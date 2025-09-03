náhledy
Podívejte se do naší galerie, kteří fešáci se letos vydali bojovat na zimní olympijské hry. Tito chlapi mají úspěch nejen ve sportu, ale i u žen. Patří mezi ně nejen sportovci ze světa, ale také naši. Třeba David Pastrňák, Jan Zabystřan, Jakub Hroneš, Nicholas Novák a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Třicetiletý americký curler Korey Dropkin už se může radovat ze stříbrné medaile.
Autor: Profimedia.cz
Osmadvacetiletý český reprezentant v alpském lyžování Jan Zabystřan v minulosti uvedl, že kvůli koktání nemohl „balit“ holky. Je to ale fešák a ve sportu válí, takže minimálně o fanynky jistě nebude mít nouzi. „Vnímám se jako usměvavý kluk a extrovert, který se rád baví s lidmi,“ uvedl pro Blesk.cz.
Autor: Leonhard Foeger, Reuters
Jednadvacetiletý americký krasobruslař Ilia Malinin už se pyšní zlatem. Mimo to je i dvojnásobným mistrem světa, trojnásobným vítězem finále Grand Prix, sedminásobným zlatým medailistou z Grand Prix, čtyřnásobným zlatým medailistou ze série Challenger a čtyřnásobným mistrem USA.
Autor: Reuters
Devětadvacetiletý hokejista Connor McDavid z Kanady si vydělá ročně v přepočtu přes dvě stě padesát milionů korun. Navíc je pohledný a ve sportu úspěšný. Pro ženy je skvělou partií a fanynek má zástupy.
Autor: AP
Devětadvacetiletý akrobatický lyžař Nicholas Novák z Česka nemusí mít úsměv od ucha k uchu, aby z něj fanynky šly „do kolen“.
Autor: olympijskytym.cz
Jednatřicetiletý akrobatický lyžař Nick Goepper z USA už v minulosti na olympijských hrách medaile posbíral, necháme se překvapit, jak se mu bude dařit letos.
Autor: Jiří Šimeček/Red Bull Media House
Šestatřicetiletý krasobruslař Evan Bates z USA už se letos pyšní na zimní olympiádě zlatem.
Autor: Reuters
Český šestadvacetiletý krasobruslař Filip Taschler vyrazil na olympiádu s velkým očekáváním.
Autor: Jaroslav Svoboda / MS v krasobruslení 2026
Na zimních olympijských hrách nechybí ani osmadvacetiletý hokejista Filip Hronek z Česka.
Autor: IIHF.com
Dvaatřicetiletý skokan na lyžích Stefan Kraft z Rakouska má pouhých šestapadesát kilo, ale fanynkám to rozhodně nevadí.
Autor: AP
Teprve jednadvacetiletý snowboardista Jakub Hroneš z Česka vyrazil na zimní olympijské hry ukázat, co umí.
Autor: Red Bull Content Pool
Devětadvacetiletý americký útočník Jack Eichel má na Instagramu přes dvě stě tisíc sledujících a jeho sláva stále stoupá.
Autor: AP
Devětadvacetiletý hokejista David Pastrňák z Česka má fanynek požehnaně. Věrný je ale manželce.
Autor: ČOV
Třiatřicetiletý kanadský akrobatický lyžař Mikael Kingsbury pomalu získává na popularitě. Na Instagramu má necelých šedesát tisíc sledujících.
Autor: ČTK
Sedmadvacetiletý americký akrobatický lyžař Alex Hall už na olympijských hrách získal stříbro.
Autor: Profimedia.cz
Jednatřicetiletý americký lyžař Alex Ferreira je známý pro svou veselou povahu, na zimních olympijských hrách se letos ukáže také.
Autor: Profimedia.cz
Osmadvacetiletý německý lyžař Vinzenz Geiger se zimních olympijských her nemohl dočkat.
Autor: Profimedia.cz
Třiatřicetiletý americký lyžař Ryan Cochran-Siegle se také zimních her účastní.
Autor: Profimedia.cz
Dvaadvacetiletý nizozemský rychlobruslař Jenning De Boo má na Instagramu pětašedesát tisíc sledujících. A fanynek opravdu dost.
Autor: Profimedia.cz