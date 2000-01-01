náhledy
Narodila se v Rusku, vyrůstala v Německu a nyní si podmanila New York. Influencerka Xenia Adontsová je skutečnou hvězdou, která na Instagramu ukazuje realitu všedních dní i svou přirozenou krásu a dokonalé tělo, které ale nemá zadarmo. Podívejte se do naší galerie na její inspirativní outfity.
Autor: koláž iDNES.cz
Už v roce 2010 zapsala do povědomí lidí jako blond kráska, která se nebojí ukázat světu, že její vášeň pro módu není jen tak ledajaká. „Rozhodla jsem se experimentovat a bát sama sebou. Miluji trendy, ale miluji hlavně svou osobnost. Chci ukázat lidem, že být sám sebou je v pořádku,“ uvedla na Instagramu kráska.
Autor: Profimedia.cz
Xenia miluje trendy devadesátých let, které nosila už dávno předtím, než začaly být opět v kurzu. „V módě už toho bylo tolik. Nemusíte nosit zrovna to, co je podle zbytku světa na vrcholu. Vyzobejte si z každé doby a stylu něco,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Každý outfit, který sestaví, oživuje výraznými barvami, vzory, rozmanitými texturami a obrovskou dávkou energie. Jednoduše řečeno – díky ní je móda vzrušující. A nezapomíná na doplňky.
Autor: Profimedia.cz
Tato Čtyřiatřicetiletá kráska založila v listopadu 2019 vlastní značku Attire the Studio, která si zakládá na transparentnosti, udržitelnosti a autenticitě. Není divu, že její modely jsou elegantní, jedinečné a mají osobitý, odvážný styl.
Autor: Profimedia.cz
To nejlepší na její značce však spočívá v důrazu na udržitelnost oblečení a na to, aby i samotný výrobní proces byl šetrný k životnímu prostředí. Materiály použité v jejích kolekcích pocházejí z Portugalska a Itálie, jsou stoprocentně přírodní a neobsahují žádné toxické látky.
Autor: Profimedia.cz
Značka Attire the Studio se zcela obejde bez plastů – od samotného oblečení až po obaly jednotlivých výrobků. Nezapomíná ani na plavky a bikiny, které ráda obléká v jejím tolik milovaném Řecku, kam pravidelně létá na dovolenou.
Autor: Profimedia.cz
Není divu, že se v roce 2021 – ve věku pouhých třiceti let – dostala do evropského žebříčku Forbes „30 pod 30“ v kategorii maloobchodu a e-commerce.
Autor: Profimedia.cz
Už sedm let si udržuje početnou základnu sledujících na Instagramu a v poslední době získala velkou popularitu i na TikToku díky svým propracovaným videím s outfity dne (tzv. OOTD), která nás pokaždé ohromí.
Autor: Profimedia.cz
Žije barvami, což je něco, co v neutrálním světě dnešních největších influencerů vídáme jen zřídka.
Autor: Profimedia.cz
Za značkovými kabelkami, šatníkem plným kousků od Chanel či Prady a jejím vytříbeným pařížským bytem se skrývá autentická a osobitá dívka, která s nadšením inspiruje mladé ženy po celém světě.
Autor: Profimedia.cz
„Tvrdě jsem makala, abych byla tam, kde jsem teď. Dřela jsem a vyplatilo se mi to. Jestli si jdete za svým snem a cítíte, že jste se zasekli a už nemáte sílu jít dál, neklesejte na mysli. Věci se začnou hýbat dopředu,“ povzbuzovala své fanoušky.
Autor: Profimedia.cz
I Xenia se setkala s odmítnutím, opovržením a odsouzením. I přes tyto životní karamboly se ale přenesla a je z ní módní ikona.
Autor: Profimedia.cz
Ve světě modelingu je od třinácti let. Módu milovala už od mala. „Byla jsem prototyp holčičky, která chodí tajně do skříně mámy,“ říká.
Autor: Profimedia.cz
Kombinuje známé světové značky i vlastní výrobky a snaží se vytvořit outfit, který je vhodný pro každou ženu na každodenní nošení.
Autor: Profimedia.cz
Xenia se ničeho nebojí a nezastaví ji ani nemístné komentáře módních guru, podle kterých mnohdy přestřelí.
Autor: Profimedia.cz
Má krásné tělo a vděčí za něj hlavně dřině v posilovně a pravidelnému běhu. Ten je pro ni zároveň skvělým způsobem, jak si vyčistit hlavu.
Autor: Profimedia.cz
Xenia v jednom ze svých kostýmků. Inspiraci hledala ve slavném outfitu, který před desítkami let vynesla samotná Madonna.
Autor: Profimedia.cz
„Chcete proniknout do světa módy? Jděte si za tím a nenechte se odradit,“ vzkazuje.
Autor: Profimedia.cz