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Od lady Diany po Dua Lipu. Slavné krásky nosí Chanel a jsou zatraceně sexy

Tereza Zajíčková
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Slavné krásky a Chanel

Slavné krásky a Chanel | foto: koláž iDNES.cz

Grace Kelly nosila Chanel dávno předtím, než se stala monackou kněžnou. V...
Klasickým střihům zůstávala herečka věrná i v dalších letech. V prosinci 1966...
Také princezna Diana měla pro Chanel slabost, oproti Grace Kelly však častěji...
Černé šaty s kontrastními bílými detaily oblékla Diana v září 1990 při návštěvě...
41 fotografií
Tvídové kostýmky, šaty zdobené peřím i modely, které se po desítkách let znovu objevily na červeném koberci. Francouzský módní dům má za sebou řadu nezapomenutelných okamžiků, některé z jeho nejznámějších outfitů přitom skrývají mnohem zajímavější příběh, než by se na první pohled mohlo zdát.

Chanel si našel své příznivkyně mezi hollywoodskými herečkami, členkami královských rodin i hudebními hvězdami. K jeho obdivovatelkám patřila už Grace Kelly, později také princezna Diana, která si oblíbila zejména výrazně barevné kostýmky a saka. Vedle klasických střihů se však postupně prosazovaly i odvážnější modely, zejména za éry Karla Lagerfelda, jenž dokázal tradiční prvky francouzského módního domu proměnit k nepoznání.

K jeho návrhům se slavné ženy vracejí dodnes. Některé sahají po původních šatech z archivů, jiné si nechávají vytvořit jejich nové verze. Právě tyto návraty, stejně jako rozdílné způsoby, jakými jednotlivé generace Chanel nosily, ukazuje následující galerie.

Slavné krásky a Chanel
Grace Kelly nosila Chanel dávno předtím, než se stala monackou kněžnou. V květnu 1955 přiletěla do Paříže v elegantním kostýmku, aby se následně zúčastnila filmového festivalu v Cannes. Netušila přitom, že právě během této cesty pozná svého budoucího manžela, prince Rainiera III.
Klasickým střihům zůstávala herečka věrná i v dalších letech. V prosinci 1966 se v monacké opeře setkala s britským princem Philipem. Pro tuto příležitost zvolila tvídové kabátové šaty Chanel, které patřily k typickým modelům módního domu.
Také princezna Diana měla pro Chanel slabost, oproti Grace Kelly však častěji sahala po výraznějších barvách. Při oficiální návštěvě Francie v listopadu 1988 na sebe upozornila sytě červeným dvouřadým kabátem se zlatými knoflíky a kloboučkem ve stejném odstínu.
41 fotografií
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