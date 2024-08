Tisíce kamínků i roky práce. Olympijské gymnastické dresy jsou uměleckým dílem

Oči světa se letos nejvíce upínaly k trikotům ženského gymnastického týmu USA. Ty byly totiž oproti zvyklostem odhaleny za velké slávy ještě před olympiádou. Dostali jsme také možnost nahlédnout do zákulisí jejich výroby.

Gymnastické haute couture

2 roky, 30 zastávek, 50 lidí a 10 tisíc krystalků. To jsou americké gymnastické dresy v kostce. Čtete správně. Dva dlouhé roky pracovala americká firma GK Elite na těch objektivně nejkrásnějších dresech, které jsme měli v Paříži možnost vidět. Návrhy kreativní ředitelky Jeanne Diazové prošly třiceti různými zastávkami a rukama padesáti zaměstnanců, než se proměnily ve skutečnost.

Členky amerického gymnastického týmu si krabice s dresy slavnostně otevřely před kamerami a byly nadšené. Jak by taky ne. Trikoty jsou dostatečně patriotické, plné hvězd a pruhů, jak se na Státy sluší a patří, zároveň jsou však originální. Podle autorky je inspirovala jemná francouzská krajka a korzety.

A především: pokrývají je tisíce krystalů Swarovski, které jim dodávají až oslepující lesk a třpyt. Na ten nejnákladnější padlo 10 tisíc kamínků, tedy o dva tisíce víc, než tomu bylo u dresů pro Tokio 2021. „Sportovci nám tvrdí, že ohledně kamínků platí, že více je více,“ říká Diazová, stojící v čele kreativní sekce firmy, jež národní dresy vyrábí už 45 let.

Velká část kamínků byla kladena a nažehlována na dresy ručně.

Většinu kamínků pokládali zaměstnanci na dresy ručně pomocí pinzety a zažehlovali. Byly totiž příliš malé, nebo naopak příliš velké na to, aby práci odvedl stroj. Bez nadsázky se tak jedná o vysokou krejčovinu – neboli haute couture – která se vyznačuje velkým podílem ruční práce. Jen ve sportovním duchu.

Všechny členky týmu dostaly po osmi dresech. Váha každého z nich se pohybuje okolo 350 gramů, na výkon by to však podle výrobce nemělo mít vliv. A také nemá, soudě podle počtu medailí, které Simone Bilesová, Jordan Chilesová, Jade Carey, Suni Lee a Hezly Rivera povezou domů.

Krátký či dlouhý? To je oč tu běží

Účelem dresů paradoxně je, aby je gymnastka na sobě vůbec necítila. Musí být spolehlivé a sedět jako druhá kůže. Že nevykoukne nic, co by nechtěly, se letos rozhodně nemusí bát Němky. Už podruhé za sebou se rozhodly jít proti zažitým zvyklostem. Stejně jako do Tokia před třemi lety, i letos do Paříže přivezly dresy, které zakrývají i nohy.

„Chtěly jsme ukázat, že každá žena by si měla moct rozhodnout, co si obleče,“ prohlásila gymnastka Elisabeth Seitzová. Že do soutěží nastoupí v netradičně zahalujícím úboru, si s kolegyněmi rozhodly samy. Podpořili je i trenéři a trenérky. „Řekli nám, že chtějí, abychom se cítili co nejsebevědoměji a nejpohodlněji,“ dodala Seitzová. Podle Německé gymnastické asociace jde o snahu zvrátit sexualizaci žen ve sportu. Zatímco ženy obvykle cvičí v úborech zcela odhalujících nohy, muži mívají nohavice.

Německé družstvo bylo jediné, které se představilo v trikotech s dlouhými nohavicemi.

Některé drobné gymnastky naopak vyslovily podporu klasickým krátkým trikotům, které opticky prodlouží nohy. „V porovnání se západními gymnastkami jsou ty japonské menší a mají kratší končetiny. Dlouhé dresy je opticky zkracují a omezují je při pohybu,“ vyjádřila se Japonská gymnastická asociace. „Podle nás je důležité, aby vrcholoví sportovci posoudili tyto nevýhody a rozhodli se sami.“

Také Simone Bilesová, největší hvězda amerického týmu, která měří pouhých 142 cm, se vyjádřila v tom smyslu, že jí krátký trikot (zvaný leotard) vyhovuje více.

Dvojnásobná česká stopa

Díky Sokolům a později Věře Čáslavské patřilo Česko ke gymnastickým velmocem. Tradice ale, zdá se, upadá. Letos nás v Paříži reprezentovala jediná sportovní gymnastka, teprve sedmnáctiletá Soňa Artamonova. Závodit jsme ji viděli v poměrně nenápadném bílém trikotu s modrým a červeným pruhem, evokujícím českou vlajku.

Soňu Artamonovou jsme viděli v relativně jednoduchém dresu v národních barvách.

Kromě ní bychom v gymnastických soutěžích přeci jen ještě jednu českou stopu našli. O třpyt rumunských dresů se postarala česká Preciosa. Rumunské gymnastky v soutěžích excelovaly a „české“ dresy tak byly často vidět.

Letos se navíc obzvláště vyvedly a vedle těch amerických patří k tomu nejlepšímu, co bylo z módního hlediska v gymnastice k vidění.

Zahanbit se nenechala ani Brazílie, jejíž dresy měly netradiční barvy: akvamarínovou, kanárkově žlutou a vínovou. U čínských dresů zaujal detail falešného stojáčku, vytvořeného z kamínků, který měl odkazovat na tradiční šaty zvané hanfu. Kanaďanky se zase zahalily do javorových listů. A co ještě bylo na gymnastických soutěžích k vidění? Podívejte se v naší galerii.