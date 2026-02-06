Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí

Karolína Snellgrove
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo vzbudily řadu negativních ohlasů, ale čeští sportovci v nich ostudu neudělají. Kontroverze je totiž lepší než nuda.
Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie Taschlerová pózuje s pletenými palčáky. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Olympionici a paralympici v nové kolekci
Biatlonistka Markéta Davidová v pletených rukavicích, čelence a svetru z...
Tomáš Mikyska s novou olympijskou šálou a aktualizovanou Raškovkou.
Biatlonista Tomáš Mikyska v tričku z nové olympijské kolekce, které si můžou...
42 fotografií

Umělci, kteří dostanou na starost tvorbu olympijské kolekce, se většinou obracejí do minulosti. Je to pochopitelné – zdrojů inspirace je v ní víc než dost. Osobně bych pro jednou ráda viděla něco inovativního. Zatím mi toto přání splnil jen návrhář Jan Černý s oděvy pro olympiádu v Paříži před dvěma lety.

Tvůrci kolekce pro letošní zimní olympiádu sice opět lovili v historii, podařilo se jim však přece jen stvořit něco nového, originálního.

Barvy se posouvají

Hlavním motivem je dílo grafického designéra Vojtěcha Preissiga a také oblečení, jež si vezli sportovci na olympiádu v Cortině d’Ampezzo v roce 1956. Preissigovy motivy zpracoval akademický malíř Milan Jaroš, který na olympijských kolekcích pracoval již mnohokrát. Z Preissigova díla vybral pět drobných ornamentů, které se prolínají celou kolekcí. Pod oblečením je podepsaná návrhářka Anežka Berecková, o obuv a doplňky se postarala Tereza Horňáková.

Biatlonistka Markéta Davidová v pletených rukavicích, čelence a svetru z olympijské kolekce pro ZOH 2026.

Kolekce působí hodně retro dojmem, což byl podle autorů úmysl. Kdyby mi někdo řekl, že ji vytvořila Miuccia Prada, návrhářka proslulá záměrně ošklivou módou, věřila bych mu. A nemyslím to negativně, naopak. Kousky, které nejsou tak úplně dokonalé, uhlazené, lichotivé a atraktivní jsou v současnosti trendy.

Někomu se výsledek může zdát možná až moc strakatý, a upřímné řečeno, i já jsem se trochu po zveřejnění oděvů lekla. Když se dají dohromady svetr, podvlékačky i kraťasy se vzorem, je to opravdu divočina. Mnohem lépe fungují v kombinaci se střízlivějšími kousky, kterých je naštěstí v soupravě dost.

Negativní ohlasy se však většinou týkají něčeho úplně jiného – absence národních znaků a klasické trikolory. „Vypadá to jako kolekce německá a ne česká,“ zní nejčastější stížnost ze sítí. Na první pohled se totiž souprava nese v barvách červené, žluté a černé.

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Žlutá má představovat zlatou a symbolizovat zlaté medaile. Černá je ve skutečnosti námořnická modř. Bílou zde najdeme také, byť ne na ústředních vzorovaných kouscích. Místo jasné bílé autorka zvolila odstín „off-white“, tedy jakousi tlumenou, zastřenou alternativu.

Ať se nám to líbí, či ne, posouvání barevné palety je běžnou praxí designérů olympijských kolekcí. Nelze stále dokola vyrábět soupravy v klasické trikoloře, vzory a motivy by se chtě nechtě musely opakovat, nebyly by originální. Tím spíš, že stejnou kombinaci barev jako Česká republika má řada jiných zemí.

Podobnost s německou trikolorou je, uznávám, trochu nešťastná. Možná by bylo bývalo lepší, kdyby tmavá modř byla přece jen o odstín světlejší.

