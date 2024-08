Neštěkl po mně pes, říká autorka poslední československé olympijské kolekce

Dívala jste se letos na olympiádu? Vyvolala ve vás vzpomínky na Barcelonu 1992?

Dívala jsem se a prožívala ji. Negativně. Byla jsem ráda, že jsou sportovci při zahájení zavření na těch lodích a že naši nejdou vidět.

Jak to myslíte?

Kvůli nástupní kolekci. Naše generace výtvarníků byla naučená, že barvy musí ladit nebo jejich kombinování musí dávat smysl. Když někdo prezentuje, že sportovci mají národní barvy, a to tričko je oranžové – protože já fakt nejsem barvoslepá –, tak to mě zarazilo. Evokovalo mi to spíš Nizozemce. Vlající plášť, který je z těžké bavlny, takže nikdy vlát nebude, a na všech visí jak na hastroších… I na Krpálkovi, o kterém vím, že je dvoumetrový, ale visely mu rukávy, že s nimi málem coural po zemi. Do toho divné kalhoty, ze kterých lezou nějaké crocsy, nebo já nevím, co to bylo. Nějaký cancour visící vzadu, na kterém je něco napsáno fixou. Proč? Tohle všechno mi hrozně vadí.