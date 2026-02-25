Z OnlyFans k víře. Influencerka opustila milionové příjmy a začala nový život

Autor:
  8:14
Dvaadvacetiletá Charlotte Divine si měsíčně díky prodeji lechtivých fotografií přišla v přepočtu i na tři sta tisíc korun. Ale nahota už pro ni byla příliš, a proto udělala zásadní životní krok, který překvapil všechny v jejím okolí. Dala se na víru a dnes káže o bohu. „Peníze nejsou všechno,“ říká.
Charlotte Divine

Charlotte Divine | foto: Profimedia.cz

Charlotte Divine
Charlotte Divine
Charlotte Divine
Charlotte Divine
5 fotografií

„Brala jsem drogy, pila alkohol a žila život, který ničil mě i mé okolí. Měla jsem peníze, které jsem utrácela za věci, co mě mohly zničit. Kdybych pokračovala dál, za pár let bych na světě nebyla vůbec,“ uvedla.

Zpočátku měla pocit, že nemůže mít lepší práci než prodej snímků, kde byla nahá. Nechtěla studovat, ale jen si užívat života. Později uznala, že to byla velká chyba, a má strach o mladé dívky, které by mohly mít stejný nápad jako ona. „Hodně holek nemyslí na vzdělání. Chtějí peníze hned a chtějí jich hodně. Opovrhují normální prací. Je to špatně,“ míní.

OBRAZEM: Známé osobnosti, které se vystavují na OnlyFans

Už od osmnácti let byla závislá na kokainu. Málokdo to věděl a nikoho by ani nenapadlo, že by si mohla drogy dovolit. Nevěděli totiž, že prodává své fotografie. Brzy ale pravidelné braní drog dopadlo na její zdraví. Nebyla na tom dobře psychicky. Když se závislosti zbavila, uvědomila si, že už tak dál nechce žít.

„Stránky pro dospělé oslabují mysl mužů do té míry, že se stávají otroky svých zařízení, těchto videí a těchto online modelek. Myslím, že je nechutné, že žijeme ve společnosti, která normalizovala ženy jako online sexuální pracovnice. Je to čisté zlo, je to nechutné a ničí to manželství,“ kritizovala svou dřívější obživu mladá Britka pro Gazette live.

Charlotte Divine
Charlotte Divine
Charlotte Divine
Charlotte Divine
5 fotografií

„Od doby, kdy jsem opustila OnlyFans, nemám vůbec žádné peníze. Věřím v boha. Modlím se každý den, víra mi dává smysl. Chci něco změnit. Moje rodina mě podporovala, místo aby se mě zřekla, a za to jsem jim neskutečně vděčná. Dnešní svět je zvrácený, lidé by se měli nad svým jednáním víc zamýšlet,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu

Rio de Janeiro opět hýřilo barvami.

Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...

Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo

Přehlídka módních účesů v Praze v roce 1967.

V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...

Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně

Andrea v minulosti a Andrea dnes

Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...

Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo.

Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...

Z OnlyFans k víře. Influencerka opustila milionové příjmy a začala nový život

Charlotte Divine

Dvaadvacetiletá Charlotte Divine si měsíčně díky prodeji lechtivých fotografií přišla v přepočtu i na tři sta tisíc korun. Ale nahota už pro ni byla příliš, a proto udělala zásadní životní krok,...

25. února 2026  8:14

Aromaterapie využívá vůně pro krásu i zdraví. Volíte správné olejíčky?

Vonné oleje se hojné používají k léčbě a odbourání stresu především v...

Stará jako lidstvo samo - to je aromaterapie, léčebná metoda, která uplatňuje působení vůní na lidské tělo i mysl. Už před tisíci lety, možná mnohem více než dnes, naši předci využívali účinky...

25. února 2026

Dostaňte vztek pod kontrolu. Přinášíme tipy, jak tyto emoce zvládnout

Ilustrační snímek

Hněv je přirozená reakce, každý se někdy rozzlobí. Problém nastává ve chvíli, kdy vás vztek naprosto ovládne. Potíže však můžete mít i tehdy, když naštvání v sobě dusíte. Co s tím?

25. února 2026

Bez chemie není láska. Může vztah, kde už to mezi vámi nejiskří, vydržet?

Ilustrační snímek

Aby vztah fungoval a aby to v něm jiskřilo, musí se dostavit to, čemu lidově říkáme chemie. Jenže co když časem vyprchá jako pára nad hrncem, nebo se dokonce vůbec nedostaví? Přečtěte si příběhy...

25. února 2026

KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?

Ilustrační fotografie

Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...

vydáno 25. února 2026

Odolala sexuálnímu nátlaku při natáčení, kdysi Salma Hayeková odmítla i Trumpa

Premium
Salma Hayeková na večírku plavkového vydání magazínu Sports Illustrated v New...

Bylo jí pětadvacet, když přijela ze země Mayů a Aztéků do Los Angeles. Sotva dokázala přečíst cedule s názvy ulic, anglicky skoro nemluvila. A uspěla. Dnes patří mezi nejvlivnější osobnosti...

24. února 2026

Slavní, kteří se rozhodli vyučovat děti doma

Někdy je pro děti domácí výuka lepším řešením a slavné hvězdy to vědí také.

Domácí vzdělávání stále budí rozruch. Pro někoho je to nepřijatelné, jiní by zase nedali děti do normální školy. Podívejte se do naší galerie, které známé hvězdy se rozhodly pro své děti zvolit...

24. února 2026  11:09

Influencerka varuje před otravou oxidem uhelnatým, málem přišla o život

Valerie Gumsterová

Jednatřicetiletá nizozemská influencerka Valerie Gumsterová popsala děsivý zážitek, kvůli kterému skončila s manželem i dětmi v nemocnici. Stačilo málo a už by nebyli mezi živými. Přiotrávili se...

24. února 2026  8:27

Další dítě, stěhování i volný čas. Hledání kompromisu ve vztahu může bolet

Ilustrační snímek

V každém vztahu může přijít chvíle, kdy se názor partnerů na důležité rozhodnutí rozchází. Pořídit, nebo nepořídit si druhé dítě, odstěhovat se, nebo přijmout novou pracovní výzvu, kvůli které ale...

24. února 2026

Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo

Přehlídka módních účesů v Praze v roce 1967.

V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...

24. února 2026

Dopřejte si dotek něžnosti a přivolejte jaro růžovým šperkem

Barevných kamenů se ženy stále poměrně bojí. Mají za to, že nemají moderní...

Růžová už dávno nepatří jen panence Barbie. Tento romantický odstín symbolizuje jemnost a ženskost, a podle všeho má dokonce schopnost hojit stará zranění a podporovat smíření.

24. února 2026

Odolají času a jsou trendy. Toto jsou stálice šatníku, seznamte se

Kotníčkové boty nejsou určeny jen pro náctileté, vypadají perfektně i ke...

Móda je proměnlivá, přesto v ní najdeme kousky, které odolávají času a patří mezi stálice šatníku. Pořiďte si základní kousky, jež vám budou dobře sloužit mnoho sezon.

24. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.