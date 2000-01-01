náhledy
Podívejte se do naší galerie na významné osobnosti světového šoubyznysu, které v roce 2025 šokovaly svým vzhledem. Měnily barvu vlasů, účesy, hubly, nechaly si dělat facelift i jiné plastiky. A jejich fanoušci měli co dělat, aby je na fotografiích vůbec poznali.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka a modelka Pamela Andersonová letos ještě víc přitvrdila se svým přirozeným vzhledem.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Mandy Moore letos ukázala štíhlejší postavu i jiný obličej. Vyrojily se spekulace o výplních, ale to herečka popřela.
Autor: koláž iDNES.cz
I herečka Kim Novaková šokovala vzhledem. Za sebou má v roce 2025 další plastiku. Touha po mladistvém vzhledu je zkrátka až příliš silná.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka Demi Lovato se ukázala štíhlejší i s obličejem po invazivních procedurách.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Hvězda seriálu Wednesday Jenna Ortega šokovala hlavně tím, že téměř nechala zaniknout své obočí.
Autor: koláž iDNES.cz
Americká raperka Bhad Bhabie se letos po letech s tmavou kšticí ukázala s blond vlasy.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Bradley Cooper pohubl a změnil účes.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Dominic Purcell je aktuálně k nepoznání. Připomíná spíš Santa Clause.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka Christina Aguilera také ukázala v roce 2025 své nové já.
Autor: koláž iDNES.cz
Syn Arnolda Schwarzeneggera Christopher prošel velkou proměnou. Ukázal se výrazně hubenější a fanynky z něj jdou „do kolen“.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka Jessica Simpsonová zhubla a nechala si vytvarovat obličej pomocí výplní.
Autor: koláž iDNES.cz
Podnikatelka Kris Jennerová se ukázala po faceliftu ve výrazně mladším vzhledu. V sedmdesáti letech vypadá na čtyřicet.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Lily Collinsová na červeném koberci šokovala extrémně štíhlou postavou a fanoušci se začali strachovat, zda netrpí poruchou příjmu potravy.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Lindsay Lohanová má za sebou několik plastik a podle odborníků si vylepšila obličej faceliftem. Letos se fanouškům ukázala bez jediné vrásky a navíc s blond vlasy.
Autor: koláž iDNES.cz
Čtyřiašedesátiletá herečka Maggie Wheelerová, dobře známá svým fanouškům z legendárního seriálu Přátelé, letos ukázala šediny. Na první pohled ji lidé nepoznávali, ale pak ukázala svůj pověstný úsměv a bylo jasné, o koho se jedná.
Autor: koláž iDNES.cz
Americká zpěvačka Meghan Trainorová výrazně zhubla a změnila i barvu vlasů a účes.
Autor: koláž iDNES.cz
Americká čtyřiačtyřicetiletá herečka Eliza Coupe letos fanoušky vyděsila extrémní štíhlostí, která podle nich už není zdravá. Herečka však oponovala, že se cítí fit a v pohodě.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Pětašedesátiletý americký herec Oliver Platt výrazně pohubl. Spekuluje se, že i on propadl léku na hubnutí.
Autor: Profimedia.cz
Britská zpěvačka Susan Boyle letos překvapila novým účesem i barvou vlasů. Po delší době si vlasy nechala vyžehlit a vypadala hned o několik let mladší.
Autor: koláž iDNES.cz