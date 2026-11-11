Chanel si našel své příznivkyně mezi hollywoodskými herečkami, členkami královských rodin i hudebními hvězdami. K jeho obdivovatelkám patřila už Grace Kelly, později také princezna Diana, která si oblíbila zejména výrazně barevné kostýmky a saka. Vedle klasických střihů se však postupně prosazovaly i odvážnější modely, zejména za éry Karla Lagerfelda, jenž dokázal tradiční prvky francouzského módního domu proměnit k nepoznání.
K jeho návrhům se slavné ženy vracejí dodnes. Některé sahají po původních šatech z archivů, jiné si nechávají vytvořit jejich nové verze. Právě tyto návraty, stejně jako rozdílné způsoby, jakými jednotlivé generace Chanel nosily, ukazuje následující galerie.