Karolína Snellgrove

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Barevné spektrum letos posouvali Belgičané, Rakušané, Briti i Slováci. Nejvýraznější posun se odehrál v Kanadě. Značka Lululemon se zbavila bílé a ponechala si z ikonické vlajky pouze javorový list. Ten na oděvy pomyslně přenesla v padesáti odstínech červené a doplnila je netradiční petrolejovou. Kolekci ozdobil nápaditý potisk topografických map Kanady. Výsledek je mimořádně šik.

teamcanada

The bobsleigh team is rocking the Team Canada × lululemon collection. ⚡️⁣

- ⁣

L’équipe de bobsleigh porte la collection Équipe Canada × lululemon à merveille. ⚡️⁣

: @kelsey.mitchell9 & @mel.lotholz

3. února 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 14:19
oblíbit odpovědět uložit

Patriotismus v sofistikované podobě

Odvahu českých autorů experimentovat oceňuji. Trikolory a národních znaků všeho druhu jsme si v minulých letech užili až až. A koneckonců jsou Preissigovy motivy taktéž výrazem národní hrdosti. Jen subtilnějším, sofistikovanějším.

Kdo byl Vojtěch Preissig

Vojtěch Preissig pracoval po studiích v Paříži v Muchově ateliéru, několik let strávil ve Spojených státech jako vyučující na univerzitách. Vytvářel plakáty pro protirakouský odboj a nábor do legií. Po okupaci v roce 1939 se zapojil do odbojové činnosti, s dcerou Irenou Bernáškovou vydával časopis V boj. Zemřel v koncentračním táboře Dachau v roce 1944.

Díky nové kolekci nezapadneme, obstojíme i ve světové konkurenci. Možná uslyšíme nějaké negativní ohlasy, které se již teď ozývají z úst našinců, ale to není vůbec na škodu. Horší by bylo, kdyby si nás nikdo nevšiml, není-liž pravda? V Itálii, považované za kolébku stylu, to platí obzvlášť.

Paradoxně právě Itálie má letos uniformy velmi nudné. Jsou přitom jedním z posledních počinů návrháře Giorgia Armaniho, který zemřel loni v září. Armani vznosně hovořil o inspiraci zasněženými vrcholky Dolomit, o čistotě stylu a nadčasovém designu, to všechno se nakonec ukázalo být synonymem pro fádnost. Italské oděvy jsou čistě bílé, zdobené nášivkou s nápisem Italia Team a decentními červenými a zelenými proužky kolem lemů.

Italské sportovce na olympiádě znovu oblékne sportovní linie Armani EA7.

Svetr hraje první housle

Česká uniforma je v jednom ohledu podobná mnoha jiným zahraničním kolekcím: její dominantou je svetr. Bundy, které hrály prim v minulosti, letos poněkud ustoupily do pozadí.

Ten náš je oversize, vyrobený z dvojité akrylovo-vlněné příze. Patří spíš mezi neformálně laděné zástupce. K dostání je i pro fanoušky v obchodě značky Alpine Pro, která české olympioniky zásobuje oblečením dlouhodobě.

Olympiáda začíná, pořiďte si něco z české kolekce pro ZOH 2026

Jedním z nejlepších svetrů se budou honosit Slováci. Smetanová barva a výrazné barevné pruhy kolem véčkového výstřihu propůjčují nositelům a nositelkám vzhled raných anglických sportsmanů-šlechticů.

Do Skandinávie letos zabrousil Ralph Lauren, který oblékl tým USA pro již desátou zimní olympiádu. Ústředním kouskem je norský svetr s výrazným vzorem a vlajkou a tzv. duffel coat, tedy kabát se zapínání na olivky. Původ má tento typ kabátu u Britského královského námořnictva. Skoro by se mi chtělo značku obvinit z kulturní apropriace – přejímání oděvů jiných kultur za účelem zisku.

Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026. Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.

Vlastních tradic se letos podrželi Mongolové, jejichž kolekce je vyzdvihována jako ta vůbec nejlepší. A nemohu než souhlasit. Základem je deel, kaftan volného střihu, který se v mongolských stepích nosí již celá staletí. Výtvory firmy Goyol Cashmere mají luxusní podobu z tmavě modrého kašmíru s hedvábnými lemovkami.

Je sympatické, že se Mongolové dokázali obejít bez inovací a spolehli se na materiály, které tamní pastevce spolehlivě chrání před drsnou zimou. Zároveň mají oděvy dostatečně moderní podobu – tvůrci umně vybruslili z pasti jménem folklorní klišé. Stejně jako, zaplaťpámbu, Anežka Berecková a Tereza Horňáková.

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie Taschlerová pózuje s pletenými palčáky.
Olympionici a paralympici v nové kolekci
Biatlonistka Markéta Davidová v pletených rukavicích, čelence a svetru z olympijské kolekce pro ZOH 2026.
Tomáš Mikyska s novou olympijskou šálou a aktualizovanou Raškovkou.
42 fotografií

Jaká olympijská kolekce je podle vás nejpovedenější?

celkem hlasů: 44
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...

Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru

Slavní, kteří propadli alkoholu.

„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...

Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti.

Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...

Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách

Krásky zimních olympijských her roku 2026

Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...

Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa

Žena má obří poprsí, které je na jednu stranu lákadlem pro muže, ale noční...

Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...

Výhodné nákupy, podcast, osobnosti i charita. Magazín Ona Dnes je s vámi 20 let

Ilustrační snímek

Před dvaceti lety přišla na svět pondělní příloha deníku MF DNES Ona Dnes a s ní také internetová stránka Ona, která je dnes jako magazín součástí zpravodajského portálu iDNES.cz. Pojďte si s námi...

6. února 2026

Oblékněte se do vroubků. Manšestr vás zahřeje a je navíc trendy

Kalhoty, cena 599 Kč

Vroubky úzké či široké, tkanina příjemná na dotek, s jemným vlasem, prodyšná, trvanlivá pevná, teplá – to je manšestr. Máte doma aspoň jeden manšestrový kousek? Teď je totiž trendy!

6. února 2026

Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči

V zimě netrpí jen naše tělo chladem, i pokožka křičí o pomoc. Vyslyšíte ji?

Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.

6. února 2026

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

6. února 2026

Hudba nás doprovází všude, poté máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka

Hostem podcastu NA KAFI byla speciální pedagožka a muzikoterapeutka Barbora...

Dokáže nás rozveselit, nabít energií, ale také utlumit a stáhnout do smutku. Často může za naši rychlou jízdu v autě a občas také za podrážděné reakce do okolí. Jaký vliv má na nás hudba? A pro koho...

6. února 2026

Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...

Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...

6. února 2026

Třes rukou při trémě nezastavujte, spíš ho podpořte. Expert o úzkosti a jak jí čelit

Premium
Vnímáme ji jako veskrze negativní a otravný stav, navzdory tomu, že bychom měli...

Úzkostní byli i naši předkové. Úzkost nás odjakživa varuje před neznámým nebezpečím. Dokonce by se dalo říct, že je první, co na světě zažíváme, než nás přiloží mamince k prsu, vysvětluje terapeut...

5. února 2026

Od šikany k úspěchu. Lidé už nás neberou jako striptérky, říká mistryně v pole dance

Premium
Růžena Kunstýřová

Tanci se Růžena Kunstýřová věnuje od dětství, k pole dance se však dostala až v dospělosti, a to víceméně náhodou. Díky cílevědomosti a píli dnes sbírá ceny ze světových soutěží a má další ambice. V...

5. února 2026

Pafko: Když mě lákali do Senátu, říkali, ani chodit tam nebudete muset

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je chirurg Pavel Pafko. Pořad moderuje Elen Černá.

Známý chirurg a bývalý primář v rozhovoru pro Rozstřel komentuje současnou politickou kulturu, vzpomíná na léčení Václava Havla a vyjadřuje se také ke korupčním kauzám v nemocnicích. Profesor Pavel...

5. února 2026

Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách

Krásky zimních olympijských her roku 2026

Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...

5. února 2026  8:15

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

10 let života navíc? Zdravé spaní ovlivňuje naši kondici více, než si myslíme

Ve spolupráci
České kvalitní matrace Tropico

Přestože v posteli strávíme třetinu života, často výběru matrace věnujeme méně pozornosti než volbě nového telefonu. Přitom kvalitní zdravé spaní dokáže prokazatelně prodloužit život a zlepšit jeho...

5. února 2026

Místo krásného obočí znetvořený obličej. Žena doplatila na kosmetický trend

Alergická reakce ženu vyděsila.

Dvaatřicetiletá Kelsey Cleave chtěla mít dokonalé obočí na plánované dovolené v Mexiku. Zašla tedy do kosmetického salonu, kde si ho nechala upravit a nabarvit. A právě barva jí způsobila extrémní...

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.