Zažijte Den úsměvů plný hýčkání a zábavy. Můžete vyhrát i wellness pobyt

Den úsměvů s magazínem Ona Dnes se bude konat 5. října 2024 v Praze v Art Restaurant Mánes. Do soutěže o vstupenky se můžete zaregistrovat na adrese denusmevu.jenprozeny.cz, a to do 16. září 2024.

Každá výherkyně získá pro sebe a svou kamarádku či maminku vstupenku na den plný zážitků s bohatým programem a hodnotné dárky od hlavního partnera akce firmy Manufaktura a dalších partnerů Avon, Mattoni, Mikela da Luka, Oslo Skin Lab, Biorepair, Marks & Spencer, Sanctuary Spa.

A co vás na Dni úsměvů čeká? Představení ikonické řady Růže & vřídelní sůl a také letošní podzimní limitované edice od značky Manufaktura, představení zubní péče Biorepair, domácí wellness se značkou Sanctuary Spa, seznámení s beauty kolagenem Oslo Skin Lab – ochutnáte The Solution Beauty Collagen od Oslo Skin Lab a poznáte jeho blahodárné účinky na kvalitě pokožky, relaxace s aromatickou řadou pro péči o tělo a duši Apothecary od Marks & Spencer, značka Avon představí svou dekorativní řadu Power Stay, jak na správný pitný režim poradí značka Mattoni, inspiraci načerpáte na přehlídce Mikela Da Luka a chybět nebude ani ochutnávka likéru Distillery Kleiner.

Příjemným zpestřením bude i vázání podzimních věnců s Terezou Rak, jóga se Zuzanou Klingrovou, učení se číst v gestech s lektorkou Janou Ondříčkovou, kurz, jak se správně fotit s Annou Kovačič, bohatý raut a tombola s hlavní výhrou, kterou je víkendový wellness pobyt. Prostě zažijete takový krásný pohodový den, který vám určitě na tváři vykouzlí úsměv.

Další informace a pravidla soutěže najdete ZDE.