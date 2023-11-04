náhledy
Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních sítích. Patří sem VIP sportovkyně jako Ester Ledecká, Mikaela Shiffrinová, Eva Adamczyková a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Ester Ledecká je česká snowboardistka a alpská lyžařka, několikanásobná olympijská vítězka a mistryně světa. A na zimních olympijských hrách nebude chybět. Na její úsměv nelze zapomenout stejně tak jako na její výkon v roce 2018, kdy získala zlato ve superobřím slalomu na lyžích. „Nerozumím tomu. Tu jízdu jsem si strašně užila a hrozně mě to bavilo, ten výsledek je úžasný,“ uvedla tehdy. Vybojovala zlato na lyžích v superobřím slalomu a před Rakušankou Veithovou zvítězila o pouhou jednu setinu sekundy. Jen o pár dní později triumfovala ve zcela odlišné disciplíně a vyhrála paralelní slalom ve snowboardingu, čímž vstoupila do historie, kdy jako první žena v historii zvítězila ve dvou odlišných disciplínách.
Autor: olympijskytym.cz
Marie-Philip Poulinová je kanadská hokejová útočnice, hráčka týmu Victoire de Montréal, dlouholetá kapitánka kanadské reprezentace a jedna z nejlepších hokejistek historie. I tato úspěšná kráska bude na zimních olympijských hrách.
Autor: Profimedia.cz
Také Američanka Hannah Bilka je profesionální hokejistka. Je vždy v dobré náladě, k hokeji má pozitivní přístup a úsměv od ucha k uchu. I tato hnědovláska se na zimní olympijské hry chystá.
Autor: Profimedia.cz
Česká běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková je velmi půvabná. Její popularita stále stoupá, na Instagramu má už přes jedenáct tisíc sledujících, kteří jí drží pěsti ve sportu, ale zároveň obdivují i její krásu. Na zimních olympijských hrách rozhodně nebude chybět.
Autor: Barbora Reichová/SLČR
Zlatá medailistka Erin Jacksonová ze Spojených států během medailového ceremoniálu v rychlobruslení žen na 500 metrů na ZOH v Pekingu 2022. Tato „čokoládová“ kráska nebude chybět ani na letošních zimních olympijských hrách.
Autor: AP
Elana Meyers Taylorová je americká olympijská bobistka a mistryně světa, která soutěží od roku 2007. Na Instagramu je velmi aktivní a její fanouškovská základna se stále zvyšuje. Letos hodlá zazářit na zimních olympijských hrách.
Autor: Profimedia.cz
Krásná Veronika Jenčová je česká reprezentantka ve skoku na lyžích a členka ASC Dukla. Také se představí na letošních zimních olympijských hrách.
Autor: olympijskytym.cz
Svůj půvab i skvělé výkony ukazuje i britská snowboardistka Mia Brookesová, která vyhrála soutěž ve slopestyle na mistrovství světa ve freestyle v roce 2023. Získala také dvě zlaté medaile ve slopestyle na zimních X Games. A samozřejmě na zimních olympijských hrách nebude chybět.
Autor: Profimedia.cz
Mikaela Shiffrinová je úspěšná americká lyžařka, která je velkou „sympaťandou“ s nakažlivým úsměvem a na letošních olympijských zimních hrách rozhodně nebude chybět.
Autor: AP
Česká kráska Kateřina Janatová je reprezentantkou v běhu na lyžích. A i tuto blonďatou sportovkyni na zimních olympijských hrách uvidíme.
Autor: Český olympijský výbor
Japonská krasobruslařka Kaori Sakamoto na letošních zimních olympijských hrách světu ukáže, jak jí to jde na ledové ploše.
Autor: Profimedia.cz
Na zimních olympijských hrách se objeví i Lindesy Vonnová. Ačkoli se lyžařka zranila před několika dny na závodech Světového poháru a zpočátku to s ní nevypadalo dobře, stejně se rozhodla se her účastnit.
Autor: Denis Balibouse, Reuters
Půvabná česká sportovkyně Laura Záveská je talentovaná snowboardistka a juniorská mistryně světa ve slopestylu a na zimních olympijských hrách ji uvidíme také.
Autor: olympijskytym.cz
Sympatická Chevonne Forganová je americkou sáňkařkou a na zimních olympijských hrách to hodlá pořádně rozjet.
Autor: ČTK
Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová dorazila na zimní hry do Milána dokonce soukromým letadlem s olympijskou tématikou. Půvabná blondýnka má spoustu fanoušků a co se týče sportovního výkonu si věří. Tak uvidíme, jak nakonec pohledná sportovkyně zaválí.
Autor: Instagram @juttaleerdam
Na zimní olympijské hry vyrazí i půvabná česká curlerka Julie Zelingrová.
Autor: olympijskytym.cz
Velká „sympaťanda“ Kendall Coyne Schofieldová je americkou hokejovou hvězdou a na zimních hrách nebude chybět. Na Instagramu má velkou podporu fanoušků, sleduje ji téměř sedmdesát tisíc lidí.
Autor: ČTK
Americká snowboardistka Chloe Kimová miluje nejen sport, ale i módu. A na zimních hrách nebude chybět. Kromě sportovního oblečení už chystá i mnoho společenštějších outfitů, takže se její fanoušci mají opravdu na co těšit.
Autor: AP
Půvabná Češka Jessica Jislová vyrazí na hry do Milána zkusit štěstí v biatlonu.
Autor: olympijskytym.cz
Čínská akrobatická lyžařka Eileen Gu vyrazí do Milána nikoli kvůli módě, jako tomu bylo v minulosti. Tentokrát se těší na zimní olympijské hry, kde předvede svůj sportovní výkon.
Autor: Profimedia.cz
Sympatická Sophia Kirkby je americkou sáňkařkou a na zimních hrách v Miláně nebude chybět.
Autor: ČTK
A samozřejmě nebude chybět ani naše česká hvězda snowboardu půvabná Eva Adamczyková.
Autor: Sportfilm Liberec