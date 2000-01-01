náhledy
Na zimní olympiádu se letos společně vydalo nejméně šestnáct sportovních párů. Někteří soutěžili jako partneři, a někteří dokonce jako soupeři. Kromě toho tam jsou i tací, co mají za partnera VIP osobnost. Podívejte se do naší galerie na slavné a úspěšné dvojice, o kterých je řeč.
Autor: koláž iDNES.cz
Americký profesionální snowboardista Shaun White je ve vztahu s hollywoodskou herečkou Ninou Dobrevovou. Dva zdánlivě neslučitelné světy se v tomto případě daly dohromady a skvěle jim to klape.
Autor: Profimedia.cz
Slavným párem jsou i snowboardistka Eva Adamczyková a její manžel, herec Marek Adamczyk.
Autor: Jan Handrejch / Právo, Profimedia.cz
Hokejista Bret Hedican je ve vztahu s bývalou modelkou a krasobruslařkou Kristi Jamaguči.
Autor: Profimedia.cz
Australský snowboardista Scotty James si vzal dceru kanadského miliardáře, hvězdu Chloe Strollovou.
Autor: Profimedia.cz
Americký hokejista Ryan Miller je ve vztahu s americkou herečkou Noureen DeWulfovou.
Autor: Profimedia.cz
Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová je ve vztahu s influencerem Jakem Paulem.
Autor: Instagram @juttaleerdam
Aleksander Aamodt Kilde, reprezentující Norsko, a Mikaela Shiffrinová, reprezentující USA, se poprvé setkali na Světovém poháru v alpském lyžování v Chile, ale až o několik let později, v roce 2021, se dali dohromady. V dubnu 2024 pak svůj vztah posunuli na další úroveň zasnoubením.
Autor: Michael Madrid / Imagn Images, Reuters
Madison Chocková a Evan Bates tvoří krasobruslařský pár od roku 2011, ačkoli až v roce 2017 se jejich vztah stal romantickým. Pár se vzal v červnu 2024 a nyní si užívají své čtvrté společné olympijské hry.
Autor: AP
Lotyšští sáňkaři Elīna Ieva Bota a Mārtiņš Bots oba reprezentovali Lotyšsko na zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu a po svatbě v roce 2024 se nyní poprvé zúčastní olympijských her jako manželé.
Autor: Profimedia.cz
Sean Hollander je americký sáňkař, který se účastní své druhé olympiády, zatímco jeho snoubenka Paige Jonesová poprvé reprezentuje tým USA ve skoku na lyžích. Dvojice se poprvé setkala v Lake Placid v roce 2023 a později se zasnoubila v květnu 2025.
Autor: Profimedia.cz
Italští krasobruslaři Charlène Guignardová a Marco Fabbri míří do svých čtvrtých (a podle všeho posledních) olympijských her společně, přičemž od roku 2009 tvoří dvojici – na ledě i mimo něj.
Autor: Profimedia.cz
Emily Fischnallerová z USA a Dominik Fischnaller z Itálie – olympijští sáňkaři, kteří tvořili pár už od puberty, se konečně vzali v květnu 2025 a nyní jsou na dalších společných olympijských hrách.
Autor: ČTK
Bobisté amerického týmu Kaysha Love a Hunter Powell začínali svou kariéru jako hvězdy atletiky na Nevadské univerzitě, ale poté, co Kaysha v roce 2022 změnila směr, přesvědčila Huntera, aby tento sport o dva roky později vyzkoušel. V červenci 2025 se zasnoubili a nyní se jako snoubenci vydávají na svou první společnou olympiádu.
Autor: Profimedia.cz
Hokejistky Marie-Philip Poulinová a Laura Stace se vzaly v roce 2024. Toto je jejich první zimní olympiáda po svatbě.
Autor: Profimedia.cz
Američtí paralympijští lyžaři Aaron Pike a Oksana Mastersová si poprvé padli do oka na paralympiádě v Soči v roce 2014 a v roce 2022 se zasnoubili. Jejich další dobrodružství je společná účast na zimní paralympiádě v Miláně v roce 2026.
Autor: Profimedia.cz
Snowboardový pár Red Gerard a Hailey Langlandová, kteří jsou členy týmu USA, spolu začali chodit týdny před svým debutem na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018. Osm let na to jsou stále skvělá dvojka.
Autor: Profimedia.cz
Nicole Silveira, reprezentující Brazílii a Kim Meylemansová, reprezentující Belgii, letos obě bojují o zlato ve skeletonu. Dvojice se poprvé setkala na mistrovství světa a předtím spolu soutěžily na zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu. V roce 2025 se vzaly.
Autor: ČTK
Hvězdy amerického hokejového týmu Brittany Bowe a Hilary Knightová si daly první rande hned na zimních olympijských hrách v roce 2022. A nyní jsou spolu na zimní olympiádě v roce 2026.
Autor: Instagram @brittanybowe
Kanadský curlingový pár Jocelyn Petermanová a Brett Gallant se poprvé potkali v roce 2016 a netrvalo dlouho a dali se dohromady. Poté, co se v červnu 2022 vzali (a v následujícím roce přivítali syna), míří dvojice na své druhé olympijské hry jako pár – což bude jejich první společná soutěž jako duo na olympijském pódiu.
Autor: ČTK
Mezi těmito hokejovými hvězdami panuje pořádná rivalita. Ronja Savolainenová, dvojnásobná bronzová medailistka, hraje za Finsko, zatímco Anna Kjellbinová bude mít svůj olympijský debut za Švédsko – ale to jim rozhodně nezabránilo v tom, aby se v roce 2024 zasnoubily.
Autor: Profimedia.cz
Lyžaři Ashley Caldwellová a Justin Schoenefeld se poprvé setkali po olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018 a rychle si padli do oka. Spolu s Christopherem Lillisem dvojice získala zlato při olympijském debutu v akrobatických skocích smíšených týmů a zhruba před rokem se vzali na vrcholu hory v Park City v Utahu.
Autor: Profimedia.cz
Norští olympijští curleři Magnus Nedregotten a Kristin Skaslienová jsou spolu od roku 2011 a od roku 2012 soutěží ve smíšené čtyřhře. Od té doby si společně odvezli domů dvě olympijské medaile a i po sedmi letech manželství jsou stále „dream team“.
Autor: ČTK