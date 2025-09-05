Old money styl je stále v módě! Jaké boty si k tomuto stylu vybrat?

Jaké typy bot nejlépe vystihují old money styl?
Základním pilířem old money stylu je jednoduchost spojená s kvalitou. Proto byste měly vybírat boty, které mají nadčasový design, neutrální barvy a jsou vyrobené z prémiových materiálů. Mezi klíčové modely patří kožené mokasíny, baleríny, klasické lodičky nebo jezdecké kozačky.
Mokasíny s decentní ozdobou, jako je spona, připomínají studentský styl britských internátních škol a skvěle doplní kárované sukně, tvídová saka nebo kašmírové svetry. V zimním období využijete vyšší kozačky v černé, hnědé nebo bordó barvě. Pro letní měsíce jsou naopak ideální baleríny nebo klasické lodičky v béžových a pískových tónech. Zaujmout by vás mohly dámské boty z nabídky CCC. Zde si snadno vyberete trendy modely za příznivou cenu.
Na co se zaměřit při výběru bot pro tento styl?
Old money styl nikdy nevsází na extravaganci. Důležitá je především kvalita a diskrétní elegance. Věnujte pozornost zejména materiálu, šití a tvaru. Přírodní kůže je nejen estetická, ale i praktická. Dobře se přizpůsobí chodidlu a při správné péči vydrží roky. Pokud hledáte kvalitní koženou obuv, široký sortiment najdete právě v CCC, kde můžete boty nakupovat v kamenných prodejnách i online.
Důležitý je i střih. Boty by měly být elegantní, ale ne příliš výstřední. Vhodné jsou jemně zašpičatělé tvary nebo kulaté špičky, nízký až střední podpatek a matné povrchy bez přílišného lesku. Vyhýbejte se nadměrné zdobnosti, třpytkám nebo logům na viditelném místě. Mrkněte např. na kožené boty v CCC, kde najdete množství decentních a přitom luxusně působících modelů, které krásně doplní vlněné kabáty, hedvábné šátky nebo elegantní kabelky.
Ať už sáhnete po mokasínech s jemnou texturou nebo po hladkých kožených kozačkách, důležitá je celková harmonie s vaším outfitem. Obuv má vždy působit jako přirozené prodloužení stylu, ne jako jeho narušení.
Jak boty kombinovat s dalšími prvky old money stylu?
Old money móda staví na vrstvení kvalitních kousků. Vaše obuv by měla ladit s oblečením i s doplňky. Základ old money šatníku tvoří bílé košile, svetry z kašmíru, kostkované sukně, cigaretové kalhoty a kabáty s dvouřadým zapínáním. Právě k těmto prvkům perfektně sedí klasické modely obuvi, jako jsou lodičky s nízkým podpatkem, semišové loafers nebo polobotky v jemně lakovaném provedení.
Obuv ve stylu old money by měla být maximálně univerzální, což však neznamená nudná. I decentní boty mohou zaujmout propracovanými detaily, jako je kvalitní prošití, kontrastní podrážka nebo elegantní přezka. V sortimentu dámských bot z nabídky CCC najdete právě tyto klíčové atributy - nadčasovost, pohodlí i vizuální čistotu.
Ať už plánujete outfit na pracovní schůzku, podzimní procházku po městě nebo víkendové posezení s přáteli, vždy se vyplatí vsadit na kvalitu. Zaměřte se na elegantní a stylovou obuv, která odráží hodnoty old money stylu. Stačí si vybrat ty pravé boty a celý váš outfit získá nádech neokázalého luxusu.