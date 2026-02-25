„Brala jsem drogy, pila alkohol a žila život, který ničil mě i mé okolí. Měla jsem peníze, které jsem utrácela za věci, co mě mohly zničit. Kdybych pokračovala dál, za pár let bych na světě nebyla vůbec,“ uvedla.
Zpočátku měla pocit, že nemůže mít lepší práci než prodej snímků, kde byla nahá. Nechtěla studovat, ale jen si užívat života. Později uznala, že to byla velká chyba, a má strach o mladé dívky, které by mohly mít stejný nápad jako ona. „Hodně holek nemyslí na vzdělání. Chtějí peníze hned a chtějí jich hodně. Opovrhují normální prací. Je to špatně,“ míní.
Už od osmnácti let byla závislá na kokainu. Málokdo to věděl a nikoho by ani nenapadlo, že by si mohla drogy dovolit. Nevěděli totiž, že prodává své fotografie. Brzy ale pravidelné braní drog dopadlo na její zdraví. Nebyla na tom dobře psychicky. Když se závislosti zbavila, uvědomila si, že už tak dál nechce žít.
„Stránky pro dospělé oslabují mysl mužů do té míry, že se stávají otroky svých zařízení, těchto videí a těchto online modelek. Myslím, že je nechutné, že žijeme ve společnosti, která normalizovala ženy jako online sexuální pracovnice. Je to čisté zlo, je to nechutné a ničí to manželství,“ kritizovala svou dřívější obživu mladá Britka pro Gazette live.
„Od doby, kdy jsem opustila OnlyFans, nemám vůbec žádné peníze. Věřím v boha. Modlím se každý den, víra mi dává smysl. Chci něco změnit. Moje rodina mě podporovala, místo aby se mě zřekla, a za to jsem jim neskutečně vděčná. Dnešní svět je zvrácený, lidé by se měli nad svým jednáním víc zamýšlet,“ dodala.