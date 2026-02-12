Bodují nejen ve sportu, ale i u žen. Tihle krasavci letos závodí na olympiádě

Autor:
  8:17
Podívejte se do naší galerie, kteří fešáci se letos vydali bojovat na zimní olympijské hry. Tito chlapi mají úspěch nejen ve sportu, ale i u žen. Patří mezi ně nejen sportovci ze světa, ale také naši. Třeba David Pastrňák, Jan Zabystřan, Jakub Hroneš, Nicholas Novák a další.
Sportovci, kteří září na zimní olympiádě nejen díky sportovním výkonům. Americký curler Korey Dropkin Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně. Vítěz finále Grand Prix mezi muži Ilia Malinin Connor McDavid na kempu kanadské hokejové reprezentace. Nicholas Novák Šanci stát se nástupníkem Otto Beraruera dostal Nick Goepper. Český sdruženář Jiří Konvalinka. Madison Chocková a Evan Bates na mediálním setkání amerických olympioniků v New... Český krasobruslař Filip Taschler Italský curler Amos Mosaner v akci. Filip Hronek

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Témata: olympijské hry

Nejčtenější

Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...

Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Slavní příbuzní

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...

Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili

Slavní, kteří randili nebo si rovnou vzali příbuzné.

Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

Žena poráží muže v páce, tělo má samý sval. Za jejím úspěchem je hlavně dřina

Žena má tolik síly, že přemůže i muže, co vypadají jako hora svalů.

Američanka Sarah Bäckmanová má skvělou fyzičku a svaly, které by jí mohl závidět leckterý kulturista. Její síla je ohromující a s přehledem porazí v páce i ty největší přeborníky. Nic ale není jen...

13. února 2026  8:19

Přání k Valentýnu bez klišé. Věty a citáty, které řeknou víc než dárky

ilustrační snímek

Říct „mám tě rád“ nic nestojí. Přesto na to lidé často zapomínají. I když by vyznání lásky nemělo být na povel, svátek sv. Valentýna je výjimka. Připomíná nám, že je v našem životě možná člověk,...

13. února 2026

Na hory jedině stylově. Vládne černobílá, v čem vyrazíte na svah vy?

Ačkoli se do módního světa vrací bokové kalhoty, v případě oteplováků nebo...

Asi není třeba připomínat, že oblečení na hory by mělo být hlavně funkční a teplé. Na druhou stranu ani v horském outfitu nemusíte ztrácet glanc a eleganci. Černá letos vede na celé čáře!

13. února 2026

Bolí vás celé tělo a nikdo vám nevěří? Možná trpíte fibromyalgií

Ilustrační fotografie

Bolí vás svaly i klouby, jste neustále unavení a ani v noci si neodpočinete? Přidává se k tomu zapomínání, problém se soustředěním, citlivost na chlad, hluk nebo dotek? Možná trpíte fibromyalgií.

13. února 2026

Býky omámí vášně, Lvy romantika. Valentýnský horoskop pro každé znamení

Ilustrační snímek

Letos na Valentýna se na nebi sejde z hlediska lásky poměrně nesourodá parta. Ve vztazích to může být trochu výbušné, zejména pokud s námi ten druhý nechce držet krok. Planeta lásky Venuše bude v...

13. února 2026

Buďte svůdná, slaví se Valentýn. V těchto kouscích zaručeně okouzlíte

Sexy spodní prádlo

Valentýn je ideální chvílí zazářit a obléknout si odvahu, ženskost i špetku hravosti. Správný outfit podtrhne vaši osobnost, probudí smysly a promění večer v nezapomenutelný zážitek.

13. února 2026

KVÍZ: Černá kočka, pátek třináctého i střepy. Víte, co vám může přinést smůlu?

Ilustrační snímek

Pověry jsou s námi celá staletí. A další generace jim zřejmě budou věřit stejně jako my. Víte, co přináší smůlu a jak se vyhnout neštěstí? Vyzkoušejte si náš zábavný kvíz.

vydáno 13. února 2026

Dětství mezi Českem a Itálií bylo jako cukr a bič. Zuzana Gamboa o trémě i špagetách

Premium
Zuzana Gamboa

Zpívá, tančí, moderuje – a to hned v několika jazycích. Na první dobrou by vás to vlastně vůbec nemuselo zarazit. Nehádali byste ale, že Zuzana Gamboa má moravské kořeny. V žilách jí koluje i kus...

12. února 2026

Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala

Od narození žena nemůže mrkat.

Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...

12. února 2026  12:07

Bodují nejen ve sportu, ale i u žen. Tihle krasavci letos závodí na olympiádě

Sportovci, kteří září na zimní olympiádě nejen díky sportovním výkonům.

Podívejte se do naší galerie, kteří fešáci se letos vydali bojovat na zimní olympijské hry. Tito chlapi mají úspěch nejen ve sportu, ale i u žen. Patří mezi ně nejen sportovci ze světa, ale také...

12. února 2026  8:17

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Nádech, výdech, vzpomínka. Co se v těle děje, když vám něco voní

Vůně dokáže proměnit atmosféru celého domova během několika minut.

Tipnete si, kolik vůní jsme zhruba schopni rozeznat? Člověk prý umí rozlišit i miliony vůní a ženy mají až o dvacet procent jemnější čich než muži.

12. února 2026

Protahujete se správně? Vědci vyvrátili sedm mýtů o strečinku

ilustrační snímek

Protahování je neodmyslitelnou součástí tréninku – ať už vyrážíte do posilovny, nebo třeba běhat. Jenže je opředené spoustu pověr a nejasností. Je lepší strečink před cvičením, nebo po něm? Opravdu...

12. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.