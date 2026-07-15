Ještě před několika lety se zdálo, že éra cíleného opalování definitivně skončila. Do popředí se dostala až nábožná péče o pleť a každodenní používání vysokého ochranného faktoru (SPF) se stalo standardem napříč generacemi.
Letos se na sociálních sítích objevuje opačný trend. Mladí lidé sdílejí videa z lehátek, plánují pobyt na slunci podle UV indexu a chlubí se opálenou kůží. Někteří dokonce tvrdí, že opalovací krémy jsou zbytečné nebo škodlivé. Dermatologové přiznávají, že je tento vývoj překvapil. Ne proto, že by mladší generace zdraví neřešila – právě naopak.
Bronzová pleť jako symbol krásy?
Na TikToku i Instagramu se objevují tisíce videí označovaných jako tanmaxxing nebo tan lines. Influenceři radí, jak dosáhnout co nejtmavšího opálení, doporučují různé „urychlovače“ nebo sdílejí záběry ze solárií. Někteří otevřeně přiznávají, že ochranný faktor SPF používají minimálně nebo ho úplně vynechávají. Bojí se prý, že by s ním nechytli dostatečný bronz.
Podle dermatologů přitom nejde jen o neškodný trend. Opálení se znovu stává estetickým ideálem, podobně jako tomu bylo v 80. nebo 90. letech. Opálená pokožka dnes na sociálních sítích často působí jako symbol zdraví, atraktivity nebo aktivního životního stylu.
Průzkum amerického Orlando Health Cancer Institute už před dvěma lety ukázal, že téměř třetina dospělých považuje opálenou pokožku za zdravější. Přestože medicína dlouhodobě upozorňuje na souvislost mezi ultrafialovým (UV) zářením ze slunečních paprsků a rakovinou kůže, estetický efekt u mnoha lidí stále vítězí.
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Mladí lidé rizika znají – a podceňují
Podobný posun zachytil také letošní průzkum Americké dermatologické akademie (AAD). Pouze 25 procent respondentů ve věku 18 až 29 let vyjádřilo obavy, že během života onemocní rakovinou kůže. V celé populaci to přitom bylo 39 procent. Každý pátý příslušník generace Z navíc uvedl, že je pro něj opálení důležitější než prevence rakoviny.
Výzkumníci zjistili ještě jednu zajímavou věc. Přibližně 65 procent mladých lidí věří aspoň jednomu rozšířenému mýtu o opalování – například, že když si nejprve opálíte „základ“, ochrání vás to před spálením, nebo tak dokonce snížíte riziko rakoviny kůže. Ani jedno z toho podle dermatologů neplatí.
„Mladí lidé dnes často přestávají kouřit a pít. Záleží jim na vlastním zdraví, řeší spánek, hydrataci nebo pohyb. Čekala bych, že právě i opalování pro ně přestane být atraktivní. Jeho návrat je znepokojivý, hlavně kvůli velmi reálnému riziku rakoviny kůže,“ řekla deníku New York Times americká dermatoložka Neelam Khanová.
Virální obsah mění pohled na slunce
Velkou roli podle odborníků hrají právě sociální sítě. Vedle videí propagujících opalování se na nich šíří také tvrzení, že opalovací krémy obsahují škodlivé látky nebo že jsou nebezpečnější než samotné slunce.
Podle nové studie publikované v časopise PLOS Digital Health přitom takový obsah tvoří jen malou část příspěvků o SPF. Výzkumníci analyzovali téměř tisíc videí na TikToku a zjistili, že většina z nich naopak používání opalovacích krémů podporuje. Příspěvky obsahující dezinformace zato získaly výrazně víc komentářů, sdílení i reakcí.
„Sociální sítě odměňují obsah, který je kontroverzní nebo zpochybňuje zažitá doporučení. To ale neznamená, že je pravdivý,“ vysvětlil pro magazín Healthline britský estetický chirurg Paul Banwell. Nebezpečné je podle něj hlavně to, že lidé mohou začít zaměňovat popularitu za důvěryhodnost.
SPF není nepřítel, říká věda
Odpůrci opalovacích krémů nejčastěji argumentují tvrzením, že tyto přípravky obsahují škodlivé chemické látky nebo že jejich používání zvyšuje riziko rakoviny. Podle dermatologů o tom neexistují žádné přesvědčivé důkazy.
„Nemáme důkazy, že by opalovací krémy způsobovaly rakovinu. Naopak víme, že UV záření zvyšuje riziko rakoviny kůže,“ uvedla pro magazín ELLE dermatoložka Marisa Garshicková. Je podle ní důležité připomínat, že opalovací krém není jen kosmetický produkt proti vráskám. Jeho hlavní funkcí je chránit pokožku před dlouhodobým poškozením.
Každé opálení znamená poškození kůže
Dermatologové přitom zdůrazňují jednu věc, která na sociálních sítích často zaznívá jen okrajově: opálení samo o sobě není známkou zdravé pokožky. „Každé opálení představuje určité poškození DNA kožních buněk,“ řekla New York Times zdravotní sestra a specialistka na dermatologii Ann Frisiusová.
Je podle ní paradoxní, že mnoho mladých lidí investuje čas i peníze do sofistikované péče o pleť nebo preventivního botoxu, zároveň ale tráví hodiny na slunci nebo v soláriích. UV záření přitom patří mezi hlavní příčiny předčasného stárnutí pokožky – podporuje vznik vrásek, pigmentových skvrn i ztrátu pružnosti.
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Ještě větší obavy mají lékaři ze staronového trendu chození do „solárka“. Americká dermatoložka Brooke Jeffy upozorňuje, že návštěvy solária před 35. rokem života zvyšují riziko melanomu přibližně o 75 procent. Připomíná také, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila solária mezi prokázané karcinogeny – stejně jako například azbest nebo tabák.
Choďte ven, ale…
Dermatoložka Neelam Khanová doporučuje řídit se doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Americké dermatologické akademie:
Zdroj: New York Times
Slunce ano. Záměrné opalování už ne
Neexistuje nic jako zdravé opálení, shodují se dermatologové. Pokud opravdu toužíme po bronzové kůži, můžeme ji napodobit buď domácími samoopalovacími přípravky, nebo profesionálním nástřikem. Ty pokožku zabarví, aniž by ji zbytečně vystavovaly UV paprskům.
Neplatí ovšem ani to, že bychom se měli slunci úplně vyhýbat. Má řadu přínosů – podporuje cirkadiánní rytmus, psychickou pohodu i tvorbu vitaminu D. Podle lékařů je však rozdíl mezi krátkým pobytem na sluníčku a cíleným opalováním. „Jde o to, abychom si pobyt venku užili rozumně a svou pokožku chránili i do budoucna,“ podotýká Paul Banwell.