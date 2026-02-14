|
Herečky, influenceři, kolegové. Tito slavní drží palce své lásce na olympiádě
Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí
Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...
Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali
Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...
Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili
Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....
Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě
Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...
Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala
Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...
Číst si patnáct minut je dnes příliš. Jak se stalo, že máme problém s delšími texty
Nekoukej pořád do toho mobilu, vezmi si radši knihu. To já v tvém věku četla Jiráska... Děti ztrácejí schopnost číst dlouhé texty a dospělí je za to kritizují. Realita je však taková, že věnovat se...
Manželé každých pět let opakují svatební obřad, už ho slaví i s dětmi
Manželé Frantzcie a Fednel Wagnacovi z New Yorku jsou spolu už sedmadvacet let. A přesto tvrdí, že jsou zamilovaní stejně jako na počátku vztahu. Lásku si prý zpestřují svatbou, kterou opakují...
Matrace pro děti a teenagery: V čem se liší výběr od dospělých?
Děti tráví spánkem mnohem více času než dospělí, a právě během noci jejich tělo odvádí největší kus práce – vylučuje se růstový hormon a vyvíjí se kostra i centrální nervová soustava. Přesto rodiče...
A teď šup do pelechu! Na spaní potřebujete především pohodlí
Praktický a pohodlný: přesně tak by měl vypadat noční úbor určený na toto roční období. Usínejte s dobrým pocitem a v absolutním pohodlí, o teple ani nemluvě, zkrátka v tom nejlepším úboru na spaní.
Horoskop pro každé znamení na 8. týden roku 2026
Únor zdatně pádí! Jak se nám bude dařit v dalším pracovním týdnu podle hvězd? Býci, jestli pracujete na postupu v zaměstnání, budete úspěšní. Nezanedbávejte ale ani koníčky. Štíři, vy budete mít na...
Na zimní olympiádu se letos společně vydalo nejméně šestnáct sportovních párů. Někteří soutěžili jako partneři, a někteří dokonce jako soupeři. Kromě toho tam jsou i tací, co mají za partnera VIP...
Probiotika a prebiotika: Jaký je rozdíl a proč fungují nejlépe společně?
O probiotikách i prebiotikách se mluví často, rozdíl mezi nimi ale bývá nejasný. Přitom je jejich role v těle odlišná. K čemu slouží a proč dávají smysl hlavně společně?
KVÍZ: Znáte romantické dvojice z knížek, filmů a seriálů? Vyhrajte jednu z 20 valentýnských cen
Zakázané, dramatické, s tragickým koncem, ale i dojemné, humorné nebo plné naděje. Takové jsou lásky fiktivních párů z literatury a popkultury, na které jsme si posvítili ve valentýnském kvízu. Znáte...
U konce s dechem. Plicní hypertenze bývá zaměňována s horší kondicí, varuje lékař
Špatně se vám dýchá i při běžném pohybu, trápí vás suchý kašel a býváte unavení? Na vině může být vysoký tlak v plicích. Takzvanou plicní hypertenzí trpí v Česku tisíce lidí. Každý pacient, který má...
Manželé mají dvanáct dětí a chtějí další. Čtyřikrát přirozeně počali dvojčata
Mít dvanáct dětí není žádná legrace, rodina z USA má ale vše tak skvěle zorganizované, že nenaráží na žádné problémy. Starší děti pomáhají mladším sourozencům a všichni dohromady dokonce pracují na...
Prodej bytu 2+kk 35 m2
Veverkova, Hradec Králové - Pražské Předměstí
4 490 000 Kč
Žena poráží muže v páce, tělo má samý sval. Za jejím úspěchem je hlavně dřina
Američanka Sarah Bäckmanová má skvělou fyzičku a svaly, které by jí mohl závidět leckterý kulturista. Její síla je ohromující a s přehledem porazí v páce i ty největší přeborníky. Nic ale není jen...
Víkendové pečení se SweetBurg: Recepty na masopustní koblihy a koblížky
Druhý díl mého seriálu věnuji masopustu a všemu, co k němu patří – hlavně smaženým koblihám. A tak vám servíruji dva recepty: poctivé koblihy plněné vanilkovým pudinkem a super rychlé koblížky hotové...