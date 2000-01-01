náhledy
Podívejte se do naší galerie, které slavné ženy přišly o miminko během těhotenství nebo těsně po porodu. S takovou ztrátou je velmi těžké se vyrovnat a není jednoduché o tomto tématu mluvit. Přesto některé VIP ženy našly odvahu a veřejnosti se s touto bolestivou zkušeností svěřily.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Veronika Arichteva měla před porodem, když jejímu druhému chlapečkovi přestalo bít srdce. S neskutečně bolestivou zprávou se svěřila na svém profilu na Instagramu. „Náš malinkej nádhernej chlapečku, máme srdce roztříštěný na miliony kousků, ale věř, že v nich vždycky budeš mít svoje místo. Držet Tě poprvé v náručí a pak Tě muset nechat jít, nás zlomilo. Budeme Tě milovat do konce našich životů a navždy budeš součástí naší rodiny. Navždy! Až na měsíc a zase zpátky. Tvoje máma a táta,“ uvedla.
Autor: Anna Kovačič
Podobnou zkušenost má bohužel i herečka Sára Donutilová, která je sice dnes již pyšnou maminkou úžasného chlapečka, ale její prvorozený syn bohužel zemřel. Herečka a její manžel o miminko přišli, když byla Sára v devátém měsíci. Den před oficiálním termínem porodu se přišlo na to, že jejímu synovi přestalo bít srdce.
Autor: Lenka Hatašová
„Někdy je velmi těžké ohlížet se do minulosti, když právě v té době utrpíte ztrátu. Prožila jsem několik potratů a pak jsem se konečně stala matkou. Změnilo to kompletně můj pohled na svět a vnímání všeho. Bylo to pro mě utrpení ale také dar,“ uvedla zpěvačka v minulosti na svém profilu na Instagramu.
Autor: AP
Miminku modelky Natálie Kočendové v šestém měsíci přestalo bát srdíčko. Musela ho přivést na svět přirozenou cestou a nikdy na tento zážitek nezapomene.
Autor: Styl a Kabo / Tino Kratochvil
Modelka Chrissy Teigenová přišla o miminko a tato událost ji na několik měsíců naprosto zdrtila. „Byly to měsíce plné naděje, radosti ale i strachu. Stále jsem krvácela, musela jsem chodit na transfuze, musela jsem být v klidu a dělala vše, abych našeho syna udržela. Bohužel to ale osud chtěl jinak a bůh si ho povolal k sobě, já ale vím, že je tu s námi,“ uvedla tehdy modelka.
Autor: AP
Herečka Lucie Vondráčková se o své bolestné ztrátě svěřila až několik let poté. „Narodila se holčička, která to nedala. Syn Adam se narodil po ní. A já jsem měla hrozný strach, když jsem ho čekala. Bála jsem se, že se stane něco podobného. Vůbec jsem nemohla uvěřit tomu, když se pak narodil, že je to zdravý chlapeček,“ svěřila se moderátorce Adree Antony v podcastu Mámy sobě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Veronika Žilková přišla o syna, když mu bylo pouhých osm měsíců. Byl nemocný a pro herečku samotnou i celou její rodinu to byla velmi zdrcující zpráva. „Narodil se mrtvý, mně se v zásadě ulevilo, lékaři ho ale vzkřísili a to trápení trvalo ještě dalších osm měsíců. Osmkrát byl kříšený, ale měli ho nechat zemřít. Myslím, že tenkrát měla mít poslední slovo příroda. Jenže dnes doktoři zkusí všechno, co jde, musejí. Jenže vlastně ho akorát trápili. A zbytečně. Věděli jsme, že nemá plíce. Nevyvinuly se mu, protože neměl bránici, tedy dělicí stěnu mezi orgány, a jak mu žaludek tlačil na ty plíce, nevyvinuly se. Podobně, jako u Cyrila. Jinak měl všechno zdravé,“ uvedla Veronika ve své knize. Ačkoli se s ní život nemazlil, vždy vše ustála s grácií sobě vlastní.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Herec David Gránský se svěřil, že s manželkou přišli o miminko, když byla jeho žena v počátku těhotenství. Nějaký čas jim trvalo, než byli schopni o svém trápení mluvit. Nyní mají syna Matea a další miminko je na cestě.
Autor: EGGCZSK
Herečka Gabrielle Unionová uvedla, že potratila devětkrát. Opravdu se snažila miminko odnosit, ale bohužel to v jejím případě nebylo možné. Nakonec se přeci jen stala maminkou a má dceru. Tu jí odnosila náhradní matka.
Autor: AP
Zpěvačka Lily Allenová jednou potratila, když se s partnerem o miminko velmi snažila. To ji pochopitelně zasáhla. Nakonec se maminkou stala a uvedla, že byla na potratu celkem pětkrát. Čtyřikrát to ovšem bylo z vlastní vůle, protože další dítě už nechtěla. „Když se to stane a chcete to miminko, je to hrůza. Pak ale jsou situace, kdy prostě víte, že to dítě nechcete. A není nic špatného na tom, když se pro potrat rozhodnete,“ uvedla pro People.
Autor: Profimedia.cz
„Třikrát jsem tu ztrátu zažila. Byla to nesmírná bolest. Neumím to vyjádřit, ale věřím, že mi rozumí každá žena, která si tím také prošla,“ uvedla herečka a zpěvačka Carrie Underwoodová.
Autor: AP
Herečka Gwyneth Paltrowová má dvě děti. Měla ale mít ještě třetí. Bohužel o něj ale přišla. „Přišla jsem o dítě a málem o život. Nastaly komplikace, kvůli kterým jsem skončila v nemocnici a měla jsem namále. Stál nade mnou anděl strážný. Třetí dítě jsem si moc přála, ale zároveň jsem potřebovala být přítomná pro své dvě děti,“ uvedla.
Autor: AP
Zpěvačka Celine Dionová se stala matkou díky umělému oplodnění. Než přišly na svět její zdravé děti, několikrát prodělala potrat. Bylo to několikrát ve velmi rané fázi a dvakrát v době, kdy už vstoupila do druhého trimestru. S manželem tehdy byli z každé ztráty velmi zdrceni.
Autor: Reuters
Manželka herce Aleca Baldwina influencerka Hilaria Baldwinová v roce 2019 potratila dvakrát během sedmi měsíců. A to v dubnu a znovu v listopadu, kdy přišla o miminko ve čtvrtém měsíci těhotenství. Později se jí podařilo miminko odnosit a také měla další dítko díky náhradní matce. Nyní mají s mužem celkem sedm svých biologických dětí. Šest z nich sama odnosila a porodila.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Megan Foxová přišla o miminko, když byla na začátku pátého měsíce těhotenství. Tehdy už věděla, že se jí narodila holčička a po třech synech se těšila, že se dočká dívenky s růžovými šaty, které bude moct kupovat panenky. Ze ztráty byla velmi zdrcená, ale jak uvedla, „dušička“ si k ní našla cestu později. Nakonec totiž na svět přivedla zdravou holčičku, kterou má s raperem Machine Gun Kellym.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Britney Spearsová má dva dospělé syny. Měla ale mít i holčičku, kterou čekala se svým tehdejším partnerem Justinem Timberlakem. Ten se ale tehdy na dítě ještě necítil a údajně ji měl donutit jít na potrat. Dodnes se s tím zpěvačka nesmířila a má kvůli tomu psychické problémy.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Brooke Shieldsová v minulosti uvedla, že nebýt moderní medicíny a umělého oplodnění, nestala by se matkou. Během pokusů o otěhotnění několikrát samovolně potratila a bála se, že se nikdy matkou nestane. „Někdo děti nechce a je to v pořádku, já bych ale nebyla kompletní, pokud bych se matkou nestala,“ svěřila se pro Elle.
Autor: Reuters
Herečka Courteney Coxová několikrát potratila, než se stala maminkou. „Pamatuji si jeden moment, kdy jsem potratila a zrovna jsme točili scénu, jak Rachel rodí. Bylo to naprosto hrozné, muset být v tyhle momenty vtipná,“ uvedla pro NBC Courteney.
Autor: Reuters
Než se zpěvačka Halsey stala maminkou, prodělala samovolný potrat třikrát a jedenkrát jí ho museli vyvolat lékaři, aby zabránili vážným zdravotním komplikacím. „Bylo to těžké. Ale já to nevzdala. Prošla jsem si smutkem a šla dál. Ale nikdy na to nezapomenete. Není to jako odřené koleno,“ svěřila se fanouškům.
Autor: ČTK
„Neměla jsem zrovna dobré období. Rozchody, potraty. Spousta pláče a zoufalství. Ale víte, slunce zase začne svítit. Děkuji za dar. Za mého vymodleného syna,“ sdělila zpěvačka Jessie J.
Autor: AP
Herečka Sharon Stone v roce 2022 veřejně přiznala, že během svého života devětkrát potratila. Otevřeně mluvila o fyzické i emocionální bolesti, kterou jí tyto ztráty způsobily. Zmínila, že pro ženy je stále velmi těžké mluvit o této ztrátě a že se mnoho žen bohužel stále vypořádává s podobnými zážitky v tichosti. Ačkoli se jí nepodařilo otěhotnět, dočkala se tří synů prostřednictvím adopce.
Autor: AP