O menstruaci už nebudeme mlčet, hlásí sportovkyně. I díky olympiádě je to téma

Natálie Veselá
Olympijské hry v roce 2026 jsou označovány za nejvíc genderově vyvážené zimní hry v historii. Mezinárodní olympijský výbor hlásí 47% účast žen a rekordních 50 ženských disciplín. Přibližování se genderové rovnosti otevírá i témata, která byla po 102 let trvající historii zimních olympiád tabu. Například menstruace.
Italská biatlonistka Dorothea Wiererová na trati olympijských závodů v...

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová na trati olympijských závodů v Anterselvě. | foto: AP

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová v cíli individuálního závodu. (11....
Čínská plavkyně Fu Yuanhui
Izraelská maratonkyně Lonah Chemtai Salpeterová
Ewa Swobodová z Polska nemůže uvěřit svému vítězství ve sprintu na 60 m.
11 fotografií

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová se na ni odvolávala, když vysvětlovala, co jí zkomplikovalo boj o medaili. Navázala tak na otevřenost olympioniček z Paříže, které si nemyslí, že by měly o něčem tak přirozeném jako menstruační cyklus mlčet. Přesto, či právě proto, že o jeho vlivu na sportovní výkon stále víme poměrně málo.

Studie naznačují, že témata spojená s ženským cyklem jsou ve sportovním prostředí často přehlížena. Komunikace o menstruaci a menstruačním cyklu mezi sportovkyněmi a trenéry je spíš výjimečná. V roce 2022 o tématu s kouči mluvilo jen 11 procent švédských a norských sportovkyň.

Ženám se synchronizují cykly a další nesmyslné mýty o menstruaci

Mezi hlavní překážky patří: nedostatečné znalosti, společenské normy vycházející z menstruačního tabu a stigmatu, kvůli nimž jsou rozhovory o menstruaci vnímány jako trapné či nepříjemné, obavy o soukromí sportovkyň a převaha mužů v trenérských rolích.

Sportovkyně jako uzlíčky hormonů

Trapnost spojená s tématem menstruace může souviset i se samotnou povahou sportu, který je tradičně založen na rozdělení pohlaví a na dichotomii mužské síly a ženské křehkosti. Odvolávání se na menstruaci jako na důvod slabšího výkonu je pro sportovkyně jako nastavovat krční tepnu.

Taková debata totiž může posilovat mýtus o ženské křehkosti a přesvědčení, že ženské tělo je – zejména během menstruace – pro sport příliš zranitelné. Otevřená diskuze o menstruaci s sebou nese riziko vnímání žen jako lidí ovlivněných emočními výkyvy, což může zase oslabovat obraz žen jako „skutečných“ sportovkyň, od nichž se očekává plná kontrola nad svým tělem i emocemi.

Není tedy překvapivé, že sportovkyně veřejně hovoří o menstruačních potížích až nyní, přestože o jiných fyzických obtížích během soutěží mluvily otevřeně vždy.

Pionýrkou tohoto trendu se stala čínská plavkyně Fu Jüan-chuej, která slabší výkon ve štafetě na olympiádě v Riu 2016 přičetla menstruaci začínající den před závodem, či izraelská maratonkyně Lonah Chemtai Salpeterová, jež musela během olympijského závodu v Tokiu 2020 zastavit kvůli menstruačním křečím. Výrazná mediální pozornost věnovaná těmto případům jen podtrhuje, jak výjimečné takové výroky stále jsou.

Ilustrační fotografie

Nepohodlí a nehody

Ticho kolem menstruace může zároveň zesilovat tzv. menstruační úzkost. Ta se netýká jen sportovní účasti a kvality výkonu, ale i obav z „nehod“ či z úborů nošených při soutěžích. Ačkoli bývá tento strach často spojován s bílou barvou, souvisí i s odhalujícími střihy některých sportovních dresů, například v krasobruslení.

Když vrcholové sportovkyně během olympijských her o menstruaci otevřeně mluví, upozorňují tím na existenci těchto problémů i na fenomén menstruační úzkosti.

Genderová nerovnost, kojení i menstruace. Co ovlivňuje a mění ženský mozek?

Olympijské hry, díky globálnímu publiku a rozsáhlému mediálnímu pokrytí ženského sportu, představují ideální příležitost k narušení menstruačního tabu. To však vyžaduje změny nejen ve sportu, ale i v mediální prezentaci.

Polská sprinterka Ewa Swoboda sice v krátkém rozhovoru s polskou televizí během olympiády v Paříži v roce 2024 použila eufemistický výraz „ty dny“ (doprovázený smíchem), v jiných vystoupeních však zvolila i přímý termín „menstruace“. V následných debatách expertů a novinářů ale znovu zaznívaly opisy typu „těžké dny“ či „toto téma“.

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová na trati olympijských závodů v Anterselvě.
Italská biatlonistka Dorothea Wiererová v cíli individuálního závodu. (11. února 2026)
Čínská plavkyně Fu Yuanhui
Izraelská maratonkyně Lonah Chemtai Salpeterová
11 fotografií

Kde jinde, když ne na olympiádě?

Vzhledem k tomu, že olympijské hry jsou nejen sportovní, ale i mediální událostí, je způsob, jakým média o menstruaci informují, mimořádně důležitý. Ve sportovním prostředí může otevřenější diskuze o menstruaci přispět ke kvalitnější komunikaci, lepšímu vzdělávání i institucionální podpoře sportovkyň.

Úspěšné sportovkyně jako vzory navíc ovlivňují dívky po celém světě a mohou pomoct oslabit stigma spojené s menstruací i mimo oblast sportu. A měli bychom jim to umožnit.

Měly by podle vás vrcholové sportovkyně veřejně mluvit o menstruaci?

celkem hlasů: 45
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo.

Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...

Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity,...

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...

Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny

Příbuzné si nevybíráme, musíme jejich chování tolerovat, ačkoli se nám nelíbí.

Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....

Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala

Od narození žena nemůže mrkat.

Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...

Největší mýtus? Sólo rodiče si svou situaci vybrali a vysávají dávky

Hostem podcastu NA KAFI byla Silvie Novotná ze společnosti Aperio

Rodičovství může být někdy velmi náročné. O to víc, když jsme na výchovu dítěte sami. „Stále zde přetrvává narativ, že sólo rodiče si za svou situaci mohou sami a jen vysávají dávky. Přetížení rodiče...

20. února 2026

Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně

Andrea v minulosti a Andrea dnes

Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...

20. února 2026

Zima se nevzdává. Přizpůsobte jí svůj šatník a navrstvěte se

Hřejivá bunda s malým objemem, cena 1290 Kč

Trvá to už moc dlouho – zima si pořád drží nadvládu a jaro je v nedohlednu. Na pleti se to zákonitě muselo podepsat, málokoho taky baví soukat se do několika vrstev oblečení. Ale nezoufejte, s našimi...

20. února 2026

Jak si kdo ustele, tak se vyspí. Móda na noc je hlavně o pohodlí

Pyžamo, cena 549 Kč

Dámské ložnice jistě skrývají mnohá tajemství a určitě k nim patří i to, v čem spíte. Hupnete do postele v pyžamu, krajkové košilce, nebo ve flanelce po dědovi?

20. února 2026

O menstruaci už nebudeme mlčet, hlásí sportovkyně. I díky olympiádě je to téma

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová na trati olympijských závodů v...

Olympijské hry v roce 2026 jsou označovány za nejvíc genderově vyvážené zimní hry v historii. Mezinárodní olympijský výbor hlásí 47% účast žen a rekordních 50 ženských disciplín. Přibližování se...

20. února 2026

Velmi křehké stáří. Jak přibrzdit věk a stárnout bez nemocí, popisuje lékařka

Premium
„Já vždy hlásám jediné: pojďme žít tak, aby stáří nebylo přítěží, nýbrž novou...

Geny zodpovědné za regeneraci se rozlaďují a některé buňky v těle začínají fungovat jinak, což může být prvním krokem ke vzniku rakoviny. Jsou však takové dopady stárnutí nevyhnutelné? „Stáří by mělo...

19. února 2026

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

19. února 2026

Miluji elegantní styl a černá mě zklidňuje. Na návštěvě v šatníku Liběny Rochové

šatník Liběny Rochové

Liběna Rochová získala profesuru v oboru architektura a design, známá je ale především jako úspěšná oděvní designérka s více než čtyřicetiletou kariérou. Většinu svého šatníku, který je ztělesněním...

19. února 2026

Oživte zimu leopardím vzorem. Tato módní stálice ve vás probudí šelmu

Sladit vzor je snadné, zacházejte s ním jako s kořením a vsaďte na jednu...

Oživte šedo-černou sezonu divokými zvířecími potisky, které dodají šmrnc každému outfitu. Že nemáte dost odvahy? Zkuste menší prvky či doplňky.

19. února 2026

Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat...

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...

19. února 2026

Rakovina kůže není jen podezřelé znaménko. Tyto varovné příznaky nepřehlížejte

Ilustrační fotografie

Rakovina kůže se nemusí projevit jen změnou znaménka. Může vzniknout na plosce nohy, pod nehtem, ve vlasové pokožce i na sliznicích, kde ji lidé často přehlédnou. Právě netypické příznaky bývají...

19. února 2026

Byl jsem půl roku v kómatu, nic si nepamatuju, tvrdil kickboxer ve Výměně

První rodina žije v Litvínově v bytě 3+1.

V novém dílu Výměny manželek se Eva pokoušela přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že rodina je také důležitá. Pod jejím vedením poprvé přebaloval a vozil dceru v kočárku. Andrea...

19. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.