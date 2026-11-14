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Obří poprsí je proslavilo po celém světě. Podívejte se na silikonové rekordmanky

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Mají silikonová ňadra a objemný hrudník si velmi užívají.

Mají silikonová ňadra a objemný hrudník si velmi užívají. | foto: koláž iDNES.czČTK

Lourdes Garcia Moreno
Tara Jayne McConachy se svým psem
Skylar Mae
Carmen Electra (Los Angeles, červenec 2025)
69 fotografií
Podívejte se do galerie na slavné ženy z celého světa, které se rozhodly zvětšit si ňadra pomocí silikonových implantátů a co se velikosti týče rozhodně nešetřily. Mnohé patří mezi světové rekordmanky a na svůj bujný dekolt nedají dopustit. Díky tomu nasbíraly už velkou řadu fanoušků a jejich jména jsou známá ve všech koutech světa.

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