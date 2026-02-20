Italská biatlonistka Dorothea Wiererová se na ni odvolávala, když vysvětlovala, co jí zkomplikovalo boj o medaili. Navázala tak na otevřenost olympioniček z Paříže, které si nemyslí, že by měly o něčem tak přirozeném jako menstruační cyklus mlčet. Přesto, či právě proto, že o jeho vlivu na sportovní výkon stále víme poměrně málo.
Studie naznačují, že témata spojená s ženským cyklem jsou ve sportovním prostředí často přehlížena. Komunikace o menstruaci a menstruačním cyklu mezi sportovkyněmi a trenéry je spíš výjimečná. V roce 2022 o tématu s kouči mluvilo jen 11 procent švédských a norských sportovkyň.
Mezi hlavní překážky patří: nedostatečné znalosti, společenské normy vycházející z menstruačního tabu a stigmatu, kvůli nimž jsou rozhovory o menstruaci vnímány jako trapné či nepříjemné, obavy o soukromí sportovkyň a převaha mužů v trenérských rolích.
Sportovkyně jako uzlíčky hormonů
Trapnost spojená s tématem menstruace může souviset i se samotnou povahou sportu, který je tradičně založen na rozdělení pohlaví a na dichotomii mužské síly a ženské křehkosti. Odvolávání se na menstruaci jako na důvod slabšího výkonu je pro sportovkyně jako nastavovat krční tepnu.
Taková debata totiž může posilovat mýtus o ženské křehkosti a přesvědčení, že ženské tělo je – zejména během menstruace – pro sport příliš zranitelné. Otevřená diskuze o menstruaci s sebou nese riziko vnímání žen jako lidí ovlivněných emočními výkyvy, což může zase oslabovat obraz žen jako „skutečných“ sportovkyň, od nichž se očekává plná kontrola nad svým tělem i emocemi.
Není tedy překvapivé, že sportovkyně veřejně hovoří o menstruačních potížích až nyní, přestože o jiných fyzických obtížích během soutěží mluvily otevřeně vždy.
Pionýrkou tohoto trendu se stala čínská plavkyně Fu Jüan-chuej, která slabší výkon ve štafetě na olympiádě v Riu 2016 přičetla menstruaci začínající den před závodem, či izraelská maratonkyně Lonah Chemtai Salpeterová, jež musela během olympijského závodu v Tokiu 2020 zastavit kvůli menstruačním křečím. Výrazná mediální pozornost věnovaná těmto případům jen podtrhuje, jak výjimečné takové výroky stále jsou.
Nepohodlí a nehody
Ticho kolem menstruace může zároveň zesilovat tzv. menstruační úzkost. Ta se netýká jen sportovní účasti a kvality výkonu, ale i obav z „nehod“ či z úborů nošených při soutěžích. Ačkoli bývá tento strach často spojován s bílou barvou, souvisí i s odhalujícími střihy některých sportovních dresů, například v krasobruslení.
Když vrcholové sportovkyně během olympijských her o menstruaci otevřeně mluví, upozorňují tím na existenci těchto problémů i na fenomén menstruační úzkosti.
Olympijské hry, díky globálnímu publiku a rozsáhlému mediálnímu pokrytí ženského sportu, představují ideální příležitost k narušení menstruačního tabu. To však vyžaduje změny nejen ve sportu, ale i v mediální prezentaci.
Polská sprinterka Ewa Swoboda sice v krátkém rozhovoru s polskou televizí během olympiády v Paříži v roce 2024 použila eufemistický výraz „ty dny“ (doprovázený smíchem), v jiných vystoupeních však zvolila i přímý termín „menstruace“. V následných debatách expertů a novinářů ale znovu zaznívaly opisy typu „těžké dny“ či „toto téma“.
Kde jinde, když ne na olympiádě?
Vzhledem k tomu, že olympijské hry jsou nejen sportovní, ale i mediální událostí, je způsob, jakým média o menstruaci informují, mimořádně důležitý. Ve sportovním prostředí může otevřenější diskuze o menstruaci přispět ke kvalitnější komunikaci, lepšímu vzdělávání i institucionální podpoře sportovkyň.
Úspěšné sportovkyně jako vzory navíc ovlivňují dívky po celém světě a mohou pomoct oslabit stigma spojené s menstruací i mimo oblast sportu. A měli bychom jim to umožnit.