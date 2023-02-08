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Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu. Podívejte se do naší galerie, o jaké ženy se jedná. Jsou to instagramové hvězdy, na které se nedá zapomenout.
Autor: kolážb iDNES.cz
Tara Jayne McConachy je australská influencerka známá jako „plastická Barbie“, která je extrémním příkladem závislosti na plastikách a je proslulá masivními prsními implantáty. Svou kariéru postavila výhradně na svém vylepšeném vzhledu.
Autor: Profimedia.cz
Lacey Wildd je známá z amerických reality show. Živí se jako influencerka, která podstoupila desítky plastických operací s cílem stát se živoucí Barbie. Otevřeně mluví o tom, že extrémní velikost implantátů je jejím hlavním marketingovým nástrojem.
Autor: Profimedia.cz
Chelsea Charmsová si nechala před lety provést unikátní operaci, díky níž její ňadra rostou o kousek každý měsíc. Pyšní se obřími ňadry, se kterými není schopna dělat běžné denní činnosti. Přesto odmítá na svém těle cokoli radikálně měnit a ňadra miluje.
Autor: Profimedia.cz
Paige Britis je britská influencerka, která otevřeně sdílí detaily o svých četných plastických operacích. Přiznala, že jen za úpravu a extrémní zvětšení poprsí utratila v přepočtu přes milion korun, což z ní udělalo sledovanou celebritu na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá modelka Katie Price mnohokrát přiznala, že je na proměnách vzhledu závislá a pociťuje abstinenční příznaky, když nemá domluvenou na každý den schůzku alespoň v salonu na úpravu nehtů. Na svém proměněném vzhledu postavila kariéru.
Autor: Profimedia.cz
Jessy Bunny je německá influencerka, která sama sebe hrdě označuje za členku „bimbo komunity“. Proslavila se tím, že v mladém věku podstoupila sérii operací, čímž dosáhla na prsní implantáty o objemu přes 1300 cc, což z ní udělalo jednu z žen s největším umělým poprsím v Evropě. Kariéru staví výhradně na plnění své vizuální fantazie o „živé plastické panence“.
Autor: Profimedia.cz
Brazilská modelka žijící v Americe Sheyla Hershey držela roky světový rekord ve velikosti poprsí. Z neustálého zvětšování se jí ale stala doslova posedlost, která ji málem stála život. Infekce po operaci ji upoutala na lůžko na několik týdnů. Přesto se své závislosti nevzdala a dál si plní sny v oblasti plastické chirurgie.
Autor: Profimedia.cz
Foxy Menagerie Verre má obří silikonová ňadra a ráda by měla i obří zadek. Chce, aby její postava byla souměrná.
Autor: Profimedia.cz
Jako majitelka největších umělých ňader na světe je v Guinnessově knize rekordů zapsaná floridská rodačka, která si říká Maxi Mounds. Poprsí modelky, striptérky a příležitostné pornoherečky má velikost 36JJ. V minulosti si do nich nechala implantovat i polypropylenová vlákna, která růst ještě povzbuzují; jde o metodu, kterou už z bezpečnostních důvodů ve Spojených státech zakázali.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Martina Big má nejen obří silikonová ňadra. Navíc dělá vše pro to, aby měla tmavou pleť a vypadala jako ženy pocházející z Afriky.
Autor: Profimedia.cz
Dvaatřicetiletá Amanda Nicole z Los Angeles se živí jako modelka a je samozvanou dvojnicí herečky Scarlett Johanssonové. Má za sebou řadu plastik a nechala si kromě prsou vylepšit i pozadí. Silikonový implantát se však po nedodržení pooperačního klidu začal sunout ven, následovala další operace. „Nic mě neodradí od toho, abych vypadala tak, jak chci,“ vzkázala fanouškům na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Candy Charmsová na svém vzhledu kompletně postavila svou kariéru. Nejprve se živila jako modelka, později i jako herečka z filmů pro dospělé. A i přes několik komplikací po plastikách si dále plánuje zákroky, které podle ní vylepšují její vzhled.
Autor: Profimedia.cz
Třiačtyřicetiletá modelka Mayra Hillsová z Německa má tak obří poprsí, že sotva chodí, natož aby například vyrazila běhat. I přesto však touží po ještě větším poprsí. Ačkoli lékaři už ji operovat odmítají, věří, že někde na světě najde chirurga, který jejímu přání vyhoví.
Autor: Instagram/ behsine
Allegra Cole je americká glamour modelka, internetová celebrita a podnikatelka, která se celosvětově proslavila svou extrémní vizuální proměnou a právě obřími prsními implantáty.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda reality show Celebrity Big Brother Chloe Khanová. Dříve se živila jako prostitutka, později se z ní stala modelka a nakonec zakotvila i u filmů pro dospělé. Jejím hlavním cílem je vypadat co nejlépe a zvolila si k tomuto cíli právě plastické operace.
Autor: Profimedia.cz
Pixee Foxová ze Švédska má za sebou dvacet plastických operací, které ji stály v přepočtu zhruba 3 miliony korun. A zatímco ještě nedávno tvrdila, že jsou plastiky skvělé a má díky nim kvalitnější život, přiznává, že v jedné oblasti dost strádá. Přišla prý o sexuální život a je kvůli tomu nešťastná.
Autor: Profimedia.cz
Victoria Wild je mezinárodní glamour modelka a influencerka pocházející z Lotyšska, která se celosvětově proslavila svými extrémními plastickými operacemi s cílem vypadat jako „živá sexbomba“ či lidská panenka Barbie.
Autor: Profimedia.cz
Maddison Fox je britská glamour a plus-size modelka, influencerka a streamerka. Známou se stala především skrze sociální sítě, platformy pro dospělé a živé vysílání. Vždy dbala na to, aby na sebe upozornila.
Autor: Instagram/ MaddisonFox
Anakaliyah Mooi je americká modelka, influencerka a internetová tvůrkyně z Floridy, která proslula svou rozsáhlou přeměnou vzhledu a extrémními plastickými operacemi.
Autor: Profimedia.cz
Jennafer Lee je britská internetová celebrita a influencerka, která se proslavila především díky většímu silikonovému poprsí.
Autor: Profimedia.cz
Sofia Lips je britská influencerka a modelka z Manchesteru, která se proslavila na sociálních sítích díky své extrémní závislosti na plastických operacích a touze dosáhnout vzhledu „dokonalé umělé bimbo panenky“. Sama sebe prezentuje jako ženu s největšími rty ve Velké Británii. A protože už ji kliniky odmítají a nechtějí dál rty zvětšovat, zvětšuje si je sama doma pomocí aplikace injekcí.
Autor: iDNES.cz
Kiki Passo je populární instagramová influencerka a modelka zaměřená na plavkovou módu. Svůj profil staví na perfektně upraveném vzhledu, fitness postavě a výrazném dekoltu, přičemž o své cestě za zvětšením prsou s fanoušky otevřeně komunikuje.
Autor: Profimedia.cz
Sabrina Boing Boing je známá brazilská DJka, modelka a influencerka. Patří k ženám s vůbec největším poprsím na světě, do kterého si nechala voperovat masivní implantáty o objemu několik litrů silikonu na každé straně. Její transformace a extrémní vzhled jsou hlavním pilířem její mediální kariéry.
Autor: Profimedia.cz
Mikaela Testa je výrazná australská influencerka. Svou milionovou sledovanost si vybudovala na prezentaci luxusního životního stylu a provokativního vzhledu, kterému dominují plastické úpravy, zejména zvětšené poprsí a boky (BBL).
Autor: Profimedia.cz
Marisol Yotta je americká glamour modelka, influencerka a tvůrkyně obsahu pro dospělé, která se proslavila svým výrazným vzhledem s bujnými křivkami, luxusním životním stylem a manželstvím s německým milionářem.
Autor: Profimedia.cz
Skylar Mae je americká influencerka a úspěšná tvůrkyně na Instagramu a platformě OnlyFans, která se proslavila milionovými výdělky a velmi otevřenou podporou své rodiny.
Autor: Profimedia.cz
Coco Amsterdam je velmi kontroverzní modelkou, která se prezentuje jako bimbo kráska se slabostí pro plastické operace.
Autor: Profimedia.cz
Lourdes Garcia Moreno je kontroverzní brazilskou modelkou, která se prezentuje především na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
Angelika Baja šokuje svým extrémním vzhledem, který si ovšem vysnila. Nechala si udělat umělý sixpack na břiše, má obří silikonová ňadra i rty. Na první pohled se za ní každý otáčí.
Autor: Profimedia.cz
Selena Blacková je glamour a fashion modelka, která celou svou kariéru postavila hlavně na velkém silikonovém poprsí.
Autor: Profimedia.cz
Kyliee Marie je populární americká modelka, která učarovala fanoušky především svým poprsím.
Autor: Profimedia.cz
Victoria Valexo je známou modelkou a herečkou z filmů pro dospělé. Sama vtipkuje, že nejprve do dveří vchází její ňadra a pak až ona.
Autor: Profimedia.cz