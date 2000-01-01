náhledy
Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si přichystali někteří outsideři zimních sportů. Naopak jistí hegemoni se zaštítili jmény slavných návrhářů a spíš zklamali. Podívejte se na výběr nejlepších a nejhorších olympijských uniforem podle naší módní redaktorky.
Češi v top desítce chybět nemohou, byť letošní kolekce budila a budí vášně. Vzor inspirovaný dílem grafika Vojtěcha Preissiga ve velkém prostoru milánského stadionu San Siro skvěle fungoval. Byl nepřehlédnutelný, naši sportovci vtrhli na pódium jako ohňostroj, neuvěřitelně živý, barevný, optimistický, přímo sršící energií. Byla to, panečku, jízda! Není divu, že prestižní magazín Vanity Fair zařadil českou soupravu mezi pět nejlepších.
Jeden z nejzajímavějších módních počinů předvedli Kanaďani. Značka Lululemon, která má s odíváním olympioniků bohaté zkušenosti, je tentokrát oblékla do několika odstínů červené. Oversize bundy byly úžasně originální, ohromný patchworkový list javoru můžeme Kanaďanům všichni jen závidět. Atraktivní vlajku autoři využili na sto procent.
Velkým překvapením byly kolumbijské uniformy. Hravost, národní duch a originalita z nich jen čišely. Jaká škoda, že je to nejspíš poprvé a naposledy, co jsme tyto krásné bundy v televizním přenosu viděli.
Jednoduchou, ale působivou kolekci předvedli Srbové. Líbil se mi nápad kontrastní červené légy, která se táhla po celé délce bundy i na čepici. Jiné země by si mohly vzít příklad. Stačí opravdu málo, aby se uniforma v mysli diváka přehoupla z kolonky „nuda“ do kolonky „hm, zajímavé“.
Mongolská kolekce, na kterou jsme všichni horečně čekali, zde nesmí chybět. Už před začátkem olympiády si získala značnou pozornost, mnozí ji označovali za to nejlepší, co hry z módního hlediska nabídnou. Tradičně pojaté oděvy značky Goyol Cashmere byly i ve skutečnosti nádherné. Až je mi líto, že je vynesla pouhá hrstka lidí.
Tým USA oblékl již mnohokrát osvědčený Ralph Lauren. A ani tentokrát nezklamal. Kabáty se zapínáním na olivy a norské pletené svetry jsou ukázkovými prvky preppy stylu, který je inspirovaný ranými sportsmany ze začátku minulého století. Kolekce působí luxusně a neuvěřitelně pohodlně.
Povedenou barevnou kombinací se blýskli Portoričané. Oceňuji posun jasné červené do hlubší, neotřelé karmínové na kalhotách. Modré rybářské kloboučky byly roztomilé, i když slušely jen ženské zástupkyni týmu. Na mužích působily spíše úsměvně.
Nejulítlejší kolekci měli Haiťané. Podepsaná je pod ní italsko-haitská návrhářka Stella Jean, která vytvořila také haitskou kolekci do Paříže před dvěma lety. Obrázek koně v džungli byl tak kýčovitý, dětinský a mimo, až na něm „něco“ bylo. A to „něco“ je milé a vlastně svým způsobem hezké. Motiv vychází z díla malíře Édouarda Duval-Carrié. Původně měl být na bundách vyobrazen také haitský hrdina, revolucionář Toussaint Louverture. Ten ovšem musel být na popud olympijského výboru odstraněn. Šlo totiž o politický motiv, který je na uniformách zakázán.
Mexičané ani nemuseli nést cedulku s názvem země. Všem byl jejich původ jasný už jen podle stylového vzoru na bundách. Ten vycházel z designu tradičního, barevného mexického ponča zvaného serape. Když se připočítá příjemná barevná kombinace, vyjde z toho jedno z míst v seznamu nejlepších kolekcí letošní olympiády. A to i přesto, že bundy sportovcům úplně neseděly. Jedna byla pro svého nositele příliš upnutá, druhá krátká, třetí zase dlouhá a pytlovitá...
Příjemně překvapili někdy zbytečně upjatí Britové. Svetry měly légy s motivem britské vlajky a na první pohled působily, nejspíš náhodou, jako ukrajinské vyšyvanky. Největší pozornost si získaly šály a čepice vlajkonošů. Navrhl je a upletl jejich kolega Tom Daley, olympijský vítěz ve skocích do vody. Daleyho na olympiádách vídáme, kterak plete na tribunách mezi závody, je to prý pro něj skvělý způsob, jak zklidnit mysl před výkonem. Má také svou vlastní značku pletených věcí.
V norské soupravě nemohly chybět tradiční pletené svetry. Nesou štítek značky Dale of Norway, která svetry olympionikům dodává už od roku 1956, tedy od prvních her v Cortině. Ty letošní jsou jimi inspirované. Díky svetrům mají Norové nespornou výhodu: jsou pokaždé tak stylové, že to sportovcům vždy sluší.
Dostáváme se na opačnou stranu žebříčku, k těm nejméně povedeným kolekcím. Brazilce oblékl domácí návrhář Oskar Metsavaht ve spolupráci s luxusní sportovní značkou Moncler. Na oficiálních fotkách, kde je předváděli modelky a modelové, vypadaly oděvy stylově. Při sledování slavnostního zahájení jistě nejenom mě přepadly rozpaky. Sportovci vypadali jako oblečení do pneumatik. Zvlášť ohyzdné byly péřové kraťasy.
Míchaná vajíčka s kečupem a špetkou červené papriky nejspíš posloužily jako inspirace belgické kolekce. A teď vážně: je podobnost vzoru s oblíbenou snídaní záměr, vtip či mazaně ukrytý bojkot? Já vím jen to, že jde o jednu z nejhorších kolekcí olympiády v Cortině.
Tato fotka by stejně tak dobře mohla pocházet ze servisu Ferrari jako z nástupu španělských sportovců. Chápu, že jak španělská vlajka, tak i značka luxusních vozů mají stejnou barevnou kombinaci, nicméně tak velké podobnosti se jistě dalo vyhnout.
Záměr byl asi dobrý, ale provedení trochu pokulhávalo. Čínské bundy měly hezké barvy, ale materiál působil příliš leskle a nepoddajně, jako by byl vytištěn na 3D tiskárně.
Domácí italské uniformy si i tentokrát vzal na starost módní dům Armani, který s olympijským týmem spolupracuje od roku 2012. Ty letošní jsou poslední, které navrhl samotný, v září minulého roku zesnulý Giorgio Armani. Ve světě byla kolekce, zdá se, přijata kladně. Otázka však je, nakolik z úcty k samotnému umělci. Nemůžu se totiž ubránit dojmu, že Italové vypadají ve vlněných kalhotách a bomberech jako trestanci na vycházce.
A cenu za nejhorší kolekci získává… Německo. Kritici české kolekce tvrdili, že vypadá jako německá. Vsadím se, že Němci si přáli, aby naše kolekce skutečně byla jejich. Německý olympijský výbor oslovil značku Adidas a dostal ohromná ponča a rybářské klobouky, které byly ztělesněním nevkusu.
