zdravé opalování neexistuje. Jak se slunit, aby kůže netrpěla?

Mladí lidé rizika znají – a podceňují

Podobný posun zachytil také letošní průzkum Americké dermatologické akademie (AAD). Pouze 25 procent respondentů ve věku 18 až 29 let vyjádřilo obavy, že během života onemocní rakovinou kůže. V celé populaci to přitom bylo 39 procent. Každý pátý příslušník generace Z navíc uvedl, že je pro něj opálení důležitější než prevence rakoviny.

Výzkumníci zjistili ještě jednu zajímavou věc. Přibližně 65 procent mladých lidí věří aspoň jednomu rozšířenému mýtu o opalování – například, že když si nejprve opálíte „základ“, ochrání vás to před spálením, nebo tak dokonce snížíte riziko rakoviny kůže. Ani jedno z toho podle dermatologů neplatí.

„Mladí lidé dnes často přestávají kouřit a pít. Záleží jim na vlastním zdraví, řeší spánek, hydrataci nebo pohyb. Čekala bych, že právě i opalování pro ně přestane být atraktivní. Jeho návrat je znepokojivý, hlavně kvůli velmi reálnému riziku rakoviny kůže,“ řekla deníku New York Times americká dermatoložka Neelam Khanová.

Virální obsah mění pohled na slunce

Velkou roli podle odborníků hrají právě sociální sítě. Vedle videí propagujících opalování se na nich šíří také tvrzení, že opalovací krémy obsahují škodlivé látky nebo že jsou nebezpečnější než samotné slunce.

Podle nové studie publikované v časopise PLOS Digital Health přitom takový obsah tvoří jen malou část příspěvků o SPF. Výzkumníci analyzovali téměř tisíc videí na TikToku a zjistili, že většina z nich naopak používání opalovacích krémů podporuje. Příspěvky obsahující dezinformace zato získaly výrazně víc komentářů, sdílení i reakcí.

„Sociální sítě odměňují obsah, který je kontroverzní nebo zpochybňuje zažitá doporučení. To ale neznamená, že je pravdivý,“ vysvětlil pro magazín Healthline britský estetický chirurg Paul Banwell. Nebezpečné je podle něj hlavně to, že lidé mohou začít zaměňovat popularitu za důvěryhodnost.

SPF není nepřítel, říká věda

Odpůrci opalovacích krémů nejčastěji argumentují tvrzením, že tyto přípravky obsahují škodlivé chemické látky nebo že jejich používání zvyšuje riziko rakoviny. Podle dermatologů o tom neexistují žádné přesvědčivé důkazy.

„Nemáme důkazy, že by opalovací krémy způsobovaly rakovinu. Naopak víme, že UV záření zvyšuje riziko rakoviny kůže,“ uvedla pro magazín ELLE dermatoložka Marisa Garshicková. Je podle ní důležité připomínat, že opalovací krém není jen kosmetický produkt proti vráskám. Jeho hlavní funkcí je chránit pokožku před dlouhodobým poškozením.

Každé opálení znamená poškození kůže

Dermatologové přitom zdůrazňují jednu věc, která na sociálních sítích často zaznívá jen okrajově: opálení samo o sobě není známkou zdravé pokožky. „Každé opálení představuje určité poškození DNA kožních buněk,“ řekla New York Times zdravotní sestra a specialistka na dermatologii Ann Frisiusová.

Je podle ní paradoxní, že mnoho mladých lidí investuje čas i peníze do sofistikované péče o pleť nebo preventivního botoxu, zároveň ale tráví hodiny na slunci nebo v soláriích. UV záření přitom patří mezi hlavní příčiny předčasného stárnutí pokožky – podporuje vznik vrásek, pigmentových skvrn i ztrátu pružnosti.

Looksmaxxing není trend výhradně pro muže. Díky němu odhalíte své lepší já

Ještě větší obavy mají lékaři ze staronového trendu chození do „solárka“. Americká dermatoložka Brooke Jeffy upozorňuje, že návštěvy solária před 35. rokem života zvyšují riziko melanomu přibližně o 75 procent. Připomíná také, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila solária mezi prokázané karcinogeny – stejně jako například azbest nebo tabák.

mudr.simona.bocanova

Jen připomínka: UV záření nerozlišuje sebevědomí, věk ani krásu. Nadměrné vystavení slunci nebo soláriu zvyšuje riziko předčasného stárnutí kůže, pigmentací a také kožních nádorů včetně melanomu.
Opálení ≠ zdravá kůže.
Chránit si pokožku SPF není slabost. Je to prevence. ☀️

#spf #prevence #kuze #melanom #skinhealth

Navštěvujete solárium? ☀️

18. května 2026 v 17:38, příspěvek archivován: 14. července 2026 v 11:01
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Choďte ven, ale…

Dermatoložka Neelam Khanová doporučuje řídit se doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Americké dermatologické akademie:

  • trávit dostatek času venku, ale chránit se
  • při vyšším UV indexu vyhledávat stín
  • nosit klobouk nebo lehké ochranné oblečení
  • používat opalovací krém s SPF 30 nebo vyšším

Zdroj: New York Times

Slunce ano. Záměrné opalování už ne

Neexistuje nic jako zdravé opálení, shodují se dermatologové. Pokud opravdu toužíme po bronzové kůži, můžeme ji napodobit buď domácími samoopalovacími přípravky, nebo profesionálním nástřikem. Ty pokožku zabarví, aniž by ji zbytečně vystavovaly UV paprskům.

Neplatí ovšem ani to, že bychom se měli slunci úplně vyhýbat. Má řadu přínosů – podporuje cirkadiánní rytmus, psychickou pohodu i tvorbu vitaminu D. Podle lékařů je však rozdíl mezi krátkým pobytem na sluníčku a cíleným opalováním. „Jde o to, abychom si pobyt venku užili rozumně a svou pokožku chránili i do budoucna,“ podotýká Paul Banwell.

Jak to máte s opalováním vy?

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