Bodují nejen ve sportu, ale i u žen. Tihle krasavci letos závodí na olympiádě
Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...
Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí
Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...
Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali
Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...
Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili
Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....
Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě
Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...
Žena poráží muže v páce, tělo má samý sval. Za jejím úspěchem je hlavně dřina
Američanka Sarah Bäckmanová má skvělou fyzičku a svaly, které by jí mohl závidět leckterý kulturista. Její síla je ohromující a s přehledem porazí v páce i ty největší přeborníky. Nic ale není jen...
Přání k Valentýnu bez klišé. Věty a citáty, které řeknou víc než dárky
Říct „mám tě rád“ nic nestojí. Přesto na to lidé často zapomínají. I když by vyznání lásky nemělo být na povel, svátek sv. Valentýna je výjimka. Připomíná nám, že je v našem životě možná člověk,...
Na hory jedině stylově. Vládne černobílá, v čem vyrazíte na svah vy?
Asi není třeba připomínat, že oblečení na hory by mělo být hlavně funkční a teplé. Na druhou stranu ani v horském outfitu nemusíte ztrácet glanc a eleganci. Černá letos vede na celé čáře!
Bolí vás celé tělo a nikdo vám nevěří? Možná trpíte fibromyalgií
Bolí vás svaly i klouby, jste neustále unavení a ani v noci si neodpočinete? Přidává se k tomu zapomínání, problém se soustředěním, citlivost na chlad, hluk nebo dotek? Možná trpíte fibromyalgií.
Býky omámí vášně, Lvy romantika. Valentýnský horoskop pro každé znamení
Letos na Valentýna se na nebi sejde z hlediska lásky poměrně nesourodá parta. Ve vztazích to může být trochu výbušné, zejména pokud s námi ten druhý nechce držet krok. Planeta lásky Venuše bude v...
Buďte svůdná, slaví se Valentýn. V těchto kouscích zaručeně okouzlíte
Valentýn je ideální chvílí zazářit a obléknout si odvahu, ženskost i špetku hravosti. Správný outfit podtrhne vaši osobnost, probudí smysly a promění večer v nezapomenutelný zážitek.
KVÍZ: Černá kočka, pátek třináctého i střepy. Víte, co vám může přinést smůlu?
Pověry jsou s námi celá staletí. A další generace jim zřejmě budou věřit stejně jako my. Víte, co přináší smůlu a jak se vyhnout neštěstí? Vyzkoušejte si náš zábavný kvíz.
Dětství mezi Českem a Itálií bylo jako cukr a bič. Zuzana Gamboa o trémě i špagetách
Zpívá, tančí, moderuje – a to hned v několika jazycích. Na první dobrou by vás to vlastně vůbec nemuselo zarazit. Nehádali byste ale, že Zuzana Gamboa má moravské kořeny. V žilách jí koluje i kus...
Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala
Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...
Podívejte se do naší galerie, kteří fešáci se letos vydali bojovat na zimní olympijské hry. Tito chlapi mají úspěch nejen ve sportu, ale i u žen. Patří mezi ně nejen sportovci ze světa, ale také...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Nádech, výdech, vzpomínka. Co se v těle děje, když vám něco voní
Tipnete si, kolik vůní jsme zhruba schopni rozeznat? Člověk prý umí rozlišit i miliony vůní a ženy mají až o dvacet procent jemnější čich než muži.
Protahujete se správně? Vědci vyvrátili sedm mýtů o strečinku
Protahování je neodmyslitelnou součástí tréninku – ať už vyrážíte do posilovny, nebo třeba běhat. Jenže je opředené spoustu pověr a nejasností. Je lepší strečink před cvičením, nebo po něm? Opravdu...