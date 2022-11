RETRO: Botasky, důchodky, prestižky. Co jsme obouvali za socialismu

V roce 1945 spělo obuvnické impérium Tomáše Bati ke svému – aspoň prozatímnímu – konci. Už v říjnu byl podnik zestátněn a od 1. ledna 1949 fungoval pod novým názvem národní podnik Svit, později Svit Gottwaldov. Ředitelé koncernu stanuli před vykonstruovanými soudy, většině z nich se však podařilo ze země uprchnout.

Strmá kariéra, strmější pád národního správce Bezprostředně po osvobození bylo vedení Baťových závodů, loajální k Janu A. Baťovi, vyhozeno a na jejich místo nastoupil národní správce Ivan Holý (na snímku vpravo). Ten později udělal v družině Klementa Gottwalda rychlou kariéru, koncem roku 1948 se pak iniciativně podílel na přejmenování Zlína na Gottwaldov a baťovky na Svit. I Holý však nakonec skončil v komunistickém žaláři.

Znárodněná tradiční výroba

„Boty jsme jezdili nakupovat většinou do Ostravy, ale jednou za čas jsme si udělali výlet do Zlína, kde byl velký výběr. Boty to byly kožené, kvalitní i pěkné a hlavně dlouho vydržely. V této oblasti jsme si, myslím, celkem nemohli stěžovat,“ míní sedmašedesátiletá Marie ze severu Moravy. Přesto se prý stávalo, že člověk nenašel svou velikost a musel tak buďto odejít v o číslo větších nebo menších botách, případně se spokojit s jiným modelem.

Asi polovina bot, kterou Svit vyprodukoval, mizela tehdy v zahraničí, některé modely se vyráběly přímo pro západní trh. Ostatně i mnoho Čechoslováků jezdilo za lepšími kousky za hranice, do Polska, Maďarska i NDR. Recept byl dlouhé roky stejný – přijet v polorozpadlých křuskách, vyhodit je na místě do popelnice a hranice zpět překročit už v nových botách.

Avšak nejen baťovky byly za socialismu k mání. Na mnohaletou tradici obuvnictví na Skutečsku v Pardubickém kraji navázal podnik Botana. Od roku 1963 se tu vyráběla obuv značky Botas. Sportovní boty nakonec v sortimentu převážily a v roce 1988 tvořily přes osmdesát procent výroby.

Úspěchy s nimi slavily celé generace československých sportovců – volejbalisté obutí do značky Botas vybojovali stříbrnou medaili na olympiádě v Tokiu, závodil v nich Emil Zátopek či maratonec Pavel Kantorek. Pro běžného člověka byly ve své době jedinou dostupnou pevnější obuví. Lidově se těmto botám začalo říkat botasky – tak schválně, kdo používá tento výraz pro kecky a tenisky všeho druhu dodnes?

Vzkříšení botasek V minulé dekádě se originální botasky dočkaly svého vzkříšení v rámci projektu Botas 66. Stáli za ním dva mladí designéři Jan Kloss a Jakub Korouš. Spojení moderního vzhledu a socialistické nostalgie fungovalo na jedničku a botasky se staly hitem mezi Čechy i oblíbeným suvenýrem turistů. Před třemi lety se však designérské duo nepohodlo s firmou Botas a spolupráci ukončilo. Obě strany se pak vydaly svou vlastní cestou.

Módní trendy socialismu

V šedesátých letech pronikla do Československa mladistvá západní móda libující si v moderních umělých materiálech. Jedním z nich byl krešlak, který poměrně věrně imitoval lakovanou kůži. Tedy aspoň na pohled – kvalitou za ní značně pokulhával. „Stačilo jen trochu kozačky odřít a hned pod svrchní vrstvou vykoukla molitanová výplň,“ vzpomíná osmdesátiletá Jarmila. Materiál taky snadno a rychle popraskal.

O poznání pohodlnější a odolnější byly důchodky, filcové bačkory se zipem vepředu nebo po straně. Původně obuv starších lidí, kterou si však v sedmdesátých a osmdesátých letech oblíbily i mladší ročníky. Za jejich úspěchem prý stálo vystoupení malíře Pabla Picassa v Cannes, který si pro tuto příležitost jedny takové důchodky obul.

Bylo v nich teplo, ale snadno navlhly a na ledu podkluzovaly. Ačkoli se jich každý rok vyrobilo úctyhodné množství, zas tak snadno k dostání nebyly. Ostatně jako všechno, co se dočkalo jakékoli popularity.

Podobně nízkonákladovým výstřelkem byly jarmilky. Děti v nich běžně cvičily, mladí lidé je však nosili i ve volném čase. Většinou ve vlastní úpravě. „Obyčejné bílé jarmilky jsme s kamarádkami batikovaly, barvily a našívaly jsme na ně knoflíky a všelijak jinak je vylepšovaly,“ líčí padesátiletá Ivana.

100cs_nej NEJlegendárnější obuv



Každý z nás se alespoň jednou proběhl v tělocviku na základce v jarmilkách.



Jarmilky jsou ovšem zase IN a nosí se třeba jako vycházková obuv.



#100csnej #hrdinasvouvlast #retro #ceskarepublika #cesko #czechia #homemade #jarmilky #moda #socialismus #modazasocialismu oblíbit sdílet odpovědět uložit

Za trendy obuv byly považovaly také číny, látkové kecky, které by mladá generace připodobnila k dnešním converskám. Na tuzemský trh přišly na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let jako basketbalová obuv. Nižší verze se prodávala za 60 Kčs, vyšší za 90 Kčs. Většinou se daly sehnat v bílé barvě, vzácněji byla k dostání i modrá varianta.

V roce 1984 dorazily na trh modrobílé prestižky, sportovní boty Prestige. Vyráběl je podnik Svit Gottwaldov a aspoň zpočátku byly záležitostí movitějších rodin. Platila jednoduchá rovnice: kdo má prestižky, je frajer. Přezdívalo se jim také lendlovky, i když sám tenista Ivan Lendl je nikdy nenosil.

Vysvětlení se možná skrývá ve skutečnosti, že ve své době se jednalo o jediné pevné boty na sport, a proto na nich vyrostl nejeden sportovec, od tenisty až po horolezce. Moc dlouho se však na výsluní neohřály. Jako mnoho jiných socialistických modelů, i prestižky v devadesátých letech přebila importovaná zahraniční konkurence. Dnes se vyrábějí znova pod hlavičkou značky Moleda.