Olga Menzelová nás nechala nakouknout do svého podkrovního bytu po režisérovi Jiřím Menzelovi na pražských Hradčanech. Rozlehlému půdnímu prostoru vévodí kromě stovek knih i plakáty ze slavných Menzelových filmů a vše dýchá kouzlem starých časů.

Olga k focení pouští desku se starými hollywoodskými songy, které ještě dokreslují nostalgickou atmosféru. „Tyhle písničky Jirka miloval,“ usmívá se blondýnka, které během focení dělá společnost fenka Šiška.

Kvalitní kousky z cest

Olga podle svých slov oblečení nehromadí a kousky, které už nenosí, posílá pravidelně dál. Svůj styl sama popisuje jako sportovně elegantní s důrazem na minimalismus.

V šatníku slavných Tak se jmenuje módní seriál OnaDnes.cz, ve kterém vám představujeme známé a zajímavé osobnosti a jejich oblíbené outfity.

„Dbám rozhodně víc na kvalitu, než na kvantitu a pokud už si pořídím kvalitní kousek, nosím ho třeba dvacet let,“ říká producentka a zakladatelka produkční společnosti Medialogue k výběru oblečení.

Postupně nám ukazuje několik kousků, ke kterým se vážou cenné vzpomínky a příběhy. Jedním z nich je hnědý kostým, který si nechala ušít v Thajsku, když jí bylo pouhých dvacet let.

„Jsem šťastná žena, že se do něj pořád vejdu, i když přiznám, že zadržuji dech,“ směje se blondýnka. Dodává, že v Thajsku si obleky nechával šít i její manžel.

I další kousky v šatníku Olgy Menzelové zrcadlí její lásku k jihovýchodní Asii. Ve skříni má dodnes schovanou krémovou vyšívanou tuniku od indické značky Fabindia. „Tento kousek jsem si koupila při své poslední cestě s Jiřím v roce 2016 v indické Kerale, kde Jirka dostával ocenění,“ vzpomíná Olga.

Zatímco krémovou tuniku teď vlastní Olgy nejstarší cena Anna, další kousek inspirovaný indickou módou často a ráda obléká sama. Fialovou tuniku stejné značky nosí jak k tmavým tak ke světlým kalhotám a stejně jako ostatní kousky jí slouží díky kvalitnímu materiálu už dlouhé roky.

Nadčasové kousky ve svém šatníku doplňuje čas od času novým oblečením. „Mám ráda značku Lindex, která má příjemné materiály i pěkné střihy. Miluji jejich lněné domácí kalhoty nebo pruhovanou halenku,“ říká Olga. Kromě této značky si oblíbila i pohodlné kousky od české firmy Grazia. Dodává, že ve společnosti se cítí nejlépe v dress codu poplatném dané akci.

Pokud se obléká na důležitou akci, využívá Olga pomoci stylistů. Většinou si ale podle svých slov poradí sama. Ráda se nechává inspirovat tvorbou českých návrhářek.

„Od Hany Zárubové nebo Zuzany Kubíčkové jsem si koupila řadu modelů, které budou věčné, pokud tedy nepřiberu,“ usmívá se a dodává, že ji baví sledovat i světovou módu.

Kabelka od kambodžského krále

Co se týká doplňků, nejvíce si Olga Menzelová potrpí na boty. Při pohledu na její sbírku lodiček s vysokými podpatky je jasné, že elegantní kousky občas obuje i na úkor komfortu.

„Tyhle jsou krásné, ale nepohodlné,“ komentuje originální pár lodiček v korálové barvě s transparentní vsadkou, které barevně ladí s kostýmem z Thajska.

„Doplňky většinou volím z nějakého konkrétního důvodu. Široký opasek nosím u oblíbeného overalu, protože v oblasti pasu mám flek, který nejde odstranit. A šátek do saka doplním, když mě škrábe v krku,“ směje se Olga.

Na kabelky si podle svých slov příliš nepotrpí. Jeden výrazný model ovšem v šatníku má a stejně jako k ostatním kouskům se i k němu váže zajímavý příběh. Maličkou kabelku vyrobenou ze stříbra dostala Olga jako dárek od kambodžského krále Norodoma Sihanuka, u kterého byla s Jiřím na audienci.

Zajímavostí je, že jeho syn a dodnes vládnoucí kambodžský panovník Norodom Sihamoni bydlel během svého pobytu v Česku ve stejném domě jako právě Jiří Menzel.

Olga má na sobě jemné šperky – náušnice s říční perlou, jejíž motiv se opakuje i na jemném řetízku. Před komerčními výrobky dává přednost osobní řemeslné výrobě. V současné době si oblíbila značku Jarmile Jewelry, za jejíž tvorbou stojí česká fotografka a umělkyně Barbora Jelínková.

Recept na štíhlost i zdraví

Olga je neuvěřitelně štíhlá a nabízí se tak otázka, jak se vytížená maminka tří dětí udržuje v kondici.

„Žiji v tempu, ale je pravda, že s postupujícím věkem se mi metabolismus mění. Cítím na sobě, že ty proměny jsou zásadní, ale vždycky je to souběh všech možných okolností. Jestli dobře spíme, jak kvalitně se stravujeme a jestli člověk nežije v nějakém permanentním stresu, protože to se všechno projeví,“ říká Olga Menzelová.

„Pak je to také o vhodně zvolených potravinových doplňcích. V dnešní široké nabídce je složité se zorientovat, ale mně se to docela daří. Znám svoje tělo a naslouchám mu. To, jak vypadá, je odrazem toho, jak dobře mi slouží a že chápu, jak s ním pracovat. Potřebuji být ještě dlouho v kondici, protože děti mě tady budou ještě dlouho potřebovat. Když funguje tělo, funguje i hlava. Je mi dobře sama se sebou,“ uzavírá Olga.

Na otázku, v jakém oblečení ji měl manžel nejraději, odpovídá bez váhání, že nahou. Potvrzuje tak pověst ženy, která si žije bez konvencí a podle svého.