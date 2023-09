Za první měsíc jedna objednávka, po šesti letech už jich je víc než 130 tisíc, říká Martin Olšák

Miloslava Olšáková se synem Martinem začali budovat před šesti lety vlastní internetový obchod s dětským oblečením. Od počátku měli jasnou představu o tom, jaké zboží chtějí prodávat. Vsadili na kvalitní a zároveň cenově přiměřený sortiment. V silné konkurenci levných obchodů se jim povedlo uspět. Za šest let si u nich nakoupilo více než 80 tisíc zákazníků.

Prodávat dětské oblečení začala Miloslava Olšáková v malé kamenné prodejně už před více než 30 lety. Do podnikání se vrhla hned po rodičovské dovolené. Brzy si uvědomila, že obchod zaměřený na oblečení pro děti má velký potenciál. Její mladší syn Martin do prodejny na malém městě jako kluk často docházel. V té době ještě netušil, že za několik let bude právě v tomto oboru podnikat.

Když prodejnu v roce 2012 srovnaly bagry se zemí a na jejím místě vzniklo parkoviště, Miloslava Olšáková v oblasti dětského oblečení na čas přestala pracovat. Po pěti letech se k tomu vrátila, tentokrát už se synem. Společně začali budovat internetový obchod olšákovi.cz specializovaný na dětské oblečení. „Od začátku jsme chtěli být úspěšní, to máme s mamkou společné. Neradi prohráváme,“ říká Martin Olšák.

Na rozjezd obchodu neměli příliš velký kapitál a chyběl jim sklad. Krabice s oblečením proto skladovali všude, kde bylo místo: v garáži rodinného domu, v kuchyni, ložnici i obýváku. Klientelu si museli vybudovat. Za první měsíc přijali jedinou objednávku. Olšákovi sice neměli s online prodejem žádné zkušenosti, ale nechyběla jim energie, chuť učit se nové věci a touha prosadit se. Výsledky se proto dostavily poměrně rychle.

Bez kvality se neobejdete

Velkou výhodou bylo, že měla Miloslava, díky dřívějšímu podnikání, dokonalý přehled o sortimentu dětského zboží. „Pozná kvalitní produkt od nekvalitního, a to je jeden ze základních stavebních kamenů našeho business plánu. Jsme přesvědčeni, že k budování stabilní dlouhodobé firmy se bez kvality neobejdete. Když budete prodávat nekvalitní produkty třeba i za nízké ceny, tak vám to může několik let vycházet, ale určitě ne dlouhodobě,“ prozrazuje Martin Olšák filozofii rodinného podniku.

Internetový obchod se od začátku zaměřil na kvalitní sortiment, který je zároveň cenově dostupný. Při výběru zboží se Olšákovi řídí pocitem a zkušeností. „Nechceme zákazníkům nabízet nekvalitní ani předražené oblečení,“ říká podnikatel. Důležitými kritérii podle něj jsou i design a praktičnost. „I když se nezaměřujeme na čistě módní oblečení, pořád je to oblečení, a to se musí líbit. Zákazník potřebuje mít dobrý pocit z nákupu. U našeho sortimentu je také důležitá praktičnost oblečení, aby to dětem vydrželo a mělo prvky, které jsou pro ně vhodné – kapsy, kapuce, olivky, reflexní prvky a podobně,“ vysvětluje.

Olšákovi se od začátku rozhodli budovat vlastní zákaznickou strukturu. Nikdy nechtěli být konkurencí levným obchodům s dětským oblečením. „Chceme jít vlastní cestou, nechceme prodávat bundy za 300 korun ani za 3000 korun. Za tři stovky nemáte šanci koupit kvalitní bundu a při třech tisících moc přeplácíte za brand,“ poznamenává spoluzakladatel eshopu.

Od batolat po teenagery

Obchod olšákovi.cz dnes nabízí více než 5500 druhů zejména dětského oblečení pro různé věkové kategorie, od batolat až po teenagery. Kalhoty, mikiny, trička, bundy, kraťasy, tepláky, čepice a další zboží. Nabídka pánského a dámského oblečení je zatím omezená, ale neustále se rozšiřuje.

Velkým milníkem v rozvoji rodinného podniku bylo vybudování vlastního skladu na podzim roku 2021. Olšákovým to umožnilo zkrátit expedici zboží na minimum a celkově zkvalitnit servis pro zákazníky. Objednávky vyřizují a odesílají prakticky okamžitě. „V průběhu let jsme hodně pracovali na tom, abychom neustále zlepšovali a rozšiřovali nabídku a služby. Expresní odeslání objednávky k zákazníkovi je naší velkou prioritou,“ upozorňuje Martin Olšák.

Postupem času se do firmy zapojili také další členové rodiny. Nedílnou součástí obchodu se stala Martinova manželka, pracuje u nich dále jeho strýc s bratrancem. Neocenitelnou zpětnou vazbu poskytují Martinovy děti, které nosí a hodnotí nové oblečení. Zkrátka rodinný podnik, jak se patří.