|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách
KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách
Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...
Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru
„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...
Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...
Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování
Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...
Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách
Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...
Styděla se za ni vlastní dcera, tak žena radikálně zhubla
Jednačtyřicetiletá Bethany Wraggová vážila sto tři kilo, když zažila nejvíce ponižující okamžik ve svém životě. Tehdy jí vlastní dcera řekla, že se za ni stydí. „Byla jsem nejtlustší maminkou....
Výhodné nákupy, podcast, osobnosti i charita. Magazín Ona Dnes je s vámi 20 let
Před dvaceti lety přišla na svět pondělní příloha deníku MF DNES Ona Dnes a s ní také internetová stránka Ona, která je dnes jako magazín součástí zpravodajského portálu iDNES.cz. Pojďte si s námi...
Oblékněte se do vroubků. Manšestr vás zahřeje a je navíc trendy
Vroubky úzké či široké, tkanina příjemná na dotek, s jemným vlasem, prodyšná, trvanlivá pevná, teplá – to je manšestr. Máte doma aspoň jeden manšestrový kousek? Teď je totiž trendy!
Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči
Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.
Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím
Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...
Hudba nás doprovází všude, poté máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka
Dokáže nás rozveselit, nabít energií, ale také utlumit a stáhnout do smutku. Často může za naši rychlou jízdu v autě a občas také za podrážděné reakce do okolí. Jaký vliv má na nás hudba? A pro koho...
Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...
Třes rukou při trémě nezastavujte, spíš ho podpořte. Expert o úzkosti a jak jí čelit
Úzkostní byli i naši předkové. Úzkost nás odjakživa varuje před neznámým nebezpečím. Dokonce by se dalo říct, že je první, co na světě zažíváme, než nás přiloží mamince k prsu, vysvětluje terapeut...
Od šikany k úspěchu. Lidé už nás neberou jako striptérky, říká mistryně v pole dance
Tanci se Růžena Kunstýřová věnuje od dětství, k pole dance se však dostala až v dospělosti, a to víceméně náhodou. Díky cílevědomosti a píli dnes sbírá ceny ze světových soutěží a má další ambice. V...
Pafko: Když mě lákali do Senátu, říkali, ani chodit tam nebudete muset
Známý chirurg a bývalý primář v rozhovoru pro Rozstřel komentuje současnou politickou kulturu, vzpomíná na léčení Václava Havla a vyjadřuje se také ke korupčním kauzám v nemocnicích. Profesor Pavel...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách
Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...
10 let života navíc? Zdravé spaní ovlivňuje naši kondici více, než si myslíme
Přestože v posteli strávíme třetinu života, často výběru matrace věnujeme méně pozornosti než volbě nového telefonu. Přitom kvalitní zdravé spaní dokáže prokazatelně prodloužit život a zlepšit jeho...