Dívka propadla prodeji svých fotografií, inspirovala ji vlastní matka

„Je to v zásadě bizarní svět. Ale nemyslím si, že bych kvůli tomu měla nějak vyvádět. Mé příspěvky jsou podle mě slušné a v normě,“ uvedla žena.

Na její matku se snesla velká kritika, když dceři dovolila svlékat se na internetu v době, kdy ještě nebyla plnoletá. Podle mnohých je to neslušné a nevýchovné. Tanishe byl několikrát smazán účet na Instagramu, ale nevzdává se. „Mám své skalní fanoušky,“ říká.

Uvedla také, že neschvaluje, když se mladé dívky příliš odhalují, a připadá jí velmi neslušná úplná nahota. „Já bych nikomu neukázala klín, nesvlékám se úplně do naha. Fotím se hlavně v bazénu a zakrývám se, chci si zachovat nějakou intimitu a myslím i na budoucnost,“ uvedla pro Dailymail.

Stále pracuje jako servírka v kavárně a chce dál studovat. Uznává, že je velmi omamné vydělávat peníze prodejem vlastních fotek, když je to práce, která ji stojí minimální úsilí. „Myslím, že mnoho mladých pak nemá chuť dělat něco jiného, protože mají v podstatě rychlé peníze. Ale musíte dávat pozor, aby vás tak rychlý přísun peněz nezkazil. Hodně mladých kupuje věci, které do té doby neměli, a nedopadne to s nimi dobře. Je potřeba to dělat s rozmyslem,“ doplnila.