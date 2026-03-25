„Je to zážitek. Já jsem dosud nikdy v mincovně nebyla,“ prozradila nám Olga Menzelová. „Ten samotný proces je nesmírně zajímavý a ještě zajímavější je vidět, jak vzniká matrice.“
Podotkla také, že trefit podobiznu dotyčného není vůbec snadné. „A tady se to povedlo skvěle. Myslím, že Jirka by byl rád, neznatelně se tam usmívá a ta podoba je tam tak, jak jsem ho znala,“ dodala s tím, že medaile se bude dražit na benefičním večeru pro Nadační fond Jiřího Menzela.
Olga Menzelová se zmínila také o Jirkově bytě, kde jsme nedávno točili její šatník, a prozradila záměry, jaké s ním má: „Já jsem tam teď instalovala kino s ozvučením dolby surround. Chystají se tam různé akce a jedna z projekcí, kterou budeme dražit během benefiční večeře, bude promítání s naším kamarádem Honzou Hřebejkem a diskuse o jeho filmu.“
Půvabné dámy jsme se při této příležitosti zeptali, kde hledá čas pro sebe, aby byla v kondici a působila tak čerstvě a optimisticky. „Jirka vždycky říkával, že krása ženy nespočívá v estetice, ale v tom, jak ta žena působí, jestli je pozitivně naladěná, usmívá se a je sebevědomá,“ uvedla Olga Menzelová.
Zajímal nás také její názor na estetickou medicínu a na tendence některých žen svůj vzhled výrazně měnit. „Já si myslím, že je úžasné, jaký pokrok dělá estetická medicína. A když to té ženě pomůže a když bude sama spokojená s tím, jak vypadá, tak proč ne?“
Podle Olgy Menzelové je hlavní, aby se žena cítila dobře a sama se sebou ztotožněná. „A jestli zvolí tuhle metodu, nebo onu metodu, to záleží na každé z nás, k čemu přistoupíme. Ale vůbec bych neodsuzovala ty ženy, které si přestávají být podobné, protože třeba jim samotným je v tom dobře. Nedovedu si to osobně představit, ale já mám dobré geny, v rámci možností se o sebe starám. Buďme v tom svobodomyslní,“ uzavřela